Lisa Sabbia Moretti, la bachiller de Amancio Ortega en Mogán

A sus 15 años Lisa Sabbia Moretti ha conseguido una beca de la Fundación Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos. Es campeona de Canarias de Kata en 2021 y 2022, campeona regional de Kumité y tercera de España en 2022, y desde este jueves entrena con la federación española de esta modalidad de karate para el campeonato de Europa que se celebrará en febrero en Chipre. Habla tres idiomas, español, italiano e inglés, hace sus pinitos con el alemán y hasta tiene experiencia laboral como modelo infantil y en una escuela de surf. Y por si todo ese currículum fuera poco, ha sacado en sus notas de tercero y cuarto de la ESO, que cursa en un instituto público, una media de sobresaliente.

Lisa Sabbia Moretti tiene a su espalda horas de dedicación a los estudios y al deporte, y esa experiencia tiene recompensa porque acaba de recibir una beca Fao de la Fundación Amancio Ortega para estudiar primero de bachillerato en Estados Unidos. Lisa es una de los 400 estudiantes becados este año por la organización, opción a la que se presentaron unos 10.600 alumnos.

Esta adolescente canaria de padres italianos todavía no ha asimilado que ha recibido una de las becas más codiciadas del país ofrecidas por la fundación del creador de Inditex, pero la ha recibido «con mucha ilusión» por todo el esfuerzo que le ha supuesto. Aunque, dice, todavía no se ve en Estados Unidos. «Creo que me va a salir todo bien, no me he planteado problemas que puedan suceder», relata. Allí estudiará el bachillerato de ciencias, porque su aspiración, por ahora, es estudiar Medicina en la especialidad de Medicina Forense. Y espera optar a asignaturas como cocina o clases de debate «porque no se imparten en este bachillerato en España».

Disciplina y sacrificio

Lisa es estudiante de cuarto de la ESO en el CEO Motor Grande de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, un centro público en el que está cosechando las calificaciones académicas que la están llevando al éxito, y tiene una cosa muy clara: nada de lo que consigue es fruto del azar o un regalo. «Mi vida se basa en estudiar bastante, hacer deporte y sacarme los certificados de inglés», cuenta la estudiante, «sí es verdad que es bastante difícil compaginarlo todo, pero al fin y al cabo hay que priorizar y eso es lo que yo quiero». «Por mucho que uno nazca inteligente, si no se es constante es complicado conseguir lo que se propone», prosigue la joven, «al final, la clave del éxito está en la constancia, la perseverancia, la disciplina y el sacrificio». Unos valores que también le ha enseñado el deporte.

"En el deporte he tenido que aprender a perder y hoy empiezo a recoger los premios de muchas derrotas anteriores"

En el verano de 2021, en la escuela de surf donde colaboraba, Lisa conoció a un joven que se iba a estudiar a Irlanda, y a ella le picó el gusanillo de marcharse a estudiar al extranjero, pero la situación económica familiar no se lo permitía. «Así que me puse a informarme y a buscar becas, y llegué a la de la Fundación Amancio Ortega porque me la mencionaron mi profesora de inglés y un amigo que ya fue becado en años anteriores», relata la estudiante. En septiembre de 2022 se abrió el plazo para entregar las solicitudes y Lisa presentó toda su documentación el primer día. «La nota media que se necesitaba para poder participar era un 7 y yo tenía un 10». Y otro siete de mínima en inglés, calificación que superaba con creces.

Estricta selección

Lisa ha tenido que superar un estricto proceso de selección que ha tenido tres fases: una primera en la que presenta toda la documentación que acredita el expediente académico y la renta familiar y una segunda fase que consistió en una prueba de nivel de inglés. Entre estas dos fases en conjunto la estudiante sacó una puntuación de 9,805 sobre una nota de corte de 9,417. Y la última fase fue un vídeