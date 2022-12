"Antiguamente en Canarias, la gente celebraba la nochebuena cenando cabrito". Una tradición que en el archipiélago ha ido pasando de padres a hijos y que poco a poco se ha ido perdiendo, sobre todo entre la gente de la ciudad, pues en el campo los hay quienes aún siguen manteniéndola. Nélida Martín, con un poco de nostalgia, aún recuerda aquellas cenas de Navidad cuando era pequeña, donde el cabrito era el plato estrella en una noche familiar que siempre recordará. “Cuando yo era pequeña, siempre se comía eso, y aunque ahora ha cambiado un poco la tradición en mi familia, mis hermanos, que siguen viviendo en el campo, la siguen manteniendo. Eso les da un respiro, porque venden a sus animalitos y se ganan un dinero”, asegura pensativa en la puerta del Mercado de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este año, todos aquellos que siguen una tradición con el cabrito para las cenas navideñas están de suerte, pues el nacimiento y posterior peso de este animal se ha dado de manera satisfactoria, haciendo que su consumo en estas fechas sea el óptimo. En términos generales, el peso ideal del cabrito oscila entre los 7 y los 12 kilos, y mientras que el año pasado no se llegó a este peso al tiempo estimado, este año sí, hecho que ha aumentado tanto la oferta como la demanda en un 30 por ciento, según datos del matadero insular de Gran Canaria. “El cabrito siempre ha sido el plato estrella de la Navidad en las islas canarias, y si bien el cordero tiene mayor presencia a lo largo del año, es el cabrito el que gana esta batalla en las fechas navideñas”, asegura Agustín González, director gerente del matadero.

El consumo del cabrito en estas fechas navideñas cuenta con su público especializado pero ahora, con la puesta en marcha por tercer año consecutivo de la campaña 'Come Cabrito por Navidad', cuyo objetivo es fomentar el consumo de productos locales y poner en valor la carne de cabra de la isla, son muchos canarios los que se han atrevido a cambiar sus tradiciones. En la carnicería La Cancela, en Tamaraceite, ya han notado este aumento, pues a falta de una semana para Nochebuena, cuentan con más de cien reservas de cabrito. “Los encargos han aumentado en un 30 o 40 por ciento en las últimas semanas, sobre todo por los indecisos que hasta última hora no saben qué hacer”, asegura René Falcón, trabajador de la citada carnicería.

Las carnicerías de la capital grancanaria tienen el kilo de cabrito a un precio similar, situándose en los 15 euros el kilo aproximadamente. “El cabrito es lo que más hemos vendido en esta última semana, que es cuando nos han empezado las reservas”, asegura Alejandro Alzola, trabajador de la carnicería Hermanos Marrero, situada en el mercado de Vegueta. “La gente compra de todo. El pollo se lo suelen llevar para hacer la sopa, la carne para venas mechadas o chuletones, y el cerdo para las patas de cerdo asadas, muy típico aquí en Canarias”.

A las puertas de una carnicería de Santa Brígida se encuentra Luis Rodríguez, que lleva una bolsa en cada una de sus manos. Aunque todavía falta una semana para Navidad, no quiere ser uno de los que dejan todo para última hora, por lo que no ha dudado en acudir lo antes posible a comprar sus preparativos para la cena. “ Me falta venir a recoger el cabrito, que lo tengo encargado para la semana que viene”, asegura entre risas. “Yo me llevo de todo un poco, porque en mi familia siempre hemos sido de carne”, concluye.

Aurora Santana, natural de Tejeda, no es muy amiga de la Navidad, pero si algo tiene claro es que lo mejor de estas fechas es poder disfrutar de la familia. “A mí no me gustan mucho estas fiestas, porque me acuerdo de cosas de antaño y me da nostalgia”, asegura con los ojos un poco llorosos. “Sin embargo, me pongo a pensar en la familia tan buena que me ha tocado, en mis nietos y en mis hijos reunidos y eso me da un poco de alegría”. Ella, al igual que otros muchos canarios, sigue manteniendo intacta la tradición de comer cabrito en Nochebuena, motivo por el que, junto a una de sus hijas, se ha dirigido a su carnicería más cercana.

Según varios carniceros de la capital, los precios del cabrito y de la carne en general se han mantenido en relación con años anteriores. Las ventas también siguen su normalidad, pues en términos generales no se han experimentado aumentos ni descensos, siendo en esta última semana cuando la mayoría termina de hacer las compras navideñas ya sea en mercados o en carnicerías en sí. No obstante, todos estos carniceros tienen clara una cosa: la carne de cabrito es una tradición de las islas que aún sigue viva, y aunque su consumo no es habitual durante todos los meses del año, es en el mes de diciembre cuando las reservas comienzan a llegar.

Los más atrevidos se han lanzado a explicar la sensación que provoca al paladar probar la carne de cabrito, y mientras que algunos la califican como "sabrosa e intensa", otros prefieren describirla como "parecida a la carne de vaca", "curiosa", o "diferente". Entre tantas opiniones, lo que queda claro entre los canarios más tradicionales es que cenar cabrito en Nochebuena es un clásico y una de las cenas más representativas desde hace muchos años, cuando en el archipiélago esta carne era todo un lujo entre los que se dedicaban a la ganadería.

Ahora, mientras que esta tradición se ha ido perdiendo poco a poco entre los más jóvenes -ahora las cenas navideñas se componen de otro tipo de carnes y sobre todo de marisco-, son muchos los que intentan que esta costumbre pase de abuelos a nietos, y de padres a hijos, protegiendo de esta forma uno de los platos más típicos en las islas canarias en estas fechas.

Nélida Martín, después de pensar si a sus nietos e hijos les parecería bien el hecho de comer cabrito por Navidad, se ha decidido a comprarlo. Hace mucho tiempo que perdió esta tradición, pero cree que "el 2022 es un buen año para volver a prepararlo". De esta forma, se decide a entrar al mercado de Vegueta para encargar, muchos años después, el cabrito para la cena de Navidad. Un cabrito que le hará recordar los sabores de antaño y que volverá a disfrutar, pero esta vez junto a otra generación muy diferente.