Cien años en tres metros cuadrados

Hace 30 años, cuando su hija estudiaba en Inglaterra, Domingo Díaz recibió una llamada en la que le ofrecían un vehículo Amilcar Austin Seven de 1922 y no se lo pensó: su respuesta fue un sí. «Un amigo de mi hija le comentó que había heredado de su tío un cochillo que le ocupaba espacio, me preguntaron si lo quería y me lo trajeron, pero lo curioso es que después me enteré de que un inglés llevaba 20 años buscando ese coche en su país, pero un canario fue más rápido», bromea. Este biplaza de apenas tres metros cuadrados se arranca con una manivela, las ruedas son de radio, los espejos retrovisores apenas tienen unos centímetros y se conduce por la izquierda. «Lo traje de Inglaterra, lo tiré al suelo y lo restauré entero», cuenta Domingo, quien este domingo participó en el evento Viejas Glorias, que durante tres días reunió en Valsequillo a más de 10.000 amantes del motor con una muestra de más de 300 motos y 60 coches clásicos, mercadillo vintage, conciertos y exposiciones de fotografías y cartelería del Moto Club Las Palmas Roque Nublo, impulsor de este encuentro que este año ha celebrado su trigésimo aniversario.

Por el campo de fútbol de Valsequillo pasaron más de 60 vehículos antiguos entre coches de alta gama, clásicos populares, deportivos y camionetas tipo pick-up y motos de todas las marcas y épocas. Para el presidente del club organizador, Feli Santana, el evento Viejas Glorias «supone la exaltación de un trabajo bien hecho porque aquí disfrutamos de un gran patrimonio y hemos logrado revivir la nostalgia que producen los recuerdos, pues la gente que ha venido se siente bien contemplado motos y coches antiguos y también luciendo todas las piezas que han conservado a lo largo de su vida». «Tenemos un patrimonio brutal», prosigue Santana, «que tenemos la obligación de manifestar para que no se quede relegado a los garajes, porque eso sí es un castigo». Las motos más antiguas expuestas en esta muestra datan de la década de los años 20. «En 30 años de vida del Viejas Glorias, unas 1.500 motos han sido recuperadas del olvido», añade Feli Santana.

En esta muestra el Amilcar Austin Seven de 1922 de Domingo fue el vehículo más llamativo para gran parte de los asistentes y el más antiguo de la muestra, con cien años de historia. Este mecánico de 70 años ya jubilado ha pasado 52 años en ese sector pero su afición por la automoción hace que continúe vinculado al mundo del vehículo clásico. «Mi ilusión y mi mundo es esto, si me lo quitan más vale que Dios me recoja ya», cuenta con humor, al tiempo que explica que, aunque pueda parecer lo contrario, las labores de mantenimiento de estos vehículos no son tan estrictas una vez que han sido reparados.

En su haber cuenta con otros vehículos. Y aunque no revela cuántos tiene, sí que muestra orgulloso otra de las piezas más llamativas de la exposición: un camión militar REO M35 de Estados Unidos que participó en la Segunda Guerra Mundial y que compró hace 14 años a través de un amigo que se dedica a recoger este tipo de transportes. Para Domingo, tener esta clase de vehículos supone «vivir y disfrutar». «No me traigo una tanqueta porque no me dejan», señala, al tiempo que reconoce que tiene un hobby caro. «Pero es mi pasión y tengo patrimonio, es mejor que tener el dinero en el banco».

Estos dos vehículos forman parte de la flota de más de 60 piezas que se expusieron en esta muestra de coches clásicos, muchos de ellos de propietarios particulares, pero buena parte propiedad de la empresa Car Home Service, una compañía que, entre otros ejemplares, mostró coches de alta gama como un Jaguar MK2 o un Rolls Royce Silver Sado de 1973; deportivos como un BMW2002, un Fiat 124 Sport o un Opel Manta con publicidad de tabaco original de principios de los años 80, o clásicos populares como el Morris o un Seat 600. «Mantener todo esto supone un importante esfuerzo de conservación y mantenimiento; hay que mantenerlos en marcha y darles una vuelta a menudo para que los frenos no se peguen, son coches mecánicamente muy complejos y hay que estar muy encima de ellos», señala Gustavo Cabrera, gerente de la compañía, «supone un desgaste económico, pero que hacemos por intentar que este patrimonio no se pierda». En conjunto, el valor actual de todos los vehículos expuestos supera el millón de euros.

