El talento canario en el extranjero busca volver a casa con nuevas posibilidades

"La enseñanza que me llevo después de trabajar durante varios años en el extranjero es la certeza de que el talento canario no tiene que compararse con el de fuera", asegura Antonio Cárdenes en la mesa redonda de grancanarios retornados del extranjero del evento Uvas de Talento. Un centenar de jóvenes que actualmente comienzan su vida laboral fuera de Canarias escuchan las experiencias de los cuatro ponentes.

Es la séptima edición del evento organizado por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) y su iniciativa Talento Gran Canaria. El objetivo de esta iniciativa anual es reunir a los canarios que residen en el exterior y a las empresas del Archipiélago en un entorno favorable para debatir sobre las experiencias laborales, además de conectar a profesionales y empresas con el objetivo de crear nexos y oportunidades laborales y empresariales en Gran Canaria.

Beatriz Muñoz estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la ULPGC y se graduó el año en el que el Covid-19 apareció e hizo mella al mercado laboral. "Cuando vi cómo estaba la situación en España y sobre todo en Canarias a la hora de comenzar a trabajar no veía que aquí hubieran tantas ofertas como para poder explotar todo lo que había aprendido y por eso decidí irme a Londres", explica la joven.

Uno de los principales problemas de los recién graduados es el exceso de puestos en modalidad de prácticas y a Muñoz esto le preocupaba, no quería entrar en el círculo vicioso de los puestos de becaria y en Inglaterra consiguió un contrato laboral sin tener experiencia previa. "Tenía la posibilidad de empezar a trabajar solo con los recursos que me había dado la universidad", incide.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó el importante papel que desempeña la Red para “establecer relaciones entre sus miembros y reforzar las conexiones con la Isla”. Por su parte, el director gerente de la Spegc, Cosme García, afirmó que Uvas de Talento “es una gran oportunidad para hacer networking, encontrar y ofrecer ofertas de empleo, colaboradores y, sobre todo, conocer la actividad económica de las Islas”.

Para acercar a los jóvenes que trabajan en el extranjero una visión de la realidad laboral del Archipiélago durante esta edición asistieron algunas empresas destacadas como Astican, Satocán, Grupo HD y Aerolaser System para abordar las oportunidades e innovaciones en la Isla. De esta forma, la iniciativa contribuye a conectar trabajadores que tienen la intención de regresar a su tierra con empresas que buscan talentos.

"Este tipo de reuniones te ayudan percatarte que hay muchas empresas que confían en Canarias para invertir pero es verdad que a nivel laboral el extranjero nos engancha porque queremos explotar todo lo que hemos aprendido y fuera hay más posibilidades", indica Cristina Hernández que lleva cuatro años trabajando en Madrid como analista de precios.

El centenar de jóvenes que asistieron como público tienen la intención de regresar y ven su incursión en el extranjero como una experiencia con punto final aunque sin fecha exacta. La calidad de vida del Archipiélago y la morriña por el hogar les llama a la puerta y por eso forman parte de la Red Talento Gran Canaria, que cuenta ya con más de 1.000 profesionales que residen en el exterior y más de un centenar de empresas, cuyo objetivo es buscar talento para incorporar a sus compañías o localizar a profesionales con los que poder realizar proyectos con localización fuera de Gran Canaria.

"Trabajar en el extranjero puede ser muy duro, perdí a mi madre cuando vivía en Londres, mi sobrino no se acordaba de mí cuando regresaba de visita y todo eso te va haciendo mella, regresar fue una decisión muy humana", indica Nayra Padrón, que trabajó durante 18 años en Reino Unido y volvió durante la pandemia gracias al teletrabajo. "Estar con la familia, el buen tiempo y la comida fue mi perdición", señala entre risas Padrón. La grancanaria enfocada en el área de Recursos Humanos se quedó en la Isla al comprobar que habían cambiado las oportunidades laborales y pudo decir "no, thanks" a las ofertas que tenía en Londres.

"Hay que dejar de mirar tanto al extranjero y pensar en la conexión para reforzar al talento que ya existe, no es necesario irse 10 años fuera para que un joven pueda iniciar un proyecto en Canarias", hizo hincapié Lara Hernández tras haber estudiado Traducción e Interpretación en la ULPGC y trabajado para empresas como Facebook durante los ocho años que vivió en Francia.

Pablo Sansó explica a los jóvenes que existen muchas maneras de volver a la Isla manteniendo las expectativas de progreso y desarrollo profesional que buscaron en un inicio los jóvenes en el extranjero. "Puede ser a través de un proyecto ajeno o uno propio, además de que también hay muchas empresas que esperan que alguien dé un paso al frente y lidere un equipo", apunta. "Yo era consciente de que iba a tener el apoyo adecuado de talento y por eso regresé", comenta Sansó que refuerza el valor de la profesionalidad canaria. "Tenemos que soltar el lastre de pensar que somos menos".

"Al final todos buscamos lo mismo, es decir, volver a la Isla y buscar una buena oportunidad de trabajo, ya que fuera hemos encontrado buenas empresas y puestos queremos volver aquí manteniendo ese mismo nivel de aprendizaje y con empresas que te aporten también esa experiencia", destaca la analista de precios Cristina Hernández.

Fuga de cerebros

Una de las mayores fugas de cerebros tuvo lugar durante la crisis del 2008, por aquel entonces los jóvenes graduados y formados viajaban a los países del norte de Europa donde la realidad económica era más favorable que en España y sobre todo que en el Archipiélago. La pérdida de talento siguió siendo un problema progresivo, en 2018 Canarias perdía cada mes una media de 183 titulados superiores, durante todo el año cerca de 6.000 graduados se mudaron a otras regiones de España con unas condiciones laborales mejores que las que podían encontrar en las Islas. Si se cuenta los profesionales que viajaron al extranjero, el dato sería mucho mayor.

Las instituciones quieren recuperar a aquellos profesionales que durante estos años se han marchado dejando una falta de expertos de alta cualificación que además genere economía en sectores especializados como a alta tecnología, la robótica, las telecomunicaciones, la informática, entre otros. Sectores que suelen ser poco presentes en una economía enfocada mayormente al sector servicios como es la de Canarias. Además de evitar que una nueva oleada de personas coja el avión con un contrato bajo el brazo teniendo en cuenta la mella que el Covid-19 ha ocasionado al empleo juvenil.

"Todo está cambiando poco a poco y las razones por las que nos fuimos nosotras hace unos años quizás los jóvenes de ahora no las tienen", considera Beatriz Muñoz que se dedica al marketing digital en Londres. María Ceballos también vive en la capital inglesa, la joven dedicada al sector marítimo de carburantes señala que asistir a conferencias como Uvas de Talento es una oportunidad para comprobar que existen empresas que "están intentando hacer cosas diferentes" y quizás, también la posibilidad de tomar rumbo a Gran Canaria sin pasaje de vuelta.