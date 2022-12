"Se puede hacer mal, pero no sin energía". Ese era el grito más escuchado en la mañana de hoy en el paraje conocido como Pozo de las Nieves, termino municipal de San Mateo y a 44 kilómetros de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria antes de que el comandante Ignacio Borraz Gracia hiciera efectiva la toma de posesión como Jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21 (EVA 21). Después de tres días preparando este acto, las miradas estaban puestas en el nuevo jefe, que llega al mando tras una larga preparación y con una experiencia previa que hace a los canarios estar tranquilos y seguros con respecto a la seguridad del espacio aéreo.

A 1949 metros de altura, el EVA 21 se trata de la unidad más alta del ejército del aire y fue creado en el año 1968 en el Pico de las Nieves. Desde entonces, tanto hombres como mujeres del ejército del aire trabajan a todas horas para proporcionar a los canarios la seguridad del cielo. Con una temperatura y una climatología excelente en relación con las proporcionadas en estas fechas, y donde el viento fue el único fenómeno meteorológico que se hizo notar en este acto, militares y civiles fueron los principales invitados en un día especial para el comandante Ignacio Borraz Gracia.

El acto de toma posesión comenzó con la lectura de una locución sobre la misión del EVA número 21, en el que se aseguró que el mejor recurso que poseen es el personal que compone este escuadrón de vigilancia. "Nuestros valores, lealtad, amor a España, permanente disponibilidad, profesionalidad, espíritu de equipo, ejemplaridad, valor, disciplina, compromiso medioambiental, así como nuestra constante preparación técnica y física, nos permiten alcanzar el éxito colectivo", aseguraba dicha lectura.

El general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Juan Pablo Sánchez de Lara, fue el encargado de presidir esta toma de posesión, que tras la lectura del manifiesto siguió su transcurso con la lectura del Currículum Vitae del nuevo Jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21, Ignacio Borraz Gracia. Entre sus cualidades, destaca su experiencia, pues ingresó en el ejército del aire y del espacio en el año 2003, perteneciendo a la XV Promoción de la Escala de oficiales. Su veteranía se ve incrementada si se tiene en cuenta su experiencia en Inteligencia Aérea y Targeting, con varias participaciones en ejercicios internacionales de prestigio como lo es Red Flag, Anatolian Eagle, evaluaciones, TACEVAL, y ejercicios nacionales como DACTs, SIRIO, además de su participación en operaciones como la Policía Aérea del Báltico y la Operación Atalanta en el Cuerno de África.

Entre sus condecoraciones más importantes cabe destacar Award for Nato Baltic Air Policing Mission y la Medalla al servicio Pol. Europea Seg. y Defensa Operación Atalanta

Antes de que el jefe entrante y el jefe saliente intercambiaran sus posiciones, Ignacio Borraz Gracia, en su particular locución, aseguró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de jefe del EVA 21y acuartelamiento aéreo del Pozo de las Nieves con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. "Volver a la que fue mi casa, la isla de Gran Canaria, me proporciona un extra de motivación tanto personal como profesional. Ante este nuevo reto prometo esfuerzo y sacrificio y siempre me encontraran disponible para lo que requieran", afirmó.

Por último, y antes de que el himno del ejército del aire y del espacio sonara en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21, en el Pozo de las Nieves, el General Jefe del mando aéreo de Canarias pronunció unas palabras en las que alabó en todo momento el trabajo realizado por esta unidad. "No se trata sólo de detectar, sino de controlar, y para controlar es necesario comunicar. Para esto, el EVA 21 está completamente equipado para asegurar las comunicaciones militares. Aquí no se puede permitir fallo alguno", finalizó.