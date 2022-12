Tras la expulsión decretada por Coalición Canaria, la concejala del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Francisca Quintana, informa que ha presentado una demanda civil en los tribunales impugnando la decisión. La edil alega que la medida se ha tomado «por una infracción inexistente, vulnerando gravemente sus derechos como concejala y afiliada del partido» y ha solicitado, como medida cautelar, paralizar su suspensión de la actividad.

En cuanto al informe del Secretario General que ha transcendido en los últimos días, Quintana declara que «el Secretario emite un informe a solicitud de Coalición Canaria, que a mí no se me ha trasladado. En cualquier caso, no es el Secretario el que ha de dictar mi pase a concejala no adscrita, ya que éste solo puede adoptarse por acuerdo plenario. Habrá que esperar a la inclusión de su informe en el orden del día del Pleno para su debate y adopción de los acuerdos que procedan».

«Lo que se está difundiendo en algunos medios acerca de una supuesta subida de mi sueldo por asumir el Área de Festejos y Eventos es absolutamente falso», defiende la edil. «Mi sueldo ha sido el mismo desde que entré a formar parte del grupo de gobierno y no se ha incrementado en ningún momento», añade.