El actor Pepe Viyuela presenta este jueves 10 de noviembre, a las 20:30 horas, en el marco de la 18º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) que se celebra estos días en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, el documental Un viaje hacia nosotros, un delicado ejercicio de investigación que, con dirección de Luis Cintora, emprende el popular humorista español con la intención de arrojar luz sobre el pasado de su familia siguiendo rastro de su abuelo Gervasio, integrante del ejército republicano durante la guerra civil española. Un viaje hacia nosotros nos muestra que la realidad de los refugiados españoles de 1939 no difiere mucho de la que viven hoy en día millones de personas refugiadas en todo el mundo. Por ejemplo, el pueblo saharaui en los campos de Argelia, donde la hija del propio Viyuela ejerce de voluntaria.

El propósito de SREC, cuyo lema este año -‘Cine y activismo-, encaja a perfección con la dimensión de este documental recupera la dura historia de su abuelo Gervasio nacido en Madrid en 1902, que fue combatiente republicano durante la Guerra Civil y pasó por el campo de concentración francés de Gurs. “Se trata de una historia de un ser anónimo que vivió un momento muy complicado en la historia de España”, explica el conocido actor, quien añade que “tenemos la memoria corta porque somos torpes, porque basta recurrir a los libros de historia para darse cuenta por ejemplo, ya que estamos con el tema de los conflictos bélicos, de que la guerra nos ha acompañado siempre y probablemente no se trate solo de una memoria corta sino más bien de un empecinamiento humano en solucionar los problemas a tortazos en vez de recurrir al diálogo y a la negociación”.

Los mismos errores

“Me imagino que mi abuelo Gervasio diría hoy algo así como '¡Madre mía, que poco hemos cambiado! Seguimos repitiendo los mismos errores. No hay manera de que esto se solucione...'”. Viyuela no cree que la historia espere mucho tiempo para pasarnos factura por el trato que estamos dispensando a los migrantes. “En el momento en el que se comete una injusticia con un ser humano, yo creo que el mundo se vuelve peor. No es la historia la que nos va juzgar sino es el día a día, es el presente el que está apelando a nuestra conciencia diciendo cómo puede ser que haya gente muriendo en las fronteras, cómo es posible que estemos expulsando continuamente a seres humanos, rechazándoles, haciéndoles sufrir. No hay que esperar a mañana, es ahora cuando estamos sufriendo las consecuencias de estar haciendo un mundo más injusto”, señala. “Ahora los que sufren son los refugiados que mueren en el Mediterráneo, en los campos en Palestina, los kurdos en Irak, los somalís, los afganos o los saharauis. Están en un espacio de la realidad que está muy poco iluminado, y precisamente este documental nace del deseo de dar luz a esta situación”, ha asegurado.

Viyuela relata, como productor y guionista, el viaje que emprendió para conocer más de cerca la historia de su antepasado dejando muy claro que “cualquier ciudadano puede convertirse en un refugiado. Hay personas que dejan una estela muy marcada, y mi abuelo, pese a haber muerto en el 52 y yo haber nacido en el 63, era una persona que continuaba presente en las conversaciones familiares y que estaba siempre siendo recordado como alguien que había merecido mucho la pena conocer y que había hecho honor a su raigambre de hombre honrado”.

Viaje a Tinduf

Al final del documental, Viyuela viaja, acompañado de su hija, a Tinduf, en Argelia, donde dan a conocer la realidad de los campamentos saharauis en este país. “Terminamos con lo que podríamos decir que son los refugiados ‘Made in Spain’, los refugiados que ha provocado la terrible descolonización, el proceso de descolonización inacabado todavía por parte de España en el Sahara Occidental y que ha llevado al pueblo saharaui a estar ahora mismo colonizado y ocupado por un país como Marruecos”.

Un viaje hacia nosotros es uno de los proyectos más personales e íntimos de su carrera. “Quiero seguir indagando en su memoria, me apasiona, es una forma de escuchar su voz a través del tiempo y de que no quede en el olvido todo lo que vivió y sufrió”, sostiene el actor sobre su abuelo.

Sus pesquisas le llevaron a Belchite, en cuya batalla participó Gervasio antes de salir hacia Francia en febrero de 1939. Ya en el país vecino, supo que su abuelo estuvo en el campo de refugiados de Gurs, que “ahora es un bosque donde están señalizados los antiguos barracones, y como yo sé exactamente en el que estaba mi abuelo pude pisar ese mismo suelo”. Se lo contó Luis Ortiz, un superviviente de 101 años que estuvo en aquel mismo campo, en un barracón contiguo al de su abuelo, y a quien entrevista en el documental.

Luis Cintora, director de la cinta, tiene una historia paralela a la suya ya que su abuelo, también republicano, acabó en el campo de concentración de La Aurora, en Málaga. “Luis y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y esta historia común fue un detonante para hacer este documental”, concluye el actor, que de hecho firman el guion conjuntamente con Cintora.