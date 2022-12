Día de promesas y reencuentros en las fiestas de Santa Lucía de Tirajana

El municipio de Santa Lucía de Tirajana estaba hoy de celebración con motivo del día grande de sus fiestas, que reunieron en el casco antiguo a miles de vecinos y turistas extranjeros. La procesión de la Virgen, la presentación de las dos Lucías -la canaria y la sueca-, y la Feria de Ganado consolidaron la vuelta a la normalidad de los festejos, después de tres años en los que estuvieron marcados por la incidencia de la pandemia. El sol acompañó durante toda jornada a los visitantes, muchos de los cuales llegaban desde distintas zonas de la Isla para cumplir sus promesas a la Patrona del pueblo.

Tal es el caso de Rosa, que durante décadas ha acudido de forma ininterrumpida a las celebraciones desde el Cruce de Arinaga, movida por el «deseo» que le concedió en su momento la Virgen de la vista. Cuando su hija tenía ocho meses de edad, la visitante tuvo que ponerle gafas porque si no iba recuperando la visión tenía que llevarla a Barcelona a operarse, lo que implicaba muchos riesgos para la pequeña. «Eran unos momentos un poco difíciles así que me agarré a Santa Lucía y salimos adelante sin tener que llegar a operarla», explica Rosa.

La residente de Arinaga se encontraba de nuevo con su hija en la plaza del pueblo de Santa Lucía, como otras tantas familias que se reunieron en la jornada de ayer para festejar juntas. Con 45 años y sin rastros del anterior problema de salud que experimentó, la sucesora de Rosa continúa acudiendo sin descanso cada 13 de diciembre a la iglesia para mantener la promesa iniciada hace tiempo por su madre.

También con el objetivo de rendir homenaje a la Virgen acudía desde el barrio capitalino de San Lorenzo Fátima, que posaba junto a algunos amigos frente a la figura de las dos Lucías ubicada junto a la plaza de la Iglesia. «Todos los que venimos acudimos para agradecerle porque algunos hemos tenido operaciones, como es mi caso hace solo dos meses, y otros asisten siempre por devoción», explica la visitante. Lo primero que hizo nada más salir del coche fue asistir a presentar sus respetos a la Lucía.

Una mañana completa

Los primeros actos de la celebración comenzaron desde las siete de la mañana con la diana floreada, que movilizó a los residentes de la zona para recorrer las calles del barrio acompañados por la Banda Archipiélago. Esta actuación vino seguida por el arranque de la Feria de Ganado, que operó durante todo el día, y por el reconocimiento a la Lucía canaria y a la Lucía sueca. En el aspecto religioso, destacan las dos eucaristías que se celebraron en la Iglesia municipal, así como la posterior procesión de la Patrona por las calles del pueblo.

También las calles se llenaron de turistas extranjeros, como es el caso de Janet Graham, que aprovechó su visita a la Isla para poder participar en la procesión del municipio, después de enterarse de su existencia a través de una página web de turismo. Junto a otras dos amigas de Inglaterra cogieron un coche de alquiler desde Mogán para venir específicamente a las fiestas. «Es un camino complicado en carretera pero ha merecido la pena venir y conocer este pueblo tan bonito», aseguraba la extranjera.

La pareja de italianos formada por Renzo Frazzoni y Maria Luisa acude desde hace una década a la festividad

Una pareja que llegó hace catorce años a Gran Canaria como turistas es la formada por los italianos Renzo Frazzoni y Maria Luisa, que después de varias estancias largas en el Archipiélago decidieron comprar una vivienda en Playa del Inglés para instalarse definitivamente. Una de las fiestas que descubrieron al poco de llegar y que les hizo enamorarse aún más de la Isla es la de Santa Lucía, a la que acuden regularmente cada año desde entonces.

«Me gusta todo de las fiestas, la iglesia, la Patrona y la gente del municipio, que es muy cariñosa y cercana», explica Frazzoni. El vecino disfruta en especial a la hora de «conocer a las personas, que están contentas de estar aquí, de estar juntas y de celebrar su día, con un sentimiento que se convierte en una cosa global». Las fiestas que celebran en su país natal, explica, «no tienen nada que ver porque aquí son más sentidas».

Muchos de los peregrinos que acudieron con intención de participar en la procesión hicieron una parada frente a las Casas Consistoriales, donde el grupo folclórico Ahoren sacó sus guitarras y sus instrumentos para poner a bailar y a cantar alrededor de un banco a los visitantes. «Acudimos todos los años porque le tenemos cierta devoción así que venimos a festejarla y después nos vamos tranquilitos a casa», explicó Cristina Ramírez, bailarina del grupo.

«Ha sido una alegría que todas las restricciones de la pandemia se hayan acabado ya porque teníamos unas ganas increíbles de volver a la normalidad y regresar a lo nuestro, que es festejar», resaltó Ramírez. En este caso, se citaron una vez más para una sesión improvisada y participativa en la que también enseñaron a los vecinos a realizar una serie de bailes tradicionales canarios.

Dos nuevas Lucías

Linn Hennerson fue la Lucía sueca que acompañó con su traje tradicional caracterizado por la corona de velas a Lucía del Carmen Ramos Báez, la representante canaria elegida por votación popular la semana pasada con motivo del pregón. «Es una oportunidad increíble y me siento honrada de poder compartir esta tradición popular junto a los vecinos del pueblo. Es uno de los lugares más bonitos que he visto nunca», aseguró Hennerson a través de su traductora. La visitante sueca llegó el pasado viernes a la Isla con motivo de las celebraciones y ya ha tenido la oportunidad de visitar otros municipios.

Por su parte, la representante del pueblo de Santa Lucía agradeció a los votantes por su nombramiento. «Desde pequeña llevo viendo cómo pasan todas las Lucías, siempre he hecho las ofrendas y siempre he querido vivir esta experiencia así que me siento muy afortunada», destacó Lucía Ramos.