La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, mantuvo este miércoles un encuentro con una amplia representación del empresariado de la ciudad en el que pudo conocer de primera mano sus sugerencias e inquietudes, a la vez que pudo trasladar y explicar con detalle las mejoras logradas en los últimos años tanto en el Ayuntamiento como en todo el municipio. Hernández realizó, en la sede de Spar Gran Canaria, una exposición titulada Telde Avanza: recuperación socioeconómica, a la que siguió un espacio de diálogo directo con empresarias y empresarios.

Después de su intervención, la alcaldesa recibió las preguntas de los asistentes, muchas de ellas centradas en los retos de las zonas industriales y empresariales. Fue durante este espacio en el que Carmen Hernández, tras hablar aún con más detalle del saneamiento económico, anunció que, “aunque antes de que Telde se zafara del plan de ajuste en 2020 la ley no lo permitía, ahora sí se está en condiciones de iniciar los trámites y todas las actuaciones previas conducentes a una revisión fiscal a la baja en el municipio”.

Durante su exposición, la primera regidora aseguró que “el tiempo nos enseña que, con compromiso, con determinación, con equipo, con trabajo, con solvencia, todo se puede cambiar y mejorar, y prueba de ello es la recuperación de Telde”. Igualmente, expuso el desarrollo de proyectos para que el municipio tenga un futuro esperanzador, como el nuevo Plan General, el cambio en la costa y en el casco urbano.

En su intervención, la primera regidora hizo un breve repaso de la situación caótica que encontró en el Ayuntamiento de Telde a su llegada a la Alcaldía en 2015, con la ciudad paralizada y con decenas de obras públicas sin culminar, la amenaza permanente del Ministerio de Hacienda por su ingente deuda que superaba los 170 millones de euros y que obligó a un plan de ajuste, a lo que se sumaban los servicios públicos desmantelados y el ‘mantra’ de que la ciudad no tenía solución.

Sin embargo, ante ese panorama casi desalentador, el Gobierno local se puso a trabajar “sin engañar a nadie, sin varitas mágicas, sin prometer milagros, pero sí con un sueño: lograr un Telde de futuro, un Telde próspero”, explicó Hernández. La liquidación de la deuda bancaria en 2020 y con ella la finalización del plan de ajuste más de una década antes de lo estipulado, se unió al plan de pagos por expropiaciones -34 millones-, acordado con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para satisfacerlo en 8 años y que finalmente se canceló en solo cuatro, más los 15 millones pagados en intereses por este mismo concepto. El saneamiento económico de la Institución se completó con un plan de pago a proveedores por valor de 11,8 millones de euros, lo que supuso además una fuerte inyección a la economía local.

Carmen Hernández explicó también que la mejora experimentada por Telde, con la credibilidad y la seguridad jurídica recuperadas, renovó la confianza e hizo que llegarán al municipio importantes inversiones de empresas, y destacó además el apoyo del Cabildo, ya que el trabajo conjunto ha sido decisivo para el cambio. Por ese motivo, “la ciudad ha recuperado su histórica pujanza como polo económico y comercial dentro de la isla de Gran Canaria”, a la vez que se ha convertido en los últimos seis años en el municipio que más vivienda pública ha rehabilitado, más de 1.700 y pronto se llegará a las 2.000. La alcaldesa también subrayó que solo en los últimos tres años se han puesto en marcha Planes de Empleo por valor de 7 millones de euros.

Mejora de los servicios públicos

“Aunque no será una tarea rápida después de décadas de abandono, una vez liberados de la deuda y del plan de recortes que no nos permitía invertir en nuestra ciudad, sino que nos obligaba a pagar la deuda a los bancos, ahora estamos centrados en la mejora de los servicios públicos”, recalcó. Además del traslado de las oficinas municipales al nuevo y moderno edificio de El Cubillo –“una sede administrativa del siglo XXI”-, la alcaldesa puso como ejemplos el proceso para la mejora de la limpieza viaria, el desarrollo del mayor plan de asfalto de la última década para repavimentar cientos de calles desde la cumbre hasta la costa y llevar el servicio de agua a núcleos que aún no cuentan con él. También el arreglo de la mitad de los parques infantiles de la ciudad –dentro del Plan 2021-2024 para llegar a los 91 que tiene Telde-, y la mejora de los colegios “donde en 2015 se invertían 3.000 euros por centro y en 2022 hemos llegado a los 42.000 euros por cada uno de ellos”.

Un futuro distinto

La alcaldesa culminó su intervención hablando del futuro de Telde, que ya liberado de la opresión del endeudamiento, trabaja por mejorar cada día sus indicadores y apuesta por ser una ciudad sostenible y líder en lo referente a la economía, con la implantación de empresas de todos los sectores.

Para ello explicó los proyectos que “dibujan un futuro distinto para Telde”, como el desarrollo del nuevo Plan General, nuevos aparcamientos en el Distrito Casco, además del revulsivo en la costa con la remodelación de la avenida de Melenara, el parque urbano en ese mismo núcleo y la reapertura de la renovada carretera de Melenara. A ello se suma el Corredor Paisajístico para unir el barranco de Los Cernícalos con la playa de La Laja, donde ya está concluida la fase que une la cumbre de Telde con Bocabarranco.

Y entre los proyectos más importantes del futuro, Hernández explicó que el área industrial de El Goro trabaja para convertirse en una zona puntera en autosuficiencia energética, con la Comunidad Energética de El Goro, cuya financiación prevista alcanza los 144 millones de euros, con la participación y el apoyo municipal y del Gobierno de Canarias.

Por último, Carmen Hernández aseguró que “el llamado milagro económico de Telde es mérito de las y los teldenses, que con su paciencia y su esfuerzo han permitido que la ciudad haya recuperado su prestigio y mire ahora al futuro de otra manera”, y concluyó que “el mundo de la empresa, con la generación de economía y empleo, ha jugado un papel fundamental en todo este desarrollo y en la prosperidad de Telde, siendo una parte fundamental de la historia de la ciudad, reconocida por su carácter industrial y comercial”.