Cinco adolescentes en ruta jacobea

Aythami es un adolescente grancanario amante de la cultura, la etnografía canaria y la literatura, un joven y apasionado lector a cuyas manos llega el libro El Camino de Santiago en Gran Canaria. Un viaje a la isla interior, de José Luis González Ruano, una obra literaria publicada en 2010 que despertó en él un creciente interés por descubrir Gran Canaria a través del camino de Santiago. Y en esa aventura embarca a Doramas, Idaira, Abenchara y al primo de esta última, Santiago, un grupo de amigos que se lanza a descubrir el interior de la isla desde el humedal de la Charca de Maspalomas hasta los pinares del norte en un apasionante viaje que el profesor y escritor José Manuel Espiño relata en la novela Un camino de leyenda, editada por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias y cuya historia acompañan 16 ilustraciones de Jaime Checa Gimeno.

«No es un libro de ficción, para nada, es una experiencia viva después de haber recorrido el camino en múltiples ocasiones», señala el autor, quien explica que con este libro se completa la obra narrativa de su «hermano del alma» José Luis González Ruano, escritor y naturalista fallecido en 2020. Con esta novela, Espiño completa aquella obra destinada a los adultos con un proyecto pedagógico diseñado para llegar a las escuelas e institutos. «A través del viaje de cinco amigos se trata de difundir los valores paisajísticos, culturales, etnográficos y arqueológicos que se concentran a lo largo del Camino de Santiago de Gran Canaria», relata Espiño.

A lo largo de este camino los protagonistas no solo descubren las bondades paisajísticas de la isla, sino que además revelan aspectos propios desconocidos para sus amigos: Doramas es un deportista nato, Aythami un amante de la etnografía que trasmite a sus amigos conocimientos como que en los altos de Guía se elaboran algunos de los mejores quesos del mundo, e Idaira es una enamorada de la flora y el paisaje.

«Y luego está Santiago, cuyo nombre rompe con la dinámica de nombres canarios porque aunque el libro destaca los valores únicos de una tierra como Gran Canaria, quería darle una proyección universal del Camino», destaca Espiño. De ahí que crease el personaje de Santiago, un joven gallego enamorado de Gran Canaria, donde vive su prima Abenchara.

La novela puede descargarse de forma gratuita a través de la web oficial del camino entre volcanes

Un camino de leyenda es «un compromiso» con la ruta jacobea de Gran Canaria, un viaje dos noches y tres días a través de los 65 kilómetros que unen el Faro de Maspalomas con la iglesia de Santiago de Los Caballeros de Gáldar, y en el que se incluye el relato de la leyenda gallega de la Santa Compaña.

«El libro refleja una historia increíble de Gran Canaria, porque el camino de Santiago no es solo paisaje de barranco, sino que allí se encuentran dos de los pueblos más bonitos de Gran Canaria como son Arteara y Fataga, con valores tan importantes como la necrópolis más grande de Gran Canaria o los distintos pisos de vegetación desde la costa al pinar cumbrero», añade el autor.

Toda esta obra, Espiño la completa con el cuento infantil Airam y el apóstol, un pasaje que traslada a los niños a la leyenda de la llegada de la talla de Santiago el Chico hasta Tunte. El pequeño Airam inicia así una excursión que lo llevará hasta la capital de San Bartolomé de Tirajana y hasta el Alto del Morro de Santiago, donde su ubicaba la primitiva ermita que albergó la escultura del apóstol.

La obra de Espiño ha sido ilustrada por Jaime Checa Gimeno. Antes de escribir y comenzar a crear las imágenes, escritor e ilustrador hicieron juntos el Camino de Santiago en varias ocasiones. «La idea no era ilustrar un libro sin más, no era importante conocer el texto, sino hacer el camino para conocer los paisajes y plasmarlos en las ilustraciones», señala Checa. El libro incluye hasta 16 ilustraciones realizadas con el técnica de gouache -similar a la acuarela pero opaca y no transparente- que reflejan espacios del Camino de Santiago como la Charca de Maspalomas, el yacimiento de la necrópolis de Arteara y el macizo de Amurga, la iglesia de Tunte, la presa de Cho’Flores, la ventana del Nublo, la cruz de Tejeda o los altos de Gáldar y Guía.

Esta obra, editada por el Ejecutivo autonómico, puede descargarse de forma gratuita en la página web oficial del camino de Santiago de Gran Canaria y en las próximas semanas se presentará le edición en papel.