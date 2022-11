Pablo de la Chica: "He visto más sonrisas de verdad en un campo de refugiados que en Disney"

El director Pablo de la Chica presenta el día 5 de noviembre en el marco de la 18º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto su trabajo 'Mama', galardonado en los Goya de este mismo año con el premio al Mejor Cortometraje Documental. El evento que dará comienzo a las 20:00 horas en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, contará con la presencia del este realizador madrileño de 36 años que se inspiró en Mama Zawadi di Balanza, una mujer que reconvirtió las heridas de su pasado en un amor sanador por la protección de los chimpancés, para articular esta película de 30 minutos de duración que rodó durante 24 días en la República Democrática del Congo, en el Santuario de Rehabilitación de Primates de Lwiro, en las profundidades del Parque Nacional Kahuzi-Biega, uno de los lugares más conflictivos y violentos del mundo.

De la Chica no considera un acto de heroicidad dedicarse al documental hoy en día. "Heroico es cualquier persona que se levanta a trabajar duro para sacar su vida y la de su familia adelante, el que no llega a fin de mes aun teniendo dos trabajos o el que aun pasando una mala etapa no le arrancan la sonrisa. Heroicos son los médicos y personal sanitario que aun denostados siguen salvando vidas. Heroicos son los abuelos que cuidan de los nietos o son las organizaciones sociales y animalistas. Desde mi punto de vista, ni yo ni el resto de mis compañeros cineastas somos héroes. Nosotros elegimos el camino del arte a conciencia para contar historias para la gente, trabajamos para vosotros. No somos héroes, en todo caso somos kamikazes", explica el director.

El festival que impulsa el colectivo Gran Angular articula precisamente su programa alrededor del cortometraje. Algunos de los que se proyectarán hasta el día 11 próximo, recogen historias de superación y de denuncia a través del formato documental, como es el caso de 'Mama'. De la Chica asegura que la situación de esta propuesta audiovisual en España "siempre ha estado carente de medios industriales y alejada de cualquier financiación lógica si lo comparamos con nuestros socios europeos. En España la mayoría de la gente que hace un documental sabe que no va a cobrar ni ver beneficio por hacerlo. Poco a poco mejoramos, pero aún nos queda. Aun así, considero que se ha demostrado el cariño al documental desde los cineastas españoles que se dedican a ello, se cuida más y se respeta más dentro de la misma industria. Ahora, gracias a las plataformas, mucha más gente puede ver documentales y apreciar las historias", avanza.

Precisamente de las nuevas vías alternativas que han abierto las plataformas de televisión habla el realizador. "Antes estábamos más próximos a un desierto, donde eran evidentes las escasas vías de financiación, distribución y exhibición de una película. Intentabas algo diferente y era cruzar un desierto. Recuerdo lo novedoso que fue el lanzamiento de Paco León con 'Carmina o revienta' y ahora ese modelo casi lo hacemos todos. Ahora, creo que las plataformas han generado una visibilidad inmediata y unas fuentes de financiación a miles de proyectos a la vez, consiguiendo que tu película pueda llegar a una gran audiencia. Antes, muchas películas independientes se perdían en el olvido, pero ahora pueden tener su espacio en Filmin, Movistar, Orange, Netflix, Amazon o HBO. Ahora es más un enorme mar de contenido, de un acceso inmediato, que a mí personalmente me abruma y me hace añorar el esperar un estreno para ir al cine o esperar una semana para el siguiente capítulo. Han cambiado las cosas, pero es lo de siempre y nuestra tarea, como hacer que nuestras historias lleguen al espectador, sean por el desierto o por el mar".

Pablo de la Chica se muestra contento de visitar SREC, un festival "que apuesta por dar voz a un tipo de cine que normalmente no tiene fácil que llegue al público. Considero que estos festivales son pieza clave en el tejido cultural de cualquier comunidad, pues la enriquece y ofrece algo único. ¡Larga vida a estos festivales y ojalá pueda seguir viniendo muchas décadas!", exclama entusiasmado.

El documental del director muestra el trabajo de Mama Zawadi en el Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro, en donde se encarga de cuidar y dar una nueva vida a las crías huérfanas de chimpancés. Su trabajo consiste en rehabilitar y reacondicionar a los chimpancés para que puedan volver a su habitad natural. La historia de Zawadi es terrorífica (fue violada en varias ocasiones por las milicias) pero gracias a los chimpancés ha conseguido convertir su dolor en amor, y de la Chica, con su película, nos recuerda que una buena manera de sanar los traumas puede ser poner el acento en el amor recíproco.

El director y productor Pablo de la Chica, responsable de la productora Salon Indien Films, representa a una nueva generación de cineastas que ha desarrollado un profundo sentido social del cine. Es autor también del documental 'The other kids', su ópera prima, sobre el valor del fútbol en Uganda. "No sé qué tiene Uganda, qué me llama. Es algo animal, primitivo. Y de verdad, es como que allí siento que la gente aún está viviendo al 100% las cosas, y no está tan adormilada. Siempre digo que he visto más sonrisas de verdad en un campo de refugiados que en Disney", concluye el director.