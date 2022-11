"La gestión del agua es apasionante porque cada vez somos más en el mundo y el agua es la misma"

Con motivo de la Feria Internacional Canagua y Energía, Aqualia presenta un stand en el que presenta sus proyectos de I+D+i . Su delegado, Francisco Blanco, resalta las principales novedades.

Aqualia es un activo fundamental en Canarias...

Es una empresa que trabaja en todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, es decir, desde las infraestructuras, el abastecimiento a municipios, la depuración de aguas residuales como de agua para potabilizar. En definitiva, todo lo que tenga que ver con el ciclo integral del agua en los municipios nos corresponde.

¿Cuál es el compromiso de Aqualia con la sostenibilidad?

Estamos completamente comprometidos como no puede ser de otra forma para una empresa que se dedica a la gestión del agua que es un recurso como sabemos escaso. Nuestra base es conseguir que nuestro negocio en el futuro sea sostenible y eso significa trasladar la sostenibilidad al medioambiente, es decir, seguir teniendo agua de calidad para repartir a nuestros clientes.

¿Cuáles son las acciones orientadas al medioambiente que realiza Aqualia?

Hemos dispuesto una flota de vehículos eléctricos para disminuir la emisión de CO2, también contamos con acciones de investigación y desarrollo que se llevan a cabo tanto para la depuración de aguas residuales, que son instalaciones de alto consumo, como para la desalación de aguas que en nuestro Archipiélago es muy importante y también es una actividad que demanda mucha energía.

¿En qué zonas de Gran Canaria está presente Aqualia?

Estamos en cinco municipios de la Isla, en Mogán en el barranco de Taurito, en Agüimes gestionando el mantenimiento de redes, en Ingenio, en Gáldar y en Agaete donde gestionamos el ciclo integral.

¿Cuáles son las peculiaridades de la Isla?

Canarias en general tiene la particularidad de tener una especial demanda de agua que nos obliga a utilizar mucha agua desalada, es una especificidad que también está en la parte sur de la Península pero aquí es donde más urgente se ha visto. Las Islas es donde más agua se desala, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife.

¿Cuál es la línea de innovación?

En nuestro departamento de Investigación y Desarrollo tenemos bastantes iniciativas fundadas en dos ejes fundamentales. El primero es la desalación y la depuración. Son los aspectos que más desarrollo están teniendo ahora quizás por la importancia que adquiere para aprovechar el agua residual para riego como para obtener más agua de consumo humano a través de la desaladora. Otro eje fundamental es la potabilización no de agua de mar sino de agua continentales que no dan la calidad suficiente para el consumo humano. Son aquellas que pertenencen a las galerías y pozos de las Islas que tienen características que la hacen no apta para el consumo y la posibilidad es depurar o mejorar el recurso para aprovecharlas. Tenemos dos proyectos sobre esto arrancando en el Puerto de la Cruz y en Icod de los Vinos, uno para la eliminación de flúor y otro para la erradicación de nitratos. Penamos trasladarlo a Gran Canaria si es necesario y vemos la posibilidad para ello.

¿Cuál es el futuro de la gestión del agua?

El futuro de la gestión es un mundo apasionante porque cada vez somos más en el mundo y el agua es la misma. Tenemos que gestionar mejor la poca agua que tenemos con los ejes fundamentales como la gestión de infraestructuras existentes.