170 emprendedores italianos se unen para impulsar la inversión en Gran Canaria

Los empresarios italianos afincados en Gran Canaria o que tienen previsión de estarlo en los próximos meses se unen para impulsar sus negocios y sus inversiones en la isla. Unos 170 emprendedores de todos los sectores se han agrupado en la Asociación de Emprendedores Italianos de Canarias ‘ Italia Emprende’ con el objetivo de poder caminar sin tropiezos en la implantación o crecimiento de sus empresas en las islas y a través de esta organización facilitar la gestión burocrática, las relaciones entre la empresa privada y la Administración pública y orientar a los inversores para evitar posibles estafas, pues se han dado casos en que los emprendedores, en el transcurso del traspaso de un local, de repente se dan cuenta de que no cuentan con toda la documentación necesaria y pierden parte de sus ahorros, según indica el presidente de la organización, Federico Mini. De esos 170 emprendedores de todos los sectores, el 80% corresponden al sector de la restauración y la hostelería.

«La asociación será un punto de referencia para ayudar a los emprendedores en la puesta en marcha de su negocio y abrirles una puerta con el territorio y con las instituciones locales», sostiene Mini, quien calcula que en el último año se han abierto en Gran Canaria unas 80 empresas de mano de ciudadanos italianos. En el conjunto del archipiélago operan 20.000 empresarios oriundos de aquel país, de los cuales 7.500 pequeñas empresas y autonómos están radicados en Gran Canaria, según datos de la Cámara Hispano-Italiana en Canarias.

El 80% de los integrantes de la asociación están vinculados al sector de la hostelería

Explica el presidente de este colectivo, que mañana viernes se presentará públicamente en el Centro Cultural del Mayor desanFernando de Maspalomas, que los emprendedores italianos tienen la sensación de que darse de alta como empresa es sencillo, pero la realidad dista mucho. «Las mayores dificultades a las que se enfrentan llegan cuando se traspasan negocios que en muchas ocasiones no tienen licencias; cogen una papa envenenada porque han hecho inversiones sin conocer toda la situación real y luego no tienen permiso para abrir», señala Mini, «están entusiasmados pero no conocen la normativa, y se han dado casos de emprendedores que han perdido 20.000 o 30.000 euros; y eso tiene una palabra concreta: una estafa». La organización ha detectado también una importante carencia en la promoción de esas empresas, que pretenden solucionar a través del colectivo.

Interés creciente

La creación de esta organización empresarial nació para canalizar el interés del cada vez más creciente número de italianos interesados en arrancar un negocio en el archipiélago, un interés que Federico Mini detectó a través de una página en una red social. "En una página sobre la actividad italiana en Canarias vimos la necesidad que tenían muchos emprendedores de crear negocio en las islas", agrega el presidente de la asociación, "detectamos un interés cada vez mayor de ciudadanos interesados en invertir en la isla, tanto los que ya tienen una empresa montada como los que quieran poner en marcha una empresa desde cero".

En Gran Canaria hay 7.500 empresas creadas por ciudadanos de origen italiano

Una buena parte de las empresas de los 170 emprendedores ya están creadas como autónomos, pero hay quienes buscan ampliaciones de su negocio que conlleven un crecimiento de la compañía, nuevos locales más grandes, socios u otras empresas a las cuales poder prestar sus servicios. "Muchos tienen una empresa en marcha pero desconocen por ejemplo la existencia de las ayudas al emprendimiento", añade Mini, quien explica que estos inversores están interesados en montar sus negocios sobre todo en la franja costera ubicada entre Arguineguín y Las Palmas de Gran Canaria.

Italia Emprende nace amparada por la Federación de Asociaciones de Canarias Atlántico Sur, Fedasur, la organización que facilitará buena parte del asesoramiento a los empresarios italianos. "Les vamos a dar apoyo a la hora de que puedan abrir una ventanilla directa, para que puedan registrar sociedades lo más rápido posible o a ayudarles a buscar locales, en función de la actividad a la que se dediquen", explica por su parte Luis León, presidente de esta federación, quien recuerda que el colectivo está impulsando gran cantidad de proyectos de asociacionismo. De hecho, nació en mayo con 47 asociaciones y ya la intergran 147.