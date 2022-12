La mejor pizza de Canarias se hace en Maspalomas. Riccardo Borrello, propietario de Pomodoro & Mozzarella en El Tablero, logra el premio a mejor pizza de Canarias con ‘Costa di Amalfi’ y competirá en Parma.

Pizzas, pastas, rissotos... todo el mundo conoce bien buena parte de la gastronomía italiana. Sin embargo, la cocina del país de la "bota" es mucho más que eso. Las recetas italianas son un reflejo de la diversidad regional y la cultura gastronómica de Italia, así como de su larga historia. Los ingredientes que se emplean se incluyen dentro de la popular dieta mediterránea, lo que hace que sus platos sean imitados en todo el mundo, principalmente por sus sabores únicos. Alrededor de todo el globo existen restaurantes especializado en el puchero italiano y cada uno con su peculiaridad y distinción. En Canarias, un territorio con multitud de adeptos a esta gastronomía, existen innumerables establecimientos donde poder disfrutar de los sabores del país de la bota.

Así se hace

Una base de tomate pizzutello amarillo cultivado exclusivamente en la región italiana de Campania, aceitunas taggiasche producidas en la región de Liguria, un queso mozarrella fior di latte, un queso stracciatella fundido en forma de crema de leche, anchoas di Cetara y zest de limón. Se mezclan estos seis ingredientes de forma estratégica y el resultado es una Costa di Amalfi, la considerada mejor pizza del archipiélago, ganadora del tercer Campeonato de Canarias Absoluto de Pizza - Gran Premio Grupo Comit y que su creador, el italiano Riccardo Borrello, ya ha incorporado a su carta de la pizzería Pomodoro & Mozzarella de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana.

Riccardo Borrello logró el primer puesto al segundo intento, pues en 2019 quedó en segundo lugar. «Estoy orgulloso, cuando me lo comunicaron tuve una sensación que no había sentido nunca; que me dijeran que tenía la mejor pizza del archipiélago hizo que se me saltaran las lágrimas», confiesa, «es un orgullo porque todo el esfuerzo de mi equipo y el mio se ha visto recompensado». Con el primer premio en la mano, Riccardo representará a Canarias en el Campeonato Mundial de Pizza 2023, que se celebrará en abril en la ciudad italiana de Parma.