Los beneficiarios de las guaguas gratis deben realizar más de 40 viajes al mes

Los usuarios del transporte público que quieran beneficiarse de la gratuidad total en el precio de las guaguas deberán utilizar uno de los bonos ya existentes y realizar un mínimo de 40 a 50 viajes al mes. Esas son las cifras que manejan las administraciones implicadas en la puesta en marcha de esta ayuda a partir del 1 de enero de 2023, según varias fuentes consultadas.

Responsables del Ministerio de Transportes, del Gobierno de Canarias, de los cabildos y de las empresas operadoras estudiarán durante las próximas semanas las fórmulas para aplicar ese descuento del 100% en el precio de las guaguas, una medida anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez después de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria (CC) para el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

El «espíritu» de esa gratuidad es beneficiar a aquellos ciudadanos que utilizan el transporte público de forma habitual, en su día a día para ir al trabajo o desplazarse por otros motivos. La población que no disponga de bonos, aquella que solo utiliza la guagua de forma esporádica o los turistas, seguirá realizando el pago directo al precio actual.

Por tanto, se baraja establecer ese número mínimo de viajes durante el mes, algo que en Gran Canaria se puede controlar ahora a través de los tres bonos que emite el Cabildo a través de la Autoridad Única del Transporte (AUTGC), las tarjetas Wawa Joven, Residente Canario y Bono Oro para los jubilados.

No ocurre lo mismo con los bonos que no son nominales, como el de 10 viajes de Guaguas Municipales y otros que emiten los ayuntamientos o las propias empresas, por lo que está por decidir si se busca una fórmula para aplicar la gratuidad, lo que no es sencillo porque no se puede controlar la fidelización del transporte público a través de ese determinado número de viajes mensuales.

Nominales

En la práctica, y puesto que los tres bonos nominales que emite el Cabildo garantizan la gratuidad durante al menos todo el año 2023, lo previsible es que las demás tarjetas desaparezcan o tengan un uso minoritario, sobre todo si antes de fin de año no se encuentra un sistema factible para poder aplicar el 100% del precio del billete.

Además de ese escollo, la puesta en marcha de la gratuidad se encuentra con otras dificultades, como la falta de conductores y de nuevos vehículos para atender el previsible aumento de viajeros, que según los cálculos preliminares en Gran Canaria podrían ser dos millones más al año.

Las seis compañías de guaguas que operan en la Isla transportaron en 2021 a 53 millones de personas. Este año se superará con creces esa cifra, pues ya se ha detectado un incremento de pasajeros tras la aplicación de la rebaja del 50% desde el pasado 1 de septiembre.

La otra incógnita es el coste de esa gratuidad para los cabildos y las empresas de guaguas, que ya han advertido de ello al Ministerio y al Gobierno de Canarias. Miguel Ángel Pérez del Pino, consejero insular de Transportes y Movilidad, y Víctor Quintana, director general de Global (Salcai-Utinsa), coinciden en que los 81 millones anunciados tras el acuerdo entre el Gobierno central y CC son «totalmente insuficientes» para poner en práctica ese descuento.

«No entiendo cómo los anteriores gestores de Transportes del Gobierno de Canarias, que son del CC, no han tenido la precaución de calcular bien el coste de esa gratuidad a la hora de negociar con el Gobierno estatal», declaró a este periódico Pérez del Pino, quien calculó que el sobrecoste en Gran Canaria rondará los 60 millones de euros.

El director de Global también maneja cifras similares. Si se estiman otros 60 millones para Tenerife y unos 10 millones para el resto de las islas, la cantidad que se negoció con Madrid debió ser de unos 120 a 130 millones. «Cuando hablaron de 81 millones de euros, que es el acuerdo entre CC y el PSOE, yo me puse a sacar números de lo que sería necesario para compensar lo que los viajeros no van a pagar y las cuentas no salen», apuntó Quintana.

Global, explicó, todavía no ha recibido del Estado el dinero del descuento del 50% que se empezó a aplicar en septiembre. Aunque esos fondos llegarán en algún momento, la preocupación de la empresa es cómo va a funcionar en los primeros meses de 2023 si el Estado se retrasa en el pago y no hay recaudación por viajeros.