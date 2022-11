«El reto del futuro del turismo LGTBI es incluir a todas las letras, todas las realidades»

Tourinews entregó en el foro sus primeros premios que recayeron en Juan Juliá Blanch, Steve Heapy, Pedro Luis Cobiella, Fernando Fondevila y José Serrano. Blanch hace un balance de Axel.

¿En qué punto está hoy una empresa que nació en 2003 con el primer hotel en Barcelona?

Estamos en un crecimiento que yo llamo orgánico, no me gusta tener un crecimiento desorbitado, y tampoco lo necesitamos. Estamos creciendo de una manera que podemos asumir a nivel de recursos económicos como de personal y que aporta valor añadido a la empresa y a los destinos donde estamos.

La empresa acaba de expandirse a Cuba, ¿qué supone un hotel LGTBI en un destino como este?

Ha sido un reto interesante. Primero porque como destino turístico Cuba es clave, y segundo como apoyo a la comunidad LGTBI local. Históricamente Cuba no ha sido un país fácil para el colectivo y desde hace unos años la comunidad LGTBI cubana está trabajando para salir adelante y pensamos que podíamos hacer un intento de abrir un hotel allí y tuvo una buena acogida por parte del Gobierno, que también vio que si daba un mensaje de que abría Axel lanzaba un mensaje al mundo de que Cuba también se está avanzando con una comunidad LGTBI. Ahora tiene un espacio de libertad refrendado por el propio Gobierno. Cuba va evolucionando hacia una igualdad real y mayor.

¿Qué planes de expansión tiene la compañía? Tiene un hotel en Playa del Inglés, ¿barajan alguna nueva inversión?

Tenemos un proyecto de un hotel en Valencia, donde estamos a punto de empezar las obras, otro en Bilbao con las obras en marcha, y también nos hemos lanzado a Oporto y Madeira donde estamos trabajando para conseguir las licencias. En cuanto a Canarias, estuvimos mirando varias posibilidades para abrir un segundo hotel en las islas pero por distintos motivos no se pudo cerrar el trato. No obstante, Canarias es un destino que sigue estando delante de los ojos de Axel, ya sea para abrir un segundo hotel en Playa del Inglés como en alguna de las otras islas. No tenemos un proyecto cerrado, pero el ojo siempre lo tenemos puesto.

¿Cómo ha salido el segmento del turismo LGTBI después de la pandemia?

Es un tipo de turismo que despega más rápido. Por la idiosincrasia propia de la comunidad LGTBI suelen ser parejas sin niños y por tanto el gasto dentro de su cesta de la compra para los viajes y el ocio es mayor. Pero aparte, por su propia naturaleza, a la comunidad LGTBI le gusta mucho socializar y viajar y ahí dedican una parte sustancial de sus ingresos y eso hace más fácilel despegue de este segmento.

¿Qué desafíos tiene por delante el sector del turismo LGTBI?

Integrar todas las letras. LGTBI, gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, pero también van apareciendo otras realidades como el género fluido o el no binario. Y ahí tenemos un reto, no solo para la propia comunidad sino también para el sector turístico. Tener un hotel dirigido a la comunidad gay no solo es al hombre, a quienes nos hemos dirigido principalmente, aunque también nos hemos dirigido a las lesbianas pero no hemos sabido encontrar receptividad por esta parte de la comunidad. Con los nuevos géneros, los establecimientos turísticos nos tenemos que adaptar a las realidades y necesidades que pide el colectivo, pero eso también da la oportunidad de dar un mejor servicio y diferenciarse.

Axel Hotels aterrizó en Playa del Inglés en 2013, ¿cómo ha visto la evolución como destino turístico LGTBI?

Canarias y sobre todo Maspalomas ya estaban muy bien posicionados, pero se han posicionado aun más, aunque han salido más competidores. No obstante, sigue teniendo una oferta lo suficientemente amplia y variada como para que siga siendo un destino muy atractivo. Y a eso se suma que es un espacio seguro y respetuoso, y la ventaja del sol y playa 365 días, que eso es imbatible.

¿Como recibe Axel el premio Revelación de Tourinews?

Muy agradecido porque reconoce la trayectoria. Yo lo recibo como fundador pero en nombre de todo el equipo, porque Axel no ha llegado donde está sin toda la plantilla que tiene detrás. El premio es a ellos.