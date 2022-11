La grabación de la serie ‘Zorro’ deja en la costa de Arucas un poblado de escombros

El rodaje de Zorro, que emitirá Amazon Prime Video en Estados Unidos, Latinoamérica y España, deja La Punta de Arucas hecho unos verdaderos zorros, un auténtico vertedero, tras su paso para la grabación de la serie internacional, donde reprodujo un poblado indio. La empresa, según su web, defiende su compromiso medioambiental y cuenta con una consultoría especializada, pero en la zona se acumula yeso fino, plásticos y otros restos de obras para la transformación de es rincón de la costa, días después de llevarse las cámaras.

Sostenibles. Así se define la productora Secuoya Studios en su página web en la promoción de la serie de ficción, defendiendo que «ayudamos a crear las producciones audiovisuales sostenibles en los ámbitos del medio ambiente-económico y social», y que «tenemos un fuerte compromiso con el entorno. Trabajamos con el objetivo de identificar, reducir y compensar los impactos negativos y fomentar los positivos, modificando el modelo productivo de las producciones audiovisuales».

Entre Tinocas y la Granja del Cabildo

Pero no opina lo mismo la imagen que se ha encontrado esta mañana del miércoles Ernesto Santana, que acudió a La Punta aruquense (entre Tinocas y la Granja del Cabildo) para ver el amanecer con vistas de Las Canteras y la capital, y se ha llevado la sorpresa de la presencia de restos contaminantes en la zona, por lo decidió grabar y divulgar por las redes sociales las imágenes de parte de lo que había sido la simulación de un poblado.

El lugar acogió una reproducción del mundo indígena

Lo que hasta hace una semana era un escenario que reproduce un pueblo indígena indio, es ahora un reguero de restos de escayolas, mallas, plásticos, fogatas y maderas, entre otros materiales, que permitió reproducir ese escenario virtual.

«Lo que me he encontrado realmente son los restos de un poblado indio», señala el denunciante, mientras mantiene la confianza de que se lo terminen llevando, ya que en la zona permanecían dos ‘bañeras’ para recoger escombros.

Por la tarde, parte de estos restos habían sido recogidos, sobre todo las maderas de las estructuras de los tipis, aunque seguía quedando una cubeta llena de escombros, y en el suelo eran visibles los restos finos de yesos, que es muy contaminante, sobre todo cuando en los últimos días ha llovido y hay viento, lo que hace que se filtren al subsuelo y se expandan por los alrededores. Y tampoco había operarios trabajando.

La productora afirma contar con una consultoría medioambiental y un plan sostenible

La productora defiende sobre su plan sostenible de trabajo que «Nuestra misión es convertirnos en un aliado de desarrollo sostenible, alineados con la Agenda 2030 a través de las prácticas sostenibles en las fases de pre-producción, producción y post-producción. Poseemos las herramientas adecuadas para contribuir a la economía verde en la industria audiovisual. Estamos comprometidos con la crisis climática y y para ello, nuestro compromiso contempla medir y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra. En Secuoya Studios estamos convencidos que la sostenibilidad conlleva mayor eficacia y rentabilidad de nuestros proyectos. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad en sus producciones, Secuoya Studios tiene un acuerdo estratégico con la empresa de consultoría medioambiental especializada en el sector audiovisual Mrs. Greenfilm», recoge en su página, en la que hace mención a la ficción que ha estado grabando en Gran Canaria.

Reparto de diversidad

La serie, según la sinopsis de la productora, se remonta a la California de primera mitad del siglo XIX. La producción de época creada y escrita por Carlos Portela ofrece una versión moderna del personaje creado por Johnston McCulley. Zorro está protagonizada por Miguel Bernardeau (Élite), que da vida al terrateniente Diego de la Vega y al héroe del pueblo, en esa doble vertiente del protagonista.

El reparto, que encarna la diversidad de un mundo emergente en el que tratan de convivir distintas razas y nacionalidades, cuenta con intérpretes mexicanos como Renata Notni (La Venganza de las Juanas), Dalia Xiuhcoatl (Esto no es Berlín), Emiliano Zurita (No, porque me enamoro) y Andrés Almeida (Y tu mamá también), entre otros.

Al protagonista le acompañan también un reparto con un largo bagaje profesional, como es el caso de Elia Galera (El Cid), Joel Bosqued (El Internado: Las Cumbres), Peter Vives (Supernormal), Chacha Huang (Perdiendo el Este’) y Fele Martínez (La Unidad).