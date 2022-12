Sergio Vega reta a la cúpula popular

El concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana Sergio Vega ha advertido a la gestora insular del Partido Popular de que irá a los tribunales después de que la dirección de la formación acordase la semana pasada apartarlo de la presidencia local del partido y crear una gestora presidida por Vicente Araña. La decisión de la cúpula insular llegó después de que Vega se saltase la disciplina de voto impuesta por el PP, votase a favor de los presupuestos municipales y con su decisión avalara el gasto de 500.000 euros en el congreso de Habilitados Nacionales que incluyó tres fiestas de lujo, en contra del criterio del partido. En un comunicado difundido por Vega en el que todavía firma como presidente del PP de Santa Lucía, el edil acusa a la dirección insular de haber actuado de forma «irregular». «La decisión de crear una gestora en Santa lucía constituye una absoluta irregularidad, toda vez que no está prevista en los estatutos de nuestro partido», señala, «la situación es tal que una gestora de carácter insular, que no tiene competencias, crea una gestora local en nuestro municipio sin darse los supuestos previstos para que se pueda crear una figura como puede ser una gestora local».

El concejal explica que no ha sido apartado de su cargo y que no se ha iniciado ningún expediente sancionador que determine si ha cometido alguna irregularidad según los estatutos del partido. No obstante, la semana pasada el PP insular acordó remitir al Comité de Derechos y Garantías el expediente disciplinario que le abrió el 1 de diciembre.

«Es por ello que se están contraviniendo las normas más elementales que regulan el buen funcionamiento de nuestro partido, como faltando también a nuestros afiliados, y a mí como presidente local de Santa Lucía de Tirajana», prosigue el comunicado, «si se persiste en esta actitud irregular que, afecta gravemente a la democracia interna de nuestro partido, me veré en la necesidad y en la obligación de acudir a los juzgados en defensa de los intereses primero del partido en ámbito local, del equipo que conforma el comité local y de este presidente».

El edil reclama la dimisión de Miguel Jorge y Ángel Sabroso al frente del partido a nivel insular

Por otro lado, en una carta dirigida directamente a la cúpula insular del partido, Sergio Vega reclama la dimisión de Miguel Jorge y Ángel Sabroso como presidente y secretario de la gestora del PP de Gran Canaria por «plegarse» a los «intereses» de Agrupación de Vecinos. «En lugar de trabajar por la unidad y por el crecimiento del partido, ustedes han estado realizando reuniones con otra fuerza política a espaldas al presidente del PP local y de su militancia», sostiene Vega en esa carta, en la que expone que tras esas reuniones se decidió que el PP tenía que salirse del gobierno local que sustentaba con NC y Fortaleza.

En la misiva, Vega acusa a la cúpula de «plegarse» al interés de AV al votar en contra del presupuesto municipal, decisión «unilateral», sin haber sido informado y «poniendo como excusa los gastos del congreso de Habilitados Nacionales». «Precisamente en contra de los gastos innecesarios de ese congreso nos habíamos manifestado públicamente unos días antes como grupo de gobierno en una reunión a la que precisamente no asistió el concejal Marcos Rufo aunque estaba convocado», añadió. Por último, Vega señala a Jorge y Sabroso como responsables de «sembrar la división» y de no reunirse con la militancia ni con él mismo antes de crear la gestora.

«Sergio Vega tiene la opción de abandonar el gobierno local y reconducir su actitud hasta el momento»

Ante las críticas de Vega, el secretario insular del PP, Ángel Sabroso, insistió este lunes en que el concejal aún puede retractarse y seguir formando parte del partido. «Vega tiene la opción de abandonar el gobierno local en Santa Lucía y reconducir su actitud hasta el momento, y las puertas las encontrará abiertas».

En declaraciones a este periódico, Sabroso señaló que su formación está trabajando en «recuperar la ilusión en el PP en Santa Lucía» y la incorporación de dirigentes históricos como Vicente Araña -al que han nombrado presidente de la gestora local- «ha supuesto un chute de ilusión» y ha convertido al PP en «una alternativa reconocible». «A Araña le acompañan dos ex concejales también históricos del PP, además del comportamiento leal de Marcos Rufo, y con ellos se vuelve a recuperar a un gran número de exafiliados y simpatizantes que durante los últimos años se habían alejado», concluye Sabroso, «el PP no está para avalar gastos impresentables en congresos de champán y conciertos privados, tiene que ser una alternativa de gobierno en Santa Lucía, la alternativa a 40 años de NC, no la muletilla en la que ésta se apoya».