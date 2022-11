«San Bartolomé necesita un Plan de Modernización de toda el área turística»

Recientemente se ha cumplido un año desde que fue destituido. ¿Qué balance hace de esta etapa en la oposición?

La valoración del trabajo del gobierno municipal es muy negativa. Aquellas áreas que gestionó CC durante su etapa en el gobierno se han paralizado. Se ha paralizado Vivienda, no se ha hecho nada más desde que nos fuimos; en RR.HH. no se han iniciado los procesos selectivos de las OPE de 2019 y 2020 que dejamos aprobadas y en materia de Urbanismo tramitamos 900 expedientes en dos años y en este año la tramitación se ha reducido tanto que durante los últimos tres meses no se han convocado Juntas de Gobierno para otorgar licencias. En resumen: todo es parálisis y desidia; es un gobierno sin rumbo.

El gobierno local tumba buena parte de sus mociones en los plenos, ¿considera que torpedean su labor de oposición?

Hacemos una oposición constructiva y proactiva haciendo partícipes a los ciudadanos hasta el punto en que por primera vez el la historia de San Bartolomé de Tirajana hay una oposición que presenta mociones apoyadas por firmas vecinales, y en este año hemos recabado más de 7.000. Y son siempre propuestas concretas para mejorar la gestión que en la mayoría de los casos son votadas en contra por la Corporación y por tanto no solo ningunea a la oposición sino que da la espalda a todos los vecinos que apoyan esas mociones. El gobierno nunca se ha sentado con nosotros a llegar a acuerdos, así que si soy alcalde en 2023 retomaré el consenso en cuestiones básicas para mejorar la gestión municipal, que hoy es un caos. Hasta ahora, lo único que siento es que gobiernan partidos que se manejan en claves partidistas y no pensando en el interés general. Y el ejemplo más claro es que en 20 años hemos tenido tres mociones de censura, un quítate tú para ponerme yo, así que yo a los vecinos les propongo una alternativa de gobierno que no tiene nada que ver con un pasado político que ha ido empeorando los servicios públicos.

CC lo ha designado por tercera vez como candidato a la alcaldía. ¿Cómo lo afronta?

Con ganas y con las ideas claras de lo que necesita San Bartolomé de Tirajana. Si accedo a la alcaldía, en el primer año de gestión lo que haremos será externalizar ciertos servicios públicos como Vías y Obras, el mantenimiento de los parques infantiles, Parques y Jardines en su totalidad y Deportes. A día de hoy no tenemos suficiente personal con el que mejorar los servicios y la ley nos impide contratar. Dejo claro que no estamos en contra del personal municipal, sino a favor de un mejor servicio público, de cambiar el modelo de gestión y eso no podemos hacerlo con la plantilla actual. Y por esa razón debemos optar por la externalización, y con ella vamos a resolver el 80% de los problemas de San Bartolomé de Tirajana como son el mantenimiento de los espacios públicos. Para eso va a aumentar el presupuesto y la empleabilidad en esas empresas y no habrá ninguna subida de impuestos porque no tenemos ningún problema económico; tenemos 233 millones en los bancos.

«En el Ayuntamiento falta personal y externalizando servicios se acaban el 80% de los problemas del municipio»

¿Qué otros aspectos considera claves en su proyecto?

Paralelamente hay que pensar en proyectos más ambiciosos a medio y largo plazo, con la liberación de suelo para la promoción de vivienda de renta libre y pública; exigir al Cabildo que construya la residencia de mayores, crear una Mancomunidad con Mogán para ahorrar en servicios públicos, y quiero impulsar de la mano del Gobierno canario un Plan de Modernización para la totalidad de la zona turística, porque el municipio lo necesita, y en el que los centros comerciales jueguen un papel protagonista. Mire el caso de Metro, con toda seguridad los propietarios no podrán asumir la demolición y si el gobierno no es capaz de convocar Juntas para dar licencias, mucho menos para sacar adelante el derribo del edificio.

Fue concejal de Turismo; acaba de terminar la WTM de Londres. ¿Estuvo el municipio a la altura?

Es evidente que no, apenas hemos sabido nada de la presencia del destino en esa feria de turismo ni de la promoción en general. CCdejó en trámite la aprobación de un plan de promoción turística, pero Narváez ordenó que se paralizara y también convocamos el Consejo Sectorial de Turismo después de muchos años, y nunca más se ha sabido de él. Claramente no hay un plan estratégico para promocionar el destino.

En el último Pleno decayó su moción para apoyar a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística en su reivindicación para poder hacer uso de sus viviendas en zonas turísticas. A pesar de eso, al día siguiente la patronal criticó la postura de CC. ¿Qué opinión le merece?

Primero, se retrataron PSOE, NC y PP-AV al votar en contra de sus vecinos y defender los intereses de la patronal. Y segundo, desde la aprobación del PGO en 1996 se permite el uso mixto en zonas turísticas y entonces la patronal no presentó ninguna alegación. No es cierto que la residencialización impida la llegada de turistas, en 2019 batimos récord y allí seguían viviendo más de 10.000 personas.

¿Qué espera de lo que queda de mandato?

Se van a recrudecer los ataques del resto de fuerzas contra CC, primero porque nos temen y segundo porque tienen miedo de perder el control del cortijo todos los que han gobernado en los últimos 20 años, por eso animo a los vecinos a que se quiten la venda porque ahora lo importante no son los partidos, sino el equipo más cualificado para gobernar.