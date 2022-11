El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su Concejalía de Vías y Obras, pone en marcha un ambicioso Plan de Asfaltado para el municipio, que supone la rehabilitación de firmes de la red de carreteras, caminos, calles e instalaciones patrimoniales de todo el municipio. El presupuesto total contemplado asciende a casi 9 millones de euros, cuya ejecución se prevé llevar a término en varias fases.

Precisamente, recientemente se publicaba el inicio del procedimiento para la adjudicación del primer contrato del plan, que supondrá “una espectacular mejora en la gestión en la rehabilitación de las vías del término municipal, que no tiene precedentes en nuestra historia municipal, puesto que el contrato se convierte en una herramienta flexible que permitirá a la Corporación actuar priorizando en distintos enclaves según las necesidades”, destacó la alcaldesa Conchi Narváez.

Por su parte, el titular de este área municipal, Bartolomé Acosta, manifestó que “este primer contrato de servicios podrá actuar en los firmes de la red de calles municipales e instalaciones patrimoniales del Ayuntamiento, incluyendo sus asentamientos rurales de una manera más ágil”.

Una vez adjudicado este primer contrato, el Ayuntamiento tendrá capacidad para realizar, durante los próximos cuatros años, una inversión en su red viaria de 5.414.622,12 euros, “actuando según criterios de necesidad en las calles del municipio, a través de la actuación de los contratistas adjudicatarios de dicho contrato de servicio”, detalló la primera edil.

Repavimentación en Playa del Inglés y Morro Besudo

Además, dentro del Plan Global de actuaciones previstos para asfaltos en el municipio, diseñado por la Concejalía de Vías y Obras, se encuentra la futura licitación y posterior ejecución de otros tres contratos a través de los siguientes proyectos:

El primero de ellos, es el Proyecto de Repavimentación del núcleo urbano de Maspalomas y Playa del Inglés, por 1.321.518,11 euros “para mejorar y llegar al confort recomendado para su tránsito dado el deterioro de estos últimos años”, señaló el concejal.

Para ello, el proyecto de ejecución, una vez licitado y adjudicado, actuará sobre la zona de Playa del Inglés y Morro Besudo, en concreto en: Avenida 8 de marzo, Av. de Tenerife, c/ La Estrella, c/ Madrid y c/ Los Jazmines.

En la zona de Maspalomas, las obras de asfaltado y mejora se llevarán a cabo en la Av. de la Unión Europea. GC-500, y en la GC-503 (Tramo Parque del Sur).

Actuación en la zona de San Agustín

A través del proyecto a licitar que se circunscribe a la ejecución de repavimentación y ordenación de alumbrado público en calle Las Margaritas, por 530.608,71 euros.

Significar que estos dos anteriores proyectos son financiados a través de subvenciones del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria.

Asfaltado en el Campo Internacional

Y por último, un tercer proyecto de actuación a contratar para la repavimentación de viales se realizará en el Campo Internacional y en Playa del Inglés.

Para el Campo Internacional, el presupuesto destinado asciende a 1.459.557,27 euros y comprenderá: Av . TUI (Tramo subida) C.I.-Av. Gran Canaria; Av . TUI Tramo Norte (Aprox. Rotarios - Hacienda), Av . TUI Tramo Sur (Complejos Grupo Dunas), Av . TUI Tramo Entrada a Parque Tony Gallardo y Av . TUI (Tramo Edificio Parking) . En lo que respecta a Playa del Inglés, las obras se ejecutarán en Avenida Alemania, Avenida Francia, Calle Lisboa, Calle Oporto y Calle Milán.