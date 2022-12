Mogán transformará un antiguo almacén de empaquetado de tomate en una almazara

Los agricultores de olivos del municipio de Mogán miran con optimismo al futuro de la producción de aceite de oliva. Y es que aunque los trabajadores del campo están introduciendo poco a poco el cultivo del olivo en la localidad, hasta ahora no han podido prensar la aceituna en su municipio y han tenido que trasladarse hasta Temisas, en Agüimes, o hasta Santa Lucía de Tirajana para poder moler la aceituna y obtener el oro líquido. Pero esa situación se va a revertir porque el Ayuntamiento de Mogán va a poner en marcha la primera almazara del municipio, una instalación que permitirá que los agricultores no tengan que desplazarse a otras zonas de la isla y con la que, estima el Consistorio, se impulsará aún más el crecimiento del cultivo del olivo en la geografía local.

Para lograr disponer de una almazara, la Corporación rehabilitará un antiguo almacén de empaquetado de tomates ubicado en el barrio de Veneguera, ahora de propiedad municipal y que hace las veces de depósito de material utilizado en carnavales o la Navidad. El espacio destinado a la almazara necesita de una profunda intervención para instalar azulejos, un suelo nuevo y un sistema de desagües.

En esta nave además se dividirá el espacio en dos porque tendrá un uso compartido: mientras una parte se destinará a la almazara municipal, en la otra se habilitará un centro de interpretación del senderismo, sobre todo ahora que el municipio ha recuperado 32 kilómetros de senderos a través de la macro ruta ‘Tamaranae, entre ricos y barrancos’. Para llevar a cabo estas intervenciones, el Ayuntamiento de Mogán ha recibido una subvención de 388.102 euros en el marco de la segunda fase del programa Eco-Tur, el Programa de Cooperación Territorial Interreg Mac (Madeira-Azores-Canarias)2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-Feder.

La almazará tendrá capacidad para prensar en torno a 100 kilos de aceitunas cada hora

La almazara que instalará el Consistorio tendrá capacidad para moler en torno a 100 kilos de aceituna cada hora, según estima Antonio Bello, ingeniero agrícola, quien explica que una instalación de este tipo en el municipio contribuirá a enriquecer la dieta de los moganeros con un aceite de primera calidad. «Con una almazara, los agricultores van a utilizar una aceituna que antes no se aprovechaba y ahora podrán sacar aceite para consumo propio», destaca, al tiempo que recuerda que para venderse necesita un registro sanitario. «Hay terrenos que ya no se dedican al mango y el aguacate y son marginales, así que si instalamos una almazara es probable que los agricultores se animen a cultivar olivos y eso conllevará a un importante proceso de recuperación del paisaje». Según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), en 2021 la superficie destinada al cultivo del olivo en Mogán alcanzó las 6,4 hectáreas de suelo, sobre todo en Veneguera, el barranco de Mogán y Barranquillo Andrés.

Uno de los agricultores que más ha insistido en la necesidad de implantar este servicio en el municipio es Carlos Ramírez, quien ha mostrado su satisfacción por la noticia. «Aunque todavía son pocos, cada vez hay más gente que se anima a plantar olivos, muchos en pocas cantidades, con apenas 15 o 20 matos, así que propuse al Ayuntamiento que era importante tener una almazara municipal para no tener que irnos hasta Santa Lucía a moler las aceitunas», relata este agricultor, que tiene una plantación de 220 olivos en la zona alta del barranco de Mogán.

Emprendimiento

«La instalación de una almazara estimulará que cada vez sean más personas las que se lancen al cultivo del olivo y además que se puedan dedicar exclusivamente a ello y que se creen empresas, porque saben que van a tener cerca un lugar donde prensa la aceituna», añade, «lo bueno es que la almazará funcionará por temporadas, no todo el año, así que el coste de mantenimiento no será tan alto». «Hay mucho terreno vacío que hay que cultivar, y lo bueno es que el olivo no requiere tanta agua como el aguacate o el mango». Carlos Ramírez ha producido 400 kilos de aceituna en 2022, que equivalen a 70 litros de aceite, una cifra algo menor que la de 2021 cuando cosechó 500 kilos.

En otro punto de Mogán, en Barranquillo Andrés, Juan Leonardo Suárez cultiva 110 de los aproximadamente 1.000 olivos que hay en la zona. Ahora no produce aceite, porque el 100% de su producción de aceitunas, en torno a mil kilos este año, la vende en su negocio. No obstante, considera que la instalación de la almazara es «una buena noticia». «Todo lo que se haga a favor de la agricultura es bienvenido. Tengo 64 años, estoy al borde de la jubilación y luego no venderé las aceitunas, así que ahí pensaré en obtener aceite para el consumo familiar», señala.

En el municipio de Mogán se destinan unas 6,4 hectáreas de suelo a cultivar olivos, según el Istac

Además, dice, vendrá bien una almazara al tiempo que se construye la central hidroeléctrica del Salto de Chira. «Cuando se termine la central y tengamos más agua para el riego, en Barranquillo Andrés se podrían plantar al menos 4.000 matas más y recuperar muchas tierras; y una almazara es un aliciente para cultivar muchos más olivos».

Desde el Ayuntamiento de Mogán, el concejal de Desarrollo Rural, Ernesto Hernández, defiende la instalación de la almazara para cubrir una «demanda» de los agricultores. «Queremos dar una salida al posible crecimiento del cultivo del olivo que se prevé», señala, «la producción de aceite de oliva tiene un potencial terrible y no queremos que se vea frenado por no disponer de la maquinaria para prensar la aceituna y obtener aceite; así que no solo atendemos la demanda actual, sino la futura». Además, señala el edil, esta acción conlleva aparejada la diversificación de la agricultura local.