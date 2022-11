Alcampo acerca los productos locales a los restaurantes de Gran Canaria

Un nuevo canal de distribución acercará a partir de mañana los productos gastronómicos de Canarias a los hosteleros a raíz del acuerdo firmado entre Alcampo Telde y la marca Gran Canaria Me Gusta, impulsada por el Cabildo insular. El supermercado incorpora de esta forma un nuevo departamento para ofrecer una atención personalizada a los restaurantes, que podrán obtener frutas y verduras frescas, así como quesos, vinos, carnes y pescados de cualquier zona de las Islas. La entrega se realizará a los propios establecimientos en un tiempo aproximado de entre 24 y 48 horas, aunque este podrá variar en función de la dificultad para encontrar el producto, y el transporte será gratuito a partir de los 200 euros de compra.

Los propietarios de los establecimientos podrán acercarse a partir de mañana al supermercado de Telde y realizar su pedido con la ayuda de un departamento especializado, que hasta el momento no existía, conformado por tres empleados que les atenderán desde el proceso de compra hasta que la demanda llegue a sus locales. Los hosteleros podrán escoger entre los ingredientes de la tienda y, en caso de que busquen otro que no se encuentra disponible, podrán negociar con el departamento la demanda de estos productos, con un servicio que permanecerá en funcionamiento todos los días de la semana menos los domingos.

"El modelo de colaboración público-privada que llevamos a cabo desde el proyecto Gran Canaria Me Gusta está resultando determinante para alcanzar la eco isla que pretendemos, que no es otra cosa que generar economía a través del campo de Gran Canaria, creando en la isla una industria agroalimentaria respetuosa con el medio ambiente", explicó la consejera de Industria, Artesanía y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, en la presentación del acuerdo, en la que también estuvieron presentes representantes de distintos restaurantes de la Isla.

Los clientes del gremio podrán solicitar la compra de ingredientes que aún no están disponibles

"Acciones como esta donde se nos escucha las demandas que tenemos y que vienen para facilitarnos el trabajo son una maravilla", declaró Ofelia, del restaurante Mirador Cuevas Bascamao. Entre los productos locales que cuentan con una mayor demanda en el supermercado, su director Roberto Cano destacó el éxito de las frutas y verduras, como el aguacate isleño o las sandías de Santa Lucía de Tirajana. En el ámbito de los quesos, la tienda colabora con fincas de municipios como Valsequillo, Moya, Gáldar, San Mateo, Agüimes o Tejeda.

El reto más difícil para la cadena consiste en conseguir pescados frescos al carecer de barcos propios, como aseguró Cano, pero para tratar de solventar ese problema establece colaboraciones con pescaderías de zonas como Mogán, Melenara o Agaete, que les suministran las variedades autóctonas.

Junto al nuevo medio de distribución, el supermercado se ha comprometido a mejorar el posicionamiento de los ingredientes y productos locales para "poner en valor la labor del agricultor". Las variedades de carne canaria más comunes en los pasillos son el cochino blanco y negro, pero la llegada de piezas de carne de ternera aun está en proceso. En lo respectivo a las bebidas alcohólicas, la tienda cuenta con siete módulos completos de vinos de Canarias, entre los que abundan los tintos y blancos, y una serie de cervezas regionales.

El departamento contará con tres empleados para asesorar a los compradores

"Hay cosas más difíciles de conseguir, que las consideraremos, y otras que tendremos en los 12.500 metros de tienda", explicó el responsable del supermercado de Telde, quien también señaló que "en cada caso y en cada restaurante se hablará y se concretará". Cano resaltó que ya trabajan con establecimientos que demandan ciertos productos con una frecuencia quincenal, semanal o cada tres días y, en esas situaciones, contarán con una mayor cantidad de existencias.

La consejera de Industria aludió a que "es importante que Alcampo Telde esté haciendo una apuesta firme por las empresas locales, por lo que nace y se hace aquí. Es una forma de cooperar con nuestro modelo de economía circular y una forma también de responsabilidad social con las empresas del territorio donde esta superficie de alimentación reside".

La colaboración se suma al programa de Gran Canaria Me Gusta, que busca fomentar el consumo y la comercialización del producto local, para lo que ha desplegado una inversión de dos millones de euros en los últimos dos años. Dentro de este proyecto se enmarcan también propuestas como la creación del mercado digital homónimo, las jornadas de formación profesional 'Orígenes' o el primer programa formativo con el Basque Culinary Center destinado a los cocineros de la Isla.

"Cuando me reuní con los hosteleros para que me expresaran sus necesidades, en qué necesitaban su ayuda, recuerdo que me pedían que les llegara a las cocinas el producto. Tuvieron alguna reunión para buscar salidas y, cuando Alcampo nos trasladó la propuesta, dijimos esto lo necesitan los cocineros y cocineras de Gran Canaria", concluyó Minerva Alonso.