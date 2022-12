Asba-NC asegura que mantiene su unidad en Valsequillo tras la fuga de nueve dirigentes históricos

Asamblea de Barrios (Asba), el grupo político de Nueva Canarias (NC) en Valsequillo, ha perdido a varios de sus históricos dirigentes tras un enfrentamiento interno con el líder de la organización, el alcalde Francisco Atta, un cisma que pone en peligro su mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo si se confirma la creación de una nueva fuerza asamblearia por parte de los afiliados escindidos.

Nueve miembros de Asba-NC, entre ellos Francisco Sánchez Robaina, alcalde de Valsequillo desde 1987 hasta 2006, José Gómez, presidente del partido desde 2009 hasta 2015, Francisco Melián, Francisco Ortega o Eduardo Déniz, se han dado de baja del partido en desacuerdo con la actuación de Atta y han barajado concurrir a las urnas a través de una nueva formación política, Valsequillo Plural.

Como reacción a esa fuga, el alcalde Atta, el actual presidente de Asba, José Juan Pérez, y el secretario de organización de NC, Carmelo Ramírez, comparecieron este lunes junto a la ejecutiva del partido y todo el grupo de gobierno municipal para mostrar su «unidad» y ofrecer su versión sobre la solicitud de baja de militancia de esas personas.

«Asba está cohesionado», sostuvo Atta, «aquí lo tienen, su grupo de gobierno, presente y unido; su ejecutiva presente y unida. La sensación es que quieren saltarse las decisiones acordadas hasta ahora por la asamblea de grupo. Estamos convencidos que quieren manipular a todo un grupo político y a todo un pueblo con este discurso. Y la mejor imagen de unidad es ésta, con el respaldo de sus representantes en este pueblo y fuera de él como es NC».

Atta dijo que «ha llegado el momento de decir que este grupo político no va a permitir más manipulaciones, no va a permitir que secuestren el trabajo de todos por hacer posible en Valsequillo un proyecto democrático». Al respecto, subrayó que «Asba está tomando y seguirá tomando sus decisiones de forma asamblearia, a través de sus órganos decididos por la asamblea, sus afiliados y simpatizantes, con firmeza y con la convicción de que no caeremos en el chantaje que pretenden hacernos con todas estas artimañas sucias y traicioneras».

Los motivos de la ruptura, según adelantó Acfi Press el pasado fin de semana, es el abandono del espíritu asambleario que guió a Asba desde su nacimiento. «Se debe contar con todos los vecinos, sean del partido que sea, que se convoquen asambleas por los barrios para informar. Eso se ha perdido y de ahí viene todo el tema, se ha perdido el espíritu de Asba, se ha perdido el espíritu asambleario, el contar con las personas, el contacto humano, por ello hemos decidido marcharnos y tener las manos libres para ver qué hacemos de cara al futuro en este pueblo y también dejarles a ellos, si quieren seguir en este plan, que hagan dentro de Asba lo que crean oportuno, si los vecinos y simpatizantes se lo permiten», declaró Sánchez Robaina, un referente de la vida política del municipio desde hace cuatro décadas.

Ese espíritu asambleario, a juicio del exalcalde y exconsejero del Cabildo por NC, nunca faltó hasta la llegada de Atta a la Alcaldía. «Hay una trayectoria importante en este pueblo del trabajo de Asba y hay una sensación en la gente de necesidad de que se participe, de que se cuente, de que se pregunte a los vecinos y vecinas. Los simpatizantes de Asba siempre han querido que se les convoque, que se les llame a las asambleas y funcionen los grupos de apoyo por los barrios», declaró.

«Es muy duro -añadió Sánchez Robaina- tener que salir. Los vecinos nos preguntan qué es lo que está pasando y uno no sabe qué responderles. Ahora tenemos la obligación de informar a simpatizantes y componentes de Asba de toda la vida, pero también a recientes incorporaciones, porque es un grupo asambleario abierto a todas las personas del municipio, sea cual sea su afiliación política, sea cual sea su voto, eso no cuenta a la hora de convocar asambleas en los barrios concretos. Por eso queremos explicar por qué ha sido todo esto, por qué hemos llegado a este extremo de presentar un documento al presidente de la Ejecutiva pidiéndole que nos dé de baja de la Agrupación de Electores del Grupo Asba», explicó Sánchez sobre la actual situación.

Asba, primero aliado con CC y después con NC tras la ruptura de los nacionalistas, ha gobernando en Valsequillo desde 1987, excepto en el mandato de 2007-2011, cuando pasó a la oposición por un pacto entre Asamblea Valsequillera (Asava) y el Partido Popular (PP). Actualmente tiene siete concejales, frente a los seis de la oposición, pero no peligra su mayoría porque ninguno de los escindidos forma parte del gobierno municipal de Atta.

En sus declaraciones del fin del semana, Sánchez Robaina quiso dejar claro que su futuro inmediato no pasa por la política, pero anunció que seguirá ayudando al municipio. «Aquí hay una sensación en todos los partidos políticos de que esto hay que arreglarlo, de que el pueblo tiene que mejorar, y cuando esos partidos se han enterado de que dentro del Asba hay un grupo de personas históricas que hemos dado un paso a un lado, esperando que lo dé también el actual alcalde y el primer teniente de alcalde [Gregorio Peñate], nos han llamado y nos han preguntado sobre nuestro futuro.

En la réplica de ayer, José Juan Pérez aseguró que tanto la ejecutiva de Asba como el grupo de gobierno «han seguido manteniendo abierta la posibilidad de reconducir la situación proponiendo los espacios, tanto dentro de los órganos del partido como en las muchas asambleas que se han celebrado y en la que como militantes estaban invitados, pero no venían».

Carmelo Ramírez también fue tajante en su apoyo a Atta: «La presencia nuestra aquí significa, por un lado, el respaldo total de NC al grupo Asba sencillamente porque la credibilidad, la seriedad y el prestigio que este grupo como miembro constituyente de NC tiene en el proyecto que representamos nosotros se lo han ganado a pulso, se lo han ganado trabajando, defendiendo siempre el interés general y defendiendo siempre los intereses de Valsequillo pero con un alto grado de unidad a nivel de Gran Canaria y a nivel de Canarias».