Pasión joven por lo clásico

Por el evento también pasaron particulares como Santiago García, quien lució su Austin-Healey Sprite de 1966 heredado de su suegro, acompañado por un joven de 16 años,Aarón Hernández, un apasionado de las piezas clásicas. Viene de una familia de pilotos de rally y lleva toda la vida «viendo coches correr». «Nada tiene que ver el rally con el coche clásico, pero todo lo que sea vehículo me motiva y me gusta», dice, «hasta el punto de que en un futuro quiero ser ingeniero mecánico». «Un histórico es un histórico, amigo, la carrocería es muy llamativa y no se encuentra así en los coches modernos», dice, a la vez que explica que pese a su juventud comparte esta afición por el vehículo clásico con otros chavales de su edad.

Lejos de los coches, en el stand de las motos clásicas no cabía un alma. Allí Alexis y Santiago, dos amigos aficionados a las motos antiguas, mostraron al público una selección de seis de sus 22 motos. En este caso motos Derbi de diferentes años de fabricación, la más antigua, todavía sin restaurar, de la década de los 60. Todas las motos las han restaurado ellos, aunque la que tienen pendiente todavía no cuenta con todas las piezas originales, que están buscando. «Somos aficionados de hace más de 20 años, y hemos aprendido a realizar las reparaciones de forma autodidacta, buscando información de los modelos y los años y a través de los manuales, aunque también a través de profesionales del sector», explica Santiago, quien además apunta que la reparación de motos clásicas requiere de un trabajo «minucioso y delicado».

Hasta el Viejas Glorias también se acercó Pepe Morales del club El Garaje Isla Perdida, formado por un grupo de siete amigos que acumulan entre todos más de 50 piezas de más de medio siglo. «Nos gusta venir a compartir tiempo con otras personas con la misma afición y lucir nuestras joyas», relata este aficionado de 66 años con pasión desde los 14. La primera que Pepe adquirió hace 40 años fue una moto inglesa AJS de 1957. También atesora motos con historia, como una BMW R50 de 1962 que fue utilizada por la Guardia Civil con más de un millón de kilómetros que fue rematriculada en 1977 tras 15 años de servicio para uso por parte de la población civil.

Fueron muchos los asistentes al Viejas Glorias que expusieron más de una pieza, como Javier López, quien mostró su DerbiSenda y su Honda 70. «En muchas ocasiones varios aficionados nos juntamos para reparar estas reliquias y así compartimos conocimientos», cuenta, «para tenerlas completas con todas sus piezas originales hay muchísimo trabajo detrás».

Entre esos amigos están Himar Santana, un mecánico que lleva años coleccionando motos y mostró en el evento su Rieju de cinco velocidades de 1992. La compró hace cinco años y la restauró desde cero hasta tener ahora todas las piezas originales. «Parte de la afición no es tener la moto en sí, sino todo el proceso de reparación y preparación hasta obtener el resultado», apunta, «de hecho cada moto es un pequeño reto y cuando aún no has terminado de acondicionar una ya estas buscando nuevos proyectos y queriendo empezar con otra». Y no es tan fácil porque, dice, reparar una moto puede conllevar hasta 5 o 6 años por toda la logística que conlleva buscar y hacerse con las piezas originales.

Añade este mecánico que nunca una reparación es una pérdida de dinero, sino una inversión porque tras la intervención se multiplica el valor de la pieza. De hecho, la Rieju la adquirió por 350 euros y las reparaciones realizadas con todas las piezas originales ha multiplicado por siete el precio de su tasación hasta los 2.500 euros.