De compras por los mercados de los pueblos: truchas, samas y baifos, para llenar las mesas en Nochebuena

Las compras navideñas tienen sus peculiaridades en los mercados del Norte. Pero en gran parte de las mesas no faltan las truchas caseras, los baifos criados en las tierras de la zona y las enormes samas, de las que se aprovecha todo.

Rita Mendoza acaba de llegar a La Recova de Gáldar. Enseguida se encamina a La Huerta de Cho Benito, donde le echa un ojo a las truchas de batata. Se trata de productos de Moya, que este año están escaseando de cara a la noche del 24 de diciembre, según Rubén Díaz, que lleva una veintena de años con el puesto en el Mercado Municipal.

En la casa de Rita, situada en el pago de Tegueste, subiendo a las medianías galdenses, no va a faltar invitados, ya que tiene cinco hijos, once nietos y 7 bisnietos. En total unas 25 personas, con su marido. El plato estrella será el cordero, que vendrá acompañado de las truchas de batata, de algunos turrones, polvorones y algunos suspiros.

Los clientes de La Recova llegan de forma escalonada durante esta mañana del viernes para hacer las compras con antelación para esta nochebuena, donde suplen la falta de una carnicería y pescadería con su oferta de frutas, verduras y otros manjares.

Muchos optan por las papas para arrugar, que sirven de complemento a los platos estrella de estos días, señala Rubén Díez. En el caso de Martín Ramírez, busca para papas para sancochar. Pero no le vale cualquiera. Tiene que ser papa nueva, "que son las mejores para sancochar". Y la cantidad, unos cuatro kilos. En su casa cenarán seis personas. Y el plato principal será un baifo de casi seis kilos, del que comerán casi todo "porque hasta los huesos están tiernos porque solo han bebido leche", y que ha sido criado por un amigo, al que le añadirá el embarrado al estilo canario. Y "el mojo que no falte, si no, no sirve", deja claro.

Pero en el puesto también se llevan mucho productos que servirán de ingredientes. En la lista aparecen las batatas (porque hay muchos que elaboran en sus casos las truchas), los calabacines para la carne en salsa, las zanahorias para la pata asada tradicional, y frutas como las fresas para los postres.

Hasta los cebollinos para plantar ya aparecen en los mostradores

Como curiosidad, la Huerta de Cho Benito ya tiene a la venta los cebollinos, que se plantan ahora en enero para que las cebollas típicas de Gáldar estén listas para recolectar en verano.

Rubén Díaz señala que hace años las comidas eran más tradicionales, con muchos comensales en las mesas navideñas y comidas también típicas de esas horas. "Antes se metía toda la familia en la cocina para prepararlo, porque también eran muchos". Ahora es cada vez menos Sin embargo, en municipios rurales como la comarca norte sigue manteniéndose esa forma de celebrar la nochebuena, aunque este año están sufriendo una merma en las ventas muy grande, tanto que se llega a hablar entre los compañeros de un 50%.

Una visita desde Las Palmas de Gran Canaria

A unos pocos kilómetros, el Mercado de Guía, que está de celebración, ya que el jueves cumplió su primer año desde su inauguración. Rodeados de música navideña, los puestos han hecho un acopio especial para estos días festivos. En el puesto de la Carnicería Montesdeoca echan mano a un baifo muy hermoso de 5,5 kilos. Y en el mostrador lo observa un grupo de cuatro mujeres (tías, sobrina y nuera), que se han movido desde Las Palmas de Gran Canaria a disfrutar de la jornada y comprar entre Agaete y Guía. En el primero de los casos, han ido a la Cofradía de Pescadores a buscar el pescado, después de un rico desayuno. Y ahora se pasan por el pueblo vecino para hacer acopio de la carne. Lo suelen hacer con frecuencia, y más en esta ocasión. "En Las Palmas hay mucho agobio y no hay dónde poder aparcar. Y aquí, añaden, el trato es distinto, porque ya nos conocen también y sabemos que lo que compras es fresco, porque no nos han engañado hasta ahora", señalan Fina Valencia, Bárbara Calero, Fina Santana y Susana Sanabria, mientras observan la carne que permanece a la vista en las vitrinas.

En esto días las carnes predilectas en el puesto para prepararlos en familia en estas navidades son el solomillo relleno, el cordero y el entrecot. Y aquí entran las sopas. Y tampoco falta la vena rellena con zanahorias, beicon y pasas, que también es muy demandada en la Carnicería Montesdeoca. Este viernes se llevan las carnes frescas, y los clientes esperan a la jornada del 24 para llevarse los asados.

Ana Rodríguez recalca que en su negocio se vende carne de ganaderías de la zona. Lo que se le ha venido ahora en llamar de kilómetro cero. "Este año los clientes se están anticipando, porque ya nos conocen y hace reservas, porque claro el año pasado estábamos abriendo el mercado y no nos conocían".

Las recientes jornadas institucionales dedicadas al consumo de corderos celebrados en distintos municipios, entre ellos Guía, ha servido de estímulo para incrementar sus ventas ahora.

En la Pescadería Costa Canaria se observan pescados de un tamaño extraordinario, que llegan a los siete kilos. Según Félix Rodríguez, una de las características de estas fiestas es que los clientes se llevan el pez completo. Entre otras razones, porque se aprovecha todo, incluidas las cabezas y rodajas, para hacer también sopas y otros caldos. Sobresale la demanda de samas, que se preparan al horno, a la sal y en caldos. En cambio, habla de que no existe tanta demanda de mariscos.

Y en Guía no pueden fallar los quesos. Una de las productoras más ilustres es Milagrosa Moreno, de la Quesería Campo de Guía, ganadora de numerosos premios con su producción artesanal. En este caso, la ganadera señala que muchas familias compran quesos para llevarlos a sus familiares que residen en la Península y en extranjero. Muchos de los encargos se hicieron con tiempo, ya en septiembre y octubre, para evitar el riesgo de que no hubiera los de media flor y curados.