El 40% del gasto del congreso para funcionarios fue para actos lúdicos

El 40% del gasto que supuso la celebración del congreso para la formación de los funcionarios se destinó al pago de las actividades complementarias, como la cena de gala, el cóctel, el espectáculo de carnaval y el concierto de Dani Martín, según los cálculos realizados por la interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Tania Naya, en declaraciones tras la celebración, ayer, del Pleno. «Se destinó el menor coste posible, yo creo que estuvo entre el 30 y el 40% para las actividades complementarias», sostuvo. Es decir, como mínimo unos 200.000 de los 500.000 euros que los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana destinaron a financiar la celebración del foro se emplearon en actividades lúdicas paralelas a las jornadas de formación, aunque estas estimaciones pueden quedarse costas y superar el 50% del coste. Solo el concierto de Dani Martín supuso para las arcas públicas el desembolso de unos 100.000 euros, desveló. La interventora explicó que los datos aún no están cerrados porque el Consorcio de la TDT, responsable de la adjudicación del contrato, todavía no ha pagado las facturas, porque éstas no han sido remitidas por la empresa R.S. Sonocom.

Naya califica de «éxito» el congreso y sostiene que se gastó lo habitual en este tipo de foros

Naya, quien calificó como un «éxito» la celebración de un congreso por el que ha recibido «felicitaciones», defendió que este foro ha seguido la misma estructura organizativa que otros muchos de su categoría. «Todos los congresos que se organizan en España, tanto de colegios de médicos, arquitectos o jueces, de profesionales de nivel, siempre tienen una misma estructura que consiste en ponencias de mañana y tarde durante tres o cuatro días, un cóctel de bienvenida, una cena de gala y un cóctel de despedida», dijo, al tiempo que precisó que los 500.000 euros destinados a este foro -una cifra criticada por la oposición por elevada y por destinar parte de los fondos públicos para fiestas privadas- suponen una cantidad habitual en este tipo de eventos.

«El coste de cualquier congreso de nivel oscila entre los 300.000 y los 600.000 euros», añadió, «lógicamente depende del número de días, de las actividades complementarias que se realicen, del número de ponentes y de dónde vienen los ponentes». Naya detalló que asistieron miembros del Tribunal de Cuentas de Argentina, así como que hubo en torno a 200 inscritos, de los cuales 80 eran habilitados nacionales y el resto, personal de intervención de la mayoría de ayuntamientos de Gran Canaria. La interventora argumentó además que previamente había consultado a su colegio profesional - cuyos miembros no participaron en la organización ni acudieron al congreso- para saber qué presupuesto requería un evento de estas características.

Sobre el contrato de medio millón de euros que se tramitó de forma urgente y al que solo se presentó una empresa, y fue aprobado, licitado y adjudicado en apenas 17 días, Naya sostuvo que «estaba debidamente adjudicado y con publicidad en Europa», como así atestigua el DOUE del 2 de noviembre, pero sin embargo en toda la documentación del expediente, tanto en el pliego, el acta de la Mesa de Contratación o el decreto de adjudicación, se refleja que se trata de un procedimiento de tramitación urgente y negociado sin publicidad. «Se podía presentar cualquier empresa en Europa, y en la Plataforma de Contratación se respondieron distintas preguntas para que las empresas pudieran tener información completa, pero en el plazo de vencimiento de la presentación de ofertas solo se presentó una empresa, que era la que reunía la solvencia económica y técnica exigida en el pliego», señaló, «resultó adjudicataria la única que se presentó y reunía los requisitos, porque si no se hubiera quedado desierta la licitación y directamente no se hubiera adjudicado el contrato y no se hubiera celebrado el congreso».

Preguntada por la necesidad de tramitar un contrato urgente, en 17 días, la interventora recurrió a la importancia de emplear el crédito presupuestario antes del 31 de diciembre, pues es una partida nominativa que se habría perdido para esa finalidad. Al mismo tiempo sostuvo que es «lógico y normal» que cuando un contrato se tramita con agilidad los actos de celebración de la Mesa de Contratación, adjudicación y firma del contrato puedan realizarse en un mismo día; una rapidez que ha causado «asombro» entre otros habilitados nacionales. Sobre esta urgencia y los apenas dos días que pasaron entre la adjudicación del contrato, el 14 de noviembre, y el inicio del foro, el día 16, para que la adjudicataria pudiera organizar el encuentro y contratar las actividades paralelas, Naya explicó que no se tuvo ningún artista «hasta el último día». «Se barajó Hombres G, Café Quijano o Alaska, pero no tenían disponibilidad y Dani Martín tenía la agenda libre; si él hubiera dicho que no, no se habría celebrado concierto».

La funcionaria secundó las palabras de Narváez sobre que el concierto fue un acto público pero con aforo, aunque agregó que no pudo ser anunciado públicamente por exigencias de la representación del cantante, que avisó de que por el caché que cobraba solo actuaría para unas 200 o 300 personas, según la interventora. La oficina de representación del artista no ha querido contestar a este periódico sobre si éste actuó en un acto público o privado.

Sobre por la utilización del Consorcio de la TDT como instrumento para adjudicar el contrato, cuando su objeto y finalidades no recogen la celebración de este tipo de eventos, Naya precisó que es la única administración en la que ambos ayuntamientos organizadores, Santa Lucía y San Bartolomé, están presentes. «No está previsto legalmente que un ayuntamiento pueda subvencionar a otro y ninguno podía ingresar el dinero a otro, así que el consorcio fue el único nexo de unión», señaló. Además, era el instrumento para generar contenido audiovisual y hacer uso de la cuota de socio de San Bartolomé de Tirajana, pues al no contar el municipio con un centro de producción propio pocas veces podían emitir contenido.

De cara a una segunda edición, aunque ya se le han «quitado las ganas», Naya quiere «bajar al máximo posible todo tipo de gastos» manteniendo la «misma garantía técnica».