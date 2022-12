«Mi experiencia y mi formación hacen que confíe en estar a la altura»

Acaba de ser nombrado nuevo jefe del EVA 21 y del acuartelamiento aéreo del Pozo de las Nieves. ¿Cómo asume el cargo?

Supone un reto muy importante en mi carrera por motivos personales debido a mis anteriores destinos en Canarias, como por motivos profesionales por mandar en una unidad tan importante en el ejército del aire y del espacio. Una unidad muy pequeña pero importante por la misión que cumple. Proporcionamos señal de radar, datos y comunicaciones no sólo a los aviones militares, sino también a los civiles y a los controladores, y todo ello supone una motivación en la que espero y también confío en estar a la altura.

¿Se trataba de una meta a nivel profesional?

Sin duda. Para mí, a nivel comandante, mandar en una unidad de esta importancia es un sueño cumplido que me va a hacer darlo todo por el bien y la operatividad del radar, y por la seguridad de las islas canarias,

¿Se siente ilusionado ante este nuevo proyecto?

Con ilusión y ganas sin duda que sí. He estudiado mucho, me he preparado y mi experiencia y mi formacion académica, junto a mi extra de motivación hacen que yo confíe en estar a la altura de este proyecto.