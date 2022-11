Gáldar presume de un presupuesto mayor que Arucas, pese a tener menos habitantes

El grupo de gobierno de Gáldar (BNR-Nueva Canarias) aprobó este martes en un pleno extraordinario un presupuesto de 37,7 millones de euros para el próximo año 2023, con la abstención de los dos partidos de la oposición (PSOE y Grupo Mixto). El alcalde, Teodoro Sosa, realizó una comparativa con las cuentas previstas del municipio vecino de Arucas para resaltar sus bondades en inversiones públicas, y resaltó que la partida económica recoge un superávit de cuatro millones para imprevistos, que cumple con las reglas fiscales y rebaja la deuda hasta los nueve millones sin subir la presión fiscal para los vecinos.

Publicidad comparativa. Se denomina así a las marcas que examinan sus productos con la competencia, para resaltar sus mejores cualidades para tratar de captar más clientela. Esta práctica ha llegado a la política municipal. Lo hizo en un pleno anterior, cuando Teodoro Sosa señaló que existe un ayuntamiento no muy lejanos, en alusión a Guía, que cuenta con un presupuesto prorrogado de años anteriores. Y lo volvió a hacer este martes el alcalde de Gáldar y también consejero de Presidencia del Cabildo, y su concejala de Hacienda, Valeria Guerra, sobre las previsiones para el próximo año. Y lo hicieron sin poner nombre, pero aludiendo a una Corporación 'X' con un 50% más de población y con una previsión de ingresos de 32,5 millones para el próximo ejercicio de 2023. Detrás de estos datos se encuentra Arucas, que ya lo aprobó en su pleno el día 4.

Para hacernos una día, Arucas contaba en el último censo oficial con 38.535 habitantes, por los 24.455 vecinos de Gáldar.

El dinero llega de Europa, Madrid, Canarias y el Cabildo

"Somos unas hormiguitas para buscar financiación". Esta es la razón, por la que Gáldar contará con un presupuesto el próximo año de más de cinco millones de euros por encima de Arucas, señaló sin aludir al otro municipio norteño. En este sentido explicó que las cuentas contemplan un 18% de financiación procedente de Estado, y un porcentaje muy similar del Gobierno de Canarias y del Cabildo, además de un 4% de fondos europeos, ingresando el 43% restante de sus impuestos y tasas propias.

El alcalde detalló que manejarán 5,2 millones más, a pesar de que Arucas recibe mayores ingresos por atender una mayor población, tanto en aportaciones de otras Administraciones como por vía directa por sus habitantes.

Gáldar manejará el próximo año unos ingresos previstos de 37,7 millones, cuando en el ejercicio sin acabar de 2022 es de algo menos de 31,7 millones, de los que casi 13 millones van a parar a gastos de personal, al tener en cuenta la previsión del incremento aprobado por el Estado. "Esto se consigue con el esfuerzo de lograr mucha captación de financiación", apunando que la partida se ha casi duplicado en la última década. Esto supone que la inversión pública por cada habitante de 779 euros.

Mientras, Toxicomanías se lleva 770.000 euros, la Fundación Canaria Ciudad de Gáldar (Museo de Arte Sacro, música y calado) 103.600 euros, además de hablar Guerra del saneamiento económico de la empresa pública municipal Galobra, que estuvo en concurso de acreedores.

La concejala de Hacienda apuntó que existen 68 obras en marcha, entre las que se incluye el acceso a La Montaña, el instituto y los aparcamientos, además de la reforma del Cine Guaires y una nueva actuación por 900.000 euros para la urbanización industrial de San Isidro, con una cuantía de casi 28 millones en conjunto.

Dinero para los policías locales, tras sus críticas

Además, ante las críticas sindicales en la Policía Local, apuntó que se han reservado casi 90.000 euros en total para vestuario y otras partidas.

El capítulo de personal supone un 38,70% del total del gasto municipal, cuando en 2014 llegó a suponer el 61%, lo que significaba una carga importante para las arcas municipales, que impedía acometer otras inversiones.

Los dos partidos de la oposición se abstuvieron. Teodoro Sosa interpretó como "un voto de confianza" y una muestra de "una oposición constructiva".

Si bien Demetrio Suárez (PSOE) mostró sus dudas a su voto, porque no disponía de las obras reales previstas en el capítulo de inversiones "en nuestro entorno y no sabemos el uso definitivo", aunque alabó el trabajo de Hacienda con las cuentas. A su juicio, desconocía si se iba a acometer el ensanche de Lomo San Antón, la ciudad deportiva de Sardina, el alcantarillado de Caleta de Arriba, y el asfaltado de la calle Fondillo.

La oposición se plantea el voto

El alcalde respondió en el primero de los casos que todavía están en negociaciones con los dueños, aunque sí se hará el de Marmolejos, y a la segunda petición que se va a techar la cancha del colegio, mientras el último está en el plan de asfaltado actual. En este sentido, apuntó que si hace falta se acometerán otros techados con financiación de Presidencia del Cabildo, del que es también consejero.

Por su parte, Blas Díaz (Grupo Mixto) lamentó que no hayan contado con ellos para diseñar el presupuesto, por lo que no podía darles su aprobación. "son sus presupuestos", insistió.

Teodoro insistió en que se cumplen todos los ratios económicos, y que el 76% del dinero tenía una repercusión directa en la ciudadanía. "Tenemos una hoja de ruta marcada", añadió.

El alcalde reconoció que hasta hace unos años se falseaban las previsiones de ingresos para cuadrar los gastos, pero que ahora existe un control minucioso de los ingresos. En cualquier caso, señaló que "hasta que no desaparezca toda la deuda no me quedaré tranquilo". Y espera que se haga en el próximo mandato, ya que es de algo más de nueve millones, y se reduce a una media de dos millones al año.

El regidor informó que hace unos años se pagaba a los bancos 1,5 millones de intereses, y que ahora es de 214.000 euros. "Ahora se lo queda el pueblo, no el banco". Y valoró los ingresos imprevistos que están aportando los aerogeneradores, al que se sumará ahora un tercer molino.

Y avanzó que en poco tiempo se activarán cuatro planes de empleo por medio millón de euros, que permitirán la contratación de unas 250 personas.