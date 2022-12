Nayra Padrón: "Quiero contribuir a que mis familiares no tengan que emigrar"

¿Por qué decidió emigrar al Reino Unido para comenzar su vida laboral?

Tenía una licenciatura en Traducción e Interpretación en inglés y francés y un máster en hostelería del Hotel Escuela pero el tipo de hotel en el que yo quería trabajar era de una ciudad que acogiera eventos y conferencias y por aquel entonces en el 2002 en Gran Canaria el turismo que se movía era principalmente el de sol y playa. Por lo que para mí era lógico que me tenía que marchar, todas mis compañeras de promoción se quedaban aquí para sacar las oposiciones de profesorado y no era el camino que yo quería seguir. Me fui con una maleta y mi madre me preguntaba cuánto tiempo iba a estar si me llevaba tan poco y al final estuve 18 años.

¿Ha notado un cambio en el sector laboral de la Isla?

El cambio de Gran Canaria en el ámbito profesional ha sido muy grande. No es la misma Isla que dejé, por ejemplo, mi marido, que es ingeniero informático sus únicas opciones cuando nos fuimos era conectar impresoras, que era donde estaban sus compañeros. Había una falta real de trabajo para gente formada, con mi carrera mi única posibilidad era irme al sur a un hotel gestionado por turoperadores y donde no hace falta en realidad tener un máster de dirección hotelera para trabajar. Ahora hemos vuelto y hay todo tipo de sectores y empresas y las posibilidades son mucho mayores. Al volver a Canarias tuvimos la posibilidad de escoger que no era el caso cuando nos fuimos no solo porque no teníamos experiencia sino también porque no había tanta oferta.

Pero todavía hay un largo camino por recorrer...

Seamos sinceros todavía no llegamos al nivel de otras ciudades como Londres pero me emociona saber que hay un reto de crecimiento y con suerte somos parte de la expansión económica en la Isla. Me llena mucho más estar en un proyecto que sé que va a llegar a mis Isla y a mi gente que un proyecto en el Reino Unido porque estoy emocionalmente más conectada a cualquier iniciativa aquí de lo que nunca lo estuve en el Reino Unido. Es una maravilla poder pensar que en lo que aquí contribuya puede ayudar a que en un futuro mis familiares tengan mejores posibilidades y no tengan que emigrar como lo hice yo.

¿La pandemia le hizo cambiar sus prioridades?

La pandemia fue un punto de inflexión porque regresé con mi marido mientras teletrabajábamos para el Reino Unido. Cuando reabrió el Metropole y podíamos ir a nadar al aire libre en diciembre me di cuenta de que eso era la calidad de vida y decidimos quedarnos definitivamente.

¿Recomienda a los jóvenes trabajar en el extranjero?

No diría que no hace falta porque salir fuera y conocer nuevas culturas es enriquecedor pero no hace falta irse 18 años como hice yo. El tema del inglés es fundamental, la ULPGC está produciendo unos ingenieros informáticos fantásticos con un gran nivel, nuestros clientes del Reino Unido están muy contentos con ellos a nivel profesional pero la comunicación es vital y salen de la universidad con un nivel muy flojo. La manera más efectiva de aprender un idioma es irse a donde se habla pero así todo creo que podrían estar mejor formados aquí en el idioma con la universidad. Todavía tenemos asignaturas pendientes por eso me hace ilusión estar aquí y transmitir el mensaje para ayudar en lo que pueda.