El grupo Non Trubada rindió la noche de este miércoles un homenaje al pueblo que vio nacer a la mayoría de sus músicos: Santa Lucía de Tirajana. Uno de los fundadores del grupo, Luis López, narró la leyenda que jamás había sido contada en público, la leyenda del Pueblo que Habita en la Música. Con la iglesia de Santa Lucía abarrotada de gente, el grupo de música popular que lleva más de 30 años en los escenarios realizó un original pregón donde recordó a personas que han destacado en la defensa de las tradiciones y en la preparación de las fiestas de Santa Lucía y de los Labradores. El público reconoció con un largo aplauso el pregón de leyenda en el que Non Trubada también hizo un repaso a sus canciones más conocidas.

Los acordes musicales trasladaron a los lugareños que acudieron a la iglesia de Santa Lucía por “un camino sinuoso donde una densa niebla te envuelve repentinamente, el viento comenzará a silbar una melodía tras un fogonazo intenso de luz” y al final se llega “a un lugar místico, legendario: el Pueblo que Habita en la Música”. Se recorrió el paisaje y el paisanaje, por eso en el pregón de leyenda aparecieron personajes populares como Josefina y Ventura, conocidos por preparar el licor que tradicionalmente se sirve en las fiestas de Santa Lucia: el mejunje. También la comisión de fiestas se encargó muchos años de elaborar el brebaje mágico, y ahora lo hacen muchas familias de Santa Lucía casco, cuenta la leyenda que a veces el consumo de esta bebida típica del pueblo mítico “ha derivado en un peligroso ‘prueba esto pa’ que veas qué bueno me quedó, que a muchos envalentona, pero que tumba a más lugareños que el más aguerrido de los enemigos en una batalla”.

El Pueblo que Habita en la Música cuenta entre los actos importantes de sus fiestas con el Festival Folklórico ‘Caldera de Tirajana’, y la Romería de Los Labradores, una de las más concurridas de Canarias, días antes se juntaba Momo con muchos amigos y amigas para preparar el repertorio de Los Labradores, la gente del pueblo quería demostrar a las parrandas venidas de toda la isla que las tradiciones populares se viven con intensidad en Santa Lucía de Tirajana, tampoco han faltado estos años, según cuentas las crónicas, el Baile de Taifas en el escenario del Teleclub donde “invitan a todo el pueblo a acudir portando un candil y ataviados con los trajes típicos o de labradores”.

Seres de leyenda que vivieron con intensidad las fiestas y las tradiciones fueron Joni López y Manolín Sánchez, hace años ya no están entre nosotros, pero el Pueblo que Habita en la Música tiene en la memoria a sus hijos buenos y ayer Joni y Manolín aparecieron al son de una folia que Non Trubada hizo para la ocasión: “No digas, peninsular que a ti no te gusta el gofio que si es el de Tirajana te comes hasta el carozo”.

Coronación de la Lucía canaria

No faltó el repaso a otros actos importantes de la fiesta como la quema del haragán, o la celebración del día grande de las fiestas, el 13 de diciembre, cuando Santa Lucía de Tirajana se hermanda con el pueblo vikingo de Luleå, situado en Suecia. Desde allí vendrá para celebrar el día de la luz la Lucía sueca que estará acompañada de la Lucía canaria elegida por el pueblo. Anoche se conoció la votación popular, Lucía del Carmen Ramos Báez fue coronada, tras el pregón de Non Trubada, por el alcalde Francisco García.

En el mismo acto del arranque de las fiestas La Asociación Cultural Deportiva y Recreativa Santa Lucía y Los Labradores reconoció ayer la Presidencia de Honor de las Fiestas Patronales de Santa Lucía a Salustiano Toledo López por su labor como presidente de la Comisión de Fiestas y su papel como abogado defensor en el Juicio del Haragán junto a Benjamín Castro y Alfonso Pérez Silva. Salustiano mostró su agradecimiento por el reconocimiento y se emocionó al recordar a sus compañeros durante años de la Comisión de Fiestas. También se entregó el premio a Sara Suárez Sardiña como ganadora del concurso de redacción ‘Maestra Clara Pérez Santana’.

Las fiestas de Santa Lucía de Tirajana continúan este jueves con la celebración por la tarde la escala en hifi infantil y después el alumbrado navideño. El sábado 10 de diciembre por la tarde será el XLV Encuentro Folklórico Caldera de Tirajana que este año contará con la actuación de Bejeque y el Cuerpo de Baile Tira-jana. El domingo 11 a las 12 del mediodía en el polideportivo se celebra ‘Santa Lucía al son’, música con 101 Brass Band, Kilombo Improvisado, Pedro Afonso, Aseres y Son caché. También será la Kaminata Solidaria organizada por Karna.

El martes 13 de diciembre será el día principal de las fiestas, a las 7 horas será la Diana Floreada, a las 9 la feria del ganado. A las 11 horas en el salón de plenos recibimiento a la Lucía sueca y la Lucía canaria por la Corporación Municipal y la Comisión de Fiestas. Por la tarde a las 19 horas será el espectáculo musical, una noche con Chavela, en las escaleras de las Casas Consistoriales. El domingo 18 de diciembre será la Romería de Los Labradores, la última del año de Gran Canaria y una de las romerías más populares de toda Canarias, con participación de grupos folklóricos y parrandas de muchos municipios.