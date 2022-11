El alcalde de Arucas pide el cese del consejero insular de Deportes, ambos del PSOE, al ser excluido de un reparto de 10 millones

«Es un plan estratégico de subvenciones arbitrario y hecho con mala fe, no teniendo en cuenta criterios objetivos y dejando fuera al Ayuntamiento de Arucas. No queremos ni más ni menos de lo que se merece Arucas, por este desagravio solicitamos al presidente del Cabildo -Antonio Morales- el cese inmediato del Consejero de Deportes por el maltrato recibido a nuestro municipio». El Ayuntamiento de Arucas emitió ayer un comunicado oficial solicitando el cese de Francisco Castellano, después de ser excluido del plan de inversiones en instalaciones deportivas en los municipios del próximo año. Se da la circunstancia de que ambos pertenecen al PSOE. El consejero defendió en el pleno del Cabildo que lo ayuntamientos debían haber actualizado los precios de los proyectos que ya habían presentado, por el sobrecoste actual de los materiales, por lo que quienes no lo hicieron quedan a expensas de los fondos no gastados de remanentes.

La consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria llevó este viernes al pleno del Cabildo la aprobación de una partida de 10.029.318,63 millones de euros «para el impulso de nuevas obras y mejoras de la red de instalaciones deportivas de los municipios de la Isla, que a su vez conlleva la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones Instituto Insular de Deportes para el ejercicio 2022». Según anunciaba Deportes, «esta modificación del Plan permitirá realizar distintas actuaciones como la construcción de nuevas instalaciones, la remodelación y la redacción de proyectos de rehabilitación de algunas canchas deportivas, el cambio de césped artificial y sistema de riego, la actualización de las instalaciones eléctricas y reforma de vestuarios y gradas de los campos de fútbol de municipales, y la adecuación y la instalación térmica de algunas de las piscinas de los municipios de la Isla, entre otras acciones». Otros nueve municipios se quedaron fuera Sin embargo, el nuevo reparto de dinero no ha sentado nada bien en Arucas, que ha sido excluida de estos fondos, junto a municipios como Teror, Guía, Artenara y hasta Las Palmas de Gran Canaria. Arucas comunica que «está en contra del reparto del Plan Estratégico de subvenciones llevadas a cabo por el Consejero de Deportes en la pasada junta rectora del Instituto Insular de Deportes. Todo un despropósito sin equidad ninguna y además faltando a la verdad en la junta rectora ante preguntas de la oposición, echando la culpa a compañeros suyos del Gobierno del Cabildo. Es más, en sus propias declaraciones y afirmaciones pone excusas de que no se registraron proyectos, cuando nunca lo manifestó en las reuniones presenciales con el concejal de Deportes de Arucas». Debieron actualizar los precios del material de obra, al ser subvencionados por el Instituto Insular de Deportes en un 100% En el otro lado de la balanza, 12 municipios han accedido a este plan de obras, en algunos casos con varios proyectos. El acuerdo beneficia a Gáldar (para el estadio de Barrial), Agüimes (redacción de proyectos para canchas deportivas), Moya (remodelación del anexo al colegio Agustín Hernández), Santa Brígida (anexo al polideportivo de Los Olivos), Telde recibe tres asignaciones (para las instalaciones deportivas Narea, césped artificial del estadio Pedro Miranda y de El Calero), Tejeda (campo municipal), Ingenio (reforma en el centro Chago Melián), La Aldea (el campo de Tasarte), dos en Mogán (campo de Arguineguín y piscina del casco), Santa Lucía (campo de Vecindario), dos en San Bartolomé de Tirajana (Ciudad Deportiva Maspalomas y Juan Grande) y Agaete (para la piscina) Durante el pleno del Cabildo, el consejero comunicó que es un proceso que se inició hace año y medio, tras trabajar con los ayuntamientos una serie de propuestas que sumaban 12,3 millones. Tras dispararse los precios, piden a los ayuntamientos que actualicen los precios del material ante de licitarse, que «ya que es el Cabildo quien va a cubrir el 100% del coste de las obras». Castellano espera ahora que concluyan este trabajo, para que pueda subvencionarse con el dinero que sobrará de los contratos (remanentes) del próximo año. «Con toda la imparcialidad respecto al trabajo de los técnicos y la voluntad de los ayuntamientos de darles salida». La propuesta del consejero del Cabildo se aprobó por 23 votos a favor y dos abstenciones de Ciudadanos, tras la queja de Arucas.