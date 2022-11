El bachillerato del IES San Mateo experimenta su primera realidad política del municipio

En la Vega de San Mateo ha comenzado lo que será una carrera frenética de cara a las próximas elecciones municipales programadas para mayo del año que viene. El Ayuntamiento ha cambiado su habitual lugar de sesiones plenarias por el salón de actos del IES San Mateo. En el instituto se ha celebrado este viernes una mesa redonda en la que han participado cinco de los candidatos a la alcaldía de la Vega. Bajo el lema 'La juventud, protagonista del cambio', políticos y alumnado han experimentado una retroalimentación para mejorar el municipio.

Los jóvenes han mostrado sus preocupaciones y demandas de cambio mediante preguntas estructuradas por bloques. Por su parte, las formaciones políticas, representadas por Antonio Ortega (Avesan), José Déniz (PSOE), Isabel Peñate (Alternativa por San Mateo), Alexis Ramos (Unión Veguera) y María Isabel Rodríguez (PP), han tenido sus turnos de palabra para explicar sus programas y proyectos a preguntas del alumnado.

En una mañana fría y marcada por la lluvia, el salón de actos del instituto estaba repleto de varias decenas de mentes inquietas, deseosas por tener sus ideas propias e impacientes por encontrar respuestas a sus dudas. Los alumnos Juan Francisco Herrera, Ylenia del Pino, Pablo Ramos, Pablo Pérez, Zebenzuí Figueroa o Aisha Ventura hicieron las veces de portavoces de todos sus compañeros. al levantarse, agarrar el micrófono y leer sus preguntas.

Este hecho ha acercado a estos jóvenes un pasito más cerca de la adultez. Más allá de verbalizar las cuestiones, todo el alumnado ha tenido que realizar su tarea de investigación para conocer el pensamiento del pueblo y, posteriormente, reunirse y formar un grupo común de intereses. Esta implicación demuestra el grado de compromiso y responsabilidad que pueden llegar a adquirir las nuevas generaciones.

Ese bloque de preguntas ha estado repartido en varias temáticas. Desde la importancia del deporte y una posible ampliación de su oferta, pasando por las medidas para fomentar el turismo rural, ampliar y mantener las zonas verdes de la Vega, las políticas destinadas a la preservación del medioambiente, la importancia que ocupan los barrios, hasta finalizar preguntando por cómo pretenden mejorar las condiciones de vida de las personas mayores.

En general, los políticos han declarado a partir de lo estructurado en sus programas o mítines políticos. A pesar de que hubo algún intento por desviarlos de sus respuestas ya planificadas, los representantes de los partidos se ajustaron a lo prestablecido. Incluso algún alumno interesado por la política local ha quedado frustrado por no poder realizar sus preguntas ante un horario ajustado.

Mi pregunta iba relacionada sobre el por qué de la construcción de un nuevo parking cuando el pueblo ya cuenta con varias zonas. Además, me gustaría saber cuál es la política relacionada con los macetones, ya que estoy en contra de ellos por un percance

En materia deportiva, el consenso entre los políticos es el de recuperar el contacto del deporte con la naturaleza. Los representantes de las fuerzas políticas recalcaron la importancia de recuperar los senderos, hacerlos accesibles y atractivos. También resaltaron la relevancia de variar la oferta del deporte. «San Mateo tiene más riqueza deportiva que fútbol y ajedrez», afirmó María Isabel Reyes.

Otro de los aspectos que fueron cuestionados es el turismo rural y las medidas que serán empleadas para que la gente acuda al pueblo. La consternación de los jóvenes por la poca oferta cultural se ha trasladado a los políticos. Para mejorar esta situación, todos incluyeron el museo Cho Zacarías como punto de partida para atraer al turismo. Isabel Peñate declaró sobre el museo que «es una joya; es imperdonable que lleve diez años cayéndose».

Los dos siguientes puntos de la mesa redonda están muy relacionados. Tanto las medidas para ampliar y mantener las zonas verdes, como las acciones destinadas al cuidado del medioambiente incluían puntos en común. Algunas soluciones como el uso del transporte público y de las energías renovables, destinar partidas presupuestarias para el correcto reciclaje a través de una mayor diversidad de contenedores de basura o la necesidad de elaborar un plan de embellecimiento, fueron repetidas durante estos dos bloques. José Déniz añadió la necesidad de hacer atractivo el sector primario alegando que «es una pieza fundamental para atraer jóvenes que se quieran dedicar a la agricultura y la ganadería».

La dura realidad de las personas mayores

Por último, el debate se centró en la situación de las personas mayores. No son pocos los que viven solos, aislados en los barrios, sin ninguna conexión familiar y con dificultades de acceso al casco histórico debido a la poca oferta de transporte que hay. Otro tema de discusión ha sido el estado en el que se encuentran las residencias, a lo que Alexis Ramos alegó que «yo no querría morir ahí. De verdad que no. Hay que mejorar las residencias como prioridad, porque las personas mayores se merecen un espacio digno».

Hay que apostar por las personas mayores. Ellos nos han ayudado a ser como somos hoy. No nos podemos olvidar de ellos

Las figuras políticas han quedado muy impresionadas por la desazón que existe entre los jóvenes acerca del futuro de San Mateo. Por esta razón, aprovecharon sus últimos minutos de intervención para lanzar un mensaje motivacional dedicado a los estudiantes, intentando involucrarlos a participar en más mesas redondas. El alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, concluyó su discurso final asegurando que «me voy con la satisfacción de saber que poseen habilidades como la escucha activa y con mi enhorabuena por su trabajo de 'campo' con una actitud crítica, responsable y exigente».