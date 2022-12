El PP expedienta a su presidente en Santa Lucía por avalar las fiestas a funcionarios

El Partido Popular (PP) ha abierto un expediente disciplinario a Sergio Vega, concejal y presidente de esta formación en Santa Lucía de Tirajana, por saltarse la disciplina en la votación de los presupuestos de ese municipio y avalar con su actitud el gasto de 500.000 euros en el congreso de funcionarios que incluyó tres fiestas de lujo.

Aunque en el PP aún confían en que Vega recapacite y dé marcha atrás en su enfrentamiento con la dirección insular y con el otro concejal en Santa Lucía, Marcos Rufo, es previsible que sus reiteradas indisciplinas acaben con su expulsión del partido y con su pase al grupo Mixto del Ayuntamiento.

De hecho, los populares tuvieron que recordar este jueves al alcalde santaluceño, Francisco García, de NC, que el pacto en el Ayuntamiento «está roto» desde el pasado miércoles y que el PP ya no participa en el gobierno municipal en desacuerdo con los gastos realizados en esas fiestas, de lo que responsabiliza al propio alcalde.

En una carta dirigida a Francisco García, ante la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto entre NC, Fortaleza y PP en la tarde-noche de ese día 30, el secretario general de los populares de Gran Canaria, Ángel Sabroso, le anunció la ruptura del acuerdo de gobierno. Además, desde el PP se llamó directamente al propio alcalde para comunicarle que no iba a asistir a esa reunión.

De esa decisión también se informó a los dos concejales del PP, al tiempo que se le dieron instrucciones por escrito de «realizar los trámites pertinentes para abandonar cualquier responsabilidad de gobierno en Santa Lucía».

Seguimiento y desobediencia

Sabroso manifestó este jueves que el portavoz del PP en esa institución, Marcos Rufo, está siguiendo de forma escrupulosa las directrices que marca su formación política, mientras que Sergio Vega «se está alejando del criterio e instrucciones que marcan los órganos de gobierno del partido al que pertenece, lo que de forma inexorable conlleva consecuencias».

«Tratar de trasladar de la idea de que el presidente de un comité local tiene autonomía propia para no seguir las directrices del partido al que pertenece y que puede separarse de los órganos de dirección del PP, es un ejercicio de bisoñez bastante estéril», declaró Sabroso, quien subrayó que «los pactos de gobierno con otras formaciones políticas son autorizados o no, por la dirección del partido, algo no sólo recogido en los estatutos y normativa del partido, sino que cae por su propio peso».

El dirigente del PP añadió que «los acontecimientos que han trascendido durante las últimas semanas en relación a las formas de contratación, así como a los gastos en los que se ha incurrido por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía para la celebración del I Congreso de Administración Local y FHN, han supuesto una quiebra profunda en la confianza sobre la que debe asentarse cualquier acción coordinada de gobierno». Así, dijo que «ni una explicación, ni detalle previo, a las decisiones emanadas de la alcaldía con respecto al bochornoso Congreso, fueron trasladadas a los miembros del Partido Popular en el pacto de gobierno local».