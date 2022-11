Héctor Ortega: «Los incentivos fiscales aún tienen recorrido en las energías limpias»

¿Cuáles son los incentivos fiscales más interesantes a la hora de invertir en las energías renovables?

Pues realmente son los más conocidas, la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la deducción por activo fijo nuevo, la bonificación a la producción de bienes corporales y la Zona Especial Canaria (ZEC). Estamos hablando de ahorros del 25% tanto a efectos de la RIC como de la deducción de activos fijos por la mera adquisición y afección a una actividad económica, en este caso las energías renovables desarrolladas en Canarias. Además, la bonificación a la producción de bienes corporales, que viene al caso porque la electricidad está así considerada, también es aplicable y sin mayores requisitos te permite una reducción del 50% en la cuota. Por tanto, si en los aspectos normales pagamos un 25% en el Impuesto sobre Sociedades, en el caso del desarrollo de una actividad de estas características estaríamos hablando del 12,5%. Si nos acogemos al régimen de la ZEC, que es otro gran incentivo en las islas, normalmente la cuota es del 4%, pero si lo compatibilizamos con la bonificación a la producción hablamos del 2%.

¿Y qué resultados han dado esos incentivos? ¿Las empresas se acogen o aún son reacias a invertir en energías limpias?

En Canarias tenemos una gran tradición de incentivos fiscales, que viene desde la época de la conquista castellana del Archipiélago, siempre hemos tenido un diferencial fiscal en relación a los impuestos aplicables en el resto de España. Ahora bien, hay recorrido para su mayor optimización. Por ejemplo, los incentivos a la I+D+i son potentísimos en Canarias, pero tienen menos aplicabilidad quizá por falta de conocimiento.

¿Puede cualquier ciudadano acogerse a estas ventajas fiscales?

Estos incentivos están vinculados a la creación de empleo y a la diversificación económica. Van dirigidos sobre todo a empresas y a profesionales. Por ejemplo, si un particular quiere instalar placas solares en su vivienda no lo puede incluir en el IRPF. No se trataría de un incentivo fiscal, sino de ayudas o subvenciones de las administraciones públicas a la implantación de la energía fotovoltaica .

¿En qué energías limpias se están utilizando más esos incentivos?

En Canarias tenemos un potencial elevadísimo para la implantación de todo tipo de generación de electricidad a través de fuentes renovables. No tenemos datos concretos, pero al despacho nos han llegado desde consultas y solicitudes de asesoramiento fiscal en relación con los proyectos de mayor relevancia, por ejemplo el de Chira-Soria, hasta iniciativas de menor envergadura que sirven para optimizar la factura de la luz. No se trata de incentivos estrictamente diseñados para la atracción de inversiones extranjeras o de grandes multinacionales. El empresariado local los puede utilizar y de hecho los ha usado en las últimas décadas con múltiples beneficios para la sociedad canaria.

¿Se puede cuantificar ese beneficio?

Contamos con el régimen fiscal más ventajoso de toda Europa y podríamos calcular esa balanza fiscal en relación con lo que recibe Canarias de fondos estatales en comparación con lo que aporta en Impuesto sobre Sociedades. Los cálculos no son sencillos, pero sí es cierto que el REF y sus distintos incentivos son la piedra angular para el desarrollo económico de las islas. No es un regalo, viene a intentar compensar, aunque no lo consigue del todo, la lejanía y la insularidad, todo lo que es inherente a nuestra condición de región ultraperiférica. En ese aspecto, el incentivo más potente es el de la ZEC y se debe seguir haciendo promoción de él en el exterior.