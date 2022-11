La gratuidad de los bonos de guagua se limitará a los usuarios frecuentes

La gratuidad total en el transporte público en Canarias se limitará a aquellas personas que utilicen el servicio de guaguas de forma habitual, en su día a día, y dispongan de alguno de los bonos multiviaje que emite la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria o los organismos homólogos del resto de las islas.

Los ciudadanos que quieran beneficiarse de los viajes gratuitos tendrán que justificar un número mínimo de trayectos al mes, aún por determinar. Lo que persigue el Gobierno central con esta medida, además de ayudar a las personas con dificultades económicas por la crisis, es fidelizar el uso del transporte público para reducir el tráfico en vehículos particulares.

Por tanto, la gratuidad no se aplicará de forma general a cualquiera que se suba en una guagua, sino a los poseedores de esas tarjetas multiviaje, que en el caso de Gran Canaria son la Wawa Joven, la de Residente Canario y el Bono Oro para mayores y jubilados. Estas tres tarjetas son válidas en las seis empresas de transporte regular de viajeros de la isla: Guaguas Municipales, Global, La Pardilla, Gumidafe, Telbus y Guzmán Sosa.

Para la población que utiliza la guagua de forma esporádica y para los turistas se mantiene la forma de pago tradicional, de forma directa al chófer y al precio actual del billete. Queda por determinar si el bono de 10 viajes de Guaguas Municipales se incluye en esta ayuda.

Así se recoge en la norma del Gobierno estatal y fue uno de los asuntos abordados en la reunión de este jueves entre el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y representantes de los siete cabildos, en la que se decidió solicitar una reunión con el Ministerio de Transportes para coordinar la aplicación de esa ayuda a partir del 1 de enero de 2023 y evaluar las repercusiones que tendrá su puesta en marcha determinar las compensaciones

La gratuidad de los tres bonos de guaguas obligará al Cabildo de Gran Canaria a elevar sus ayudas al transporte público en unos 60 millones de euros. Este es el primer cálculo del gobierno insular y de las operadoras en base al incremento de viajeros que se prevé, unos dos millones más de usuarios anuales, lo que implicará adquirir nuevos vehículos, alrededor de 130 para toda Canarias, y contratar más conductores, según explicó Miguel Ángel Pérez del Pino, consejero de Transportes y Movilidad del gobierno insular.

El coste de los bonos gratuitos para las arcas de los cabildos insulares es uno de los puntos más controvertidos del acuerdo entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y Coalición Canaria para el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos del Estado para 2023 y ha llevado a Sebastián Franquis a liderar ante el Ministerio las peticiones de los cabildos para implantar esa gratuidad en las guaguas y tranvías de Canarias y Baleares.

«A todos nos parece bien la medida de la gratuidad de las guaguas y, por tanto, la aplaudimos porque servirá para incentivar a la gente a usar el servicio público, pero al mismo tiempo plantea una serie de dificultades, que es lo que hemos puesto sobre la mesa», manifestó Franquis, quien resaltó que «con la medida de rebajar los precios de los bonos el 50%, que entró en vigor el 1 de septiembre, se ha incrementado el número de nuevos pasajeros en torno al 15% y, lógicamente, esperamos un mayor incremento, por eso hay que preparar al servicio de transporte público terrestre de nuestra comunidad para afrontar esa situación en condiciones óptimas».

Entre esas consecuencias, según Franquis, se encuentra la dificultad de disponer de vehículos suficientes para hacer frente a la gran demanda de nuevos usuarios que se prevé a partir del 1 de enero. «Para mantener el nivel de calidad del servicio que se presta actualmente en Canarias se requiere, lógicamente, un incremento de recursos para la compra de nuevas guaguas que en este momento no se tiene», declaró el consejero, quien admitió que «ya se tenían dificultades para poder atender en determinadas horas punta del día la demanda de viajeros a raíz de la entrada en vigor del descuento del 50%».

Con la flota que hay en este momento en cada una de las islas es imposible que se pueda atender ese volumen de usuarios, especialmente en horas muy concretas, «con la dificultad añadida de que no se puede adquirir toda una serie de guaguas nuevas de la noche al día», apuntó. Entre las medidas que se han valorado está el alquiler de vehículos para hacer frente al número de nuevos usuarios ya que la compra es un proceso complejo que lleva varios meses. De hecho, ahora están llegando las guaguas solicitadas por los cabildos en 2021.

«En esa reunión con el Ministerio vamos a plantear un incremento de los recursos para la compra de vehículos y también aclarar el sentido de la financiación que llegará desde el Estado, porque hay que tener claro que la gratuidad va a acarrear un incremento del gasto de los cabildos y ayuntamientos, que lógicamente habrá que incorporar a esta negociación. No cabe duda de que esta es una dificultad, pero todos estamos de acuerdo en superar todos los problemas», concluyó Franquis.

Antonio Morales, presidente del Cabildo grancanario, también se refirió a estas ayudas y especificó que «se le ha dicho al Gobierno del Estado que está tomando una decisión que es trascendental para Canarias y, si la adopta, lo ha de hacer con todos los medios necesarios».

«Yo no digo que sea mala, lo que digo es que sería mala y perjudicial para el transporte público, para lo que hemos ido consiguiendo en los últimos años, que se ha aumentado un 88% los viajeros, si de repente ahora se produce un aluvión sin medios, si no hay guaguas, no hay chóferes, y las personas van a coger la guagua y se forman colas... ¿se puede producir el efecto contrario, disuasorio?», preguntó.

Morales insistió en las dudas que tienen los cabildos: «¿Se va a adoptar la medida? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un año, para siempre? Si es para siempre, te anima a hacer inversiones importantes en nuevas guaguas, en contratar nuevo personal. ¿Es solo para un año? ¿Y qué hacemos entonces si hay que comprar guaguas nuevas? Corremos ese riesgo, hagan el análisis, ¿cuánto va a costar?».

José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, también se sumó al debate. «A nosotros nos hubiera gustado que estos recursos a los que tenemos derecho los canarios se hubieran utilizado más para poder comprar guaguas y contratar más conductores que para rebajar precios, que es una variable que no parece generar una preocupación en la ciudadanía cuando ahora mismo es muy barato viajar en Guaguas Municipales. Por 42 céntimos uno se puede subir en una guagua ahora».