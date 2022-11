El nuevo Plan Especial de Ordenación de Infecar está cada vez más cerca. Desde que en el pasado mes de febrero se adjudicara la redacción del proyecto de planificación, diseño urbanístico y realización de los trabajos necesarios para su ejecución y hasta ahora, se ha estado trabajando en un proceso de participación ciudadana con el fin de integrar a todos los agentes que forman parte del ecosistema del recinto.

Este proceso se ha materializado a lo largo de estos meses en reuniones sectoriales y con las comunidades vecinas (barrios y comunidad educativa), con el objetivo de intensificar la relación de Infecar con los barrios aledaños, potenciando el impacto positivo que tenga esta reordenación en todos ellos.

Si bien este proceso de participación ciudadana aún no ha finalizado, ya se han llevado a cabo casi una treintena de reuniones y jornadas de trabajo. Con esto, se dispone ahora de todas las visiones necesarias para rediseñar y reordenar el recinto, adaptándolo a las nuevas demandas del sector de ferias y eventos e integrando las aportaciones de las reuniones realizadas con el ecosistema de Infecar. No obstante, el proceso de participación no solo incluye la obtención de información, sino la devolución al ecosistema, e incluso la valoración conjunta de las acciones.

El proyecto es fruto de un trabajo de participación ciudadana con vecinos y colegios

Así pues, se ha contactado con la comunidad local, integrada por los centros de Primaria y Secundaria aledaños al recinto; los vecinos de los barrios colindantes; los comercios locales; la parroquia de Nuestra Señora del Atlántico; y Correos; los usuarios del recinto, como es la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria (Sodetegc) y el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (Ciegc); el personal de Infecar; así como los expositores, clientes y visitantes del recinto ferial y el Palacio de Congresos.

Este nuevo Plan Especial de Ordenación dará respuesta a las necesidades de un recinto multifuncional ferial y empresarial que consiste, básicamente, en disponer de una serie de pabellones y edificaciones, diseñadas para poder alojar ambas actividades de manera sostenible e innovadora.

Cabe también resaltar el papel desempeñado por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), que gestiona actualmente una potencia 200 kilovatios de energía fotovoltaica en el recinto y que seguirá contribuyendo con más renovables, así como medidas de almacenamiento y eficiencia para transitar hacia un recinto «0 emisiones».

En este sentido, las conclusiones extraídas de estos encuentros coinciden en la necesidad de proyectar un recinto más representativo, que desde el exterior se lea como el recinto ferial de una ciudad abierta y cosmopolita, conectado con el mundo, pero también, con su entorno, al tiempo que celebra una experiencia de las personas visitantes ligada al buen tiempo que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria.

De esta manera, se espera que con el nuevo Plan Especial de Ordenación de Infecar se terminen de eliminar las barreras arquitectónicas que impidan la buena circulación de personas con movilidad reducida, haciendo de este espacio un recinto más accesible y amigable. En añadido, toda la explanada central al aire libre que constituye la arteria principal del recinto funcionará como una plaza-jardín equipada con zonas verdes y espacios de sombra, y que servirá de acceso y conexión al aire libre con los pabellones y el resto de usos complementarios.

La renovada entrada reducirá el impacto de la actividad de las ferias sobre el vecindario cercano

Además de lo anterior, estos encuentros han hecho hincapié en la mejora de la conexión del recinto con otros espacios de la capital, mejorando y regulando los accesos al mismo, con la valoración añadida de cambiar la entrada principal al área del recinto más cercana a la rotonda de La Ballena, dotándolo así de un acceso con menos impacto sobre el vecindario.

En este sentido, esta reordenación del recinto ferial traerá consigo la conexión entre barrios ahora mismo aislados entre sí, como son Los Tarahales, Parque Central, Cinco Continentes y La Feria. Esta acción se enmarca en la idea de que el nuevo recinto ferial sea, además, una oportunidad de regeneración urbana y de mejora de la calidad habitacional de los barrios vecinos.