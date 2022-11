Viajar en guaguas interurbanas en Canarias y en tranvía, en el caso de la isla de Tenerife, será gratis a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, esta medida que entrará en vigor gracias a la enmienda que han conseguido introducir en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 las diputadas canarias de CC, Ana Oramas y María Fernández, no se extenderá a todos los usuarios del transporte público, ya que que de ella se beneficiarán los usuarios frecuentes, es decir, aquellos con abonos mensuales u otros títulos multiviaje.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunció ayer que ha solicitado una reunión para liderar ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las peticiones de los siete cabildos insulares para poder implantar con todas las garantías de calidad, el acuerdo que permite viajar gratis en las guaguas y tranvía. Así se lo trasladó Franquis a los consejeros de Transportes y otros representantes de los siete cabildos insulares con los que se reunió para abordar el alcance de la aplicación de ese servicio.

“A todos nos parece bien la medida de la gratuidad de las guaguas y, por tanto, la aplaudimos porque servirá para incentivar a la gente a usar el servicio público, pero al mismo tiempo, plantea una serie de dificultades que es lo que hemos puesto hoy sobre la mesa”, manifestó el consejero Franquis, “con la medida de rebajar los precios de los bonos el 50%, que entró en vigor el 1 de septiembre, se ha incrementado una media el número de nuevos pasajeros de en torno al 15% en el transporte público terrestre, por tanto, y tras anunciar el acuerdo para que sea gratuito, lógicamente esperamos un mayor incremento y por eso hay que preparar al servicio de transporte público terrestre de nuestra comunidad para afrontar esa situación en condiciones óptimas”.

Franquis aseguró que ya se ha solicitado formalmente una reunión con el Ministerio para tener un encuentro lo antes posible para analizar en profundidad las consecuencias que tiene esa medida en la Comunidad Autónoma, una de las principales, es la de disponer de vehículos suficientes para hacer frente a la gran demanda de nuevos usuarios que se prevé a partir del 1 de enero.

Más chóferes y guaguas

“Para mantener el nivel de calidad del servicio en el transporte terrestre que se presta actualmente en Canarias, se requiere, lógicamente, un incremento de recursos para la compra de nuevas guaguas que en este momento no se tiene”, indico Franquis, “ya se tenían dificultades para poder atender en determinadas horas punta del día la demanda de viajeros a raíz de la entrada en vigor del descuento del 50%, es lógico pensar que con este incremento se va a producir mayor afluencia de usuarios. Por tanto, con la flota que hay en este momento en cada una de las islas es imposible que se pueda atender ese volumen de usuarios, especialmente en horas muy concretas, con la dificultad añadida de que no se puede adquirir toda una serie de guaguas nuevas de la noche al día”.

El consejero regional aseguró que los consejeros insulares le han planteado que, en base a las diferentes situaciones de cada cabildo, está en torno a 130 los nuevos vehículos, guaguas fundamentalmente, que harían falta en toda Canarias para atender esta demanda de usuarios que se prevé a partir de la entrada en vigor de la gratuidad de los bonos el 1 de enero. Entre las medidas que se han valorado está el alquiler de vehículos para hacer frente al número de nuevos usuarios ya que la compra es un proceso complejo que lleva varios meses. No en vano, el consejero Franquis aseguró que están llegando ahora a las islas los vehículos solicitados por los cabildos en 2021.

“Por tanto en esa reunión con el Ministerio vamos a plantear un incremento de los recursos para la compra de vehículo de guaguas y también aclarar el sentido de la financiación que llegará desde el Estado, porque hay que tener claro que la gratuidad del transporte va a acarrear un incremento del gasto de los cabildos y ayuntamientos en la compra de nuevos vehículos, en el aumento de plantillas de chóferes… por tanto esta medida va a suponer un incremento en los gastos de cada uno de los cabildos que, lógicamente habrá que incorporar a esta negociación. No cabe duda de que esta es una dificultad, pero todos estamos de acuerdo en superar todos los problemas para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios del transporte público terrestre en nuestra comunidad a partir del 1 de enero”.

También señaló Franquis que se plantearán al Ministerio otras cuestiones de la gestión del funcionamiento interno de esta bonificación en dos vertientes. Primero, introducir modificaciones en la herramienta que utilizan los cabildos y ayuntamientos para notificar al Ministerio los fondos que han dejado de ingresar por la aplicación de la reducción del 50% del precio desde el pasado 1 de septiembre. Y el segundo planteamiento que el consejero Franquis quiere presentar ante el Ministerio es que se dicte una orden lo suficientemente flexible para que no produzcan dificultades y limitaciones en el pago a la hora utilizar esos recursos que van a venir del Estado a los cabildos y ayuntamientos.