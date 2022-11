Cuando hace dos años el artesano vasco Mikel Delika estaba restaurando las vidrieras de la catedral de Jaén le llamaron para ver si estaba interesado en trabajar con las vidrieras de la basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror. «En principio, iban a ser dos, pero al final se decidió que fueran las 17 que rodean el templo en sus ventanales laterales, fachada principal, crucero y altar mayor», explica este artesano vidriero de Vitoria, cuya labor es reconocida internacionalmente.

Las vidrieras de la basílica de Nuestra Señora del Pino, declarada Bien de Interés Cultural, datan de 1920 y fueron realizadas por la casa Maumejean, la misma que hizo las de la catedral nueva de Vitoria. Es una de las empresas más grandes que ha existido, llegando a tener unos 100 pintores del vidrio y sedes en Madrid y San Sebastián, entre otras ciudades. «Contrataban a los mejores de las Escuelas de Bellas Artes y tenían una técnica que rozaba casi la perfección», describe Delika.

Este artesano se trasladó en marzo hasta Gran Canaria, y junto a Manuel Bernabé, estuvieron trabajando en un taller habilitado provisionalmente en el Palacio Episcopal. «Fueron casi tres meses de trabajo de limpieza y restauración de estas obras, que para tener más de 100 años no estaban tan mal, pero había que reconstruir las partes dañadas y reforzar su estructura. Son de alto valor artístico y un importante patrimonio de la Basílica y de Canarias», explica el artista del vidrio, que fue reconocido como referente internacional en el sector por la prestigiosa British Society of Master Glass Painter.

Guiño personal

Pero la gran sorpresa de Delika durante los trabajos de restauración llegó cuando en uno de los paneles se encontraron con una frase en euskera, nada normal en una basílica de Gran Canaria: Gora Euskal Erriya. «Nadie nos lo esperábamos, la gente no se había enterado porque las vidrieras están colocadas muy altas. No se perciben estos pequeños detalles. Habitualmente, lo primero que hacemos nosotros es la documentación fotográfica y, cuando pusimos el panel sobre una mesa de luz para fotografiarlo, nos dimos cuenta de que se había incluido una frase en euskera. A veces, los artistas en sus obras suelen añadir un guiño personal, un elemento que a simple vista no aparece en esa composición».

Las 17 vidrieras de la basílica están decoradas con elementos marianos y cristológicos de distintas épocas. En la dedicada al Quinto Misterio Gozoso, el de El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo, aparece un personaje leyendo un texto en latín, pero en el medio se intercala la frase en euskera. También se puede leer Donosti y otra frase en euskera incompleta. «El texto fue el sello personal del maestro pintor de las vidrieras de Gran Canaria, que era vasco y quiso así plasmar en ella su sentimiento nacionalista», según Mikel Delika.

Tres de las piezas restauradas la pasada primavera por Delika y Bernabé se ubican en la fachada principal y aluden a los pontífices Pío X y Pío XII, en los laterales, y a la Virgen del Pino en la parte central. En el altar mayor hay cuatro pequeñas vidrieras, dos de ellas rescatadas con la restauración, que fueron encontradas, según informó el Ayuntamiento de la Villa Mariana poco después de la finalización de los trabajos.

La restauración de las vidrieras fue posible gracias a la colaboración económica del Cabildo de Gran Canaria, que aportó el 50% del presupuesto, del Ayuntamiento de Teror a través de la empresa municipal Aguas de Teror, que aportó el 25%, y de la Diócesis de Canarias y la Basílica del Pino, que entregaron el otro 25%. El coste total de la restauración fue de unos 78.000 euros.

Una vez recuperado el esplendor, las vidrieras fueron expuestas durante varias semanas en la Isla para que el público pudiera contemplarlas antes de ser colgadas de nuevo en las paredes de la basílica. «Mucha gente que pasó por la exposición se quedaba sorprendida al ver el detalle de la frase en euskera, pero a todos les pareció un detalle sorprendente y simpático».