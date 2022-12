Estas Navidades serán grises para la familia Pantoja. Serán las primeras fiestas sin Bernardo Pantoja, padre de Anabel y hermano de Isabel. El hermano de la tonadillera falleció a los 68 años de edad el pasado 25 de noviembre. Se encontraba ingresado desde hacía más de un mes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Durante la jornada de ayer, el programa de 'Sálvame', que durante los últimos meses ha ido prestando especial atención a los altibajos que sufría Bernardo, adelantó el delicado momento que se estaba viviendo en el clan Pantoja.

Anabel Pantoja es consciente, por desgracia, de que estas serán las primeras Navidades sin su padre. Pero no quiere que tan sensible pérdida afecte en exceso a la celebración de unas fiestas tan familiares.

Para ello, su intención es reunir en su casa de Gran Canaria a los miembros de su familia con los que mantiene mejores relaciones, como es el caso de su madre, Merchi, o de su prima Isa.

Responde sobre Pinocho

Por si fueran pocos los problemas de la colaboradora de televisión en torno a la muerte de su progenitor, ahora le aparece uno nuevo: las declaraciones de Pinocho, el supuesto hijo de Bernardo Pantoja. Luis, más conocido como ‘Pinocho’, asegura que mantuvo una sincera conversación con andaluz en su lecho de muerte. Según cuenta, este le reveló antes de morir que él era su padre. "Sí, me lo dijo. Me lo confirmó", asegura a Europa Press. Sin embargo, no ha aclarado si habría iniciado ya el proceso legal para reclamar la paternidad de Bernardo.

Al preguntarle por esa cuestión, Luis alias ‘Pinocho’ contesta que lo mejor es dejar que las cosas sigan su curso: "Tiempo al tiempo". El joven sevillano confirma que tiene pruebas de un 99% de que el hermano de Isabel Pantoja es su padre. Sin embargo, el supuesto hermano de Anabel Pantoja no ha ofrecido más detalles sobre en qué punto se encuentra los trámites para reclamar la paternidad de Bernardo Pantoja. "Me sabe malamente pero es que no te puedo decir". Sus afirmaciones han logrado poner patas arriba a Anabel Pantoja y su entorno, aunque lo cierto es que no es la primera vez que este asunto sale a la palestra.

En su momento, la influencer se mostró "muy enfadada" respecto a esas informaciones, ya que ella no tenía constancia de la existencia de ningún supuesto hermano. La sevillana explicó en su momento que no sabe si su padre y la madre del chico tuvieron alguna relación sentimental, aunque sí había admitido tiempo atrás que lo conoce desde hace tiempo, pues era amigo íntimo de su primo Kiko. "Yo no le pregunto a mis padres con quién estuvieron antes de casarse", le dijo a Carlota Corredera al conocer esta información. "Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años", zanjó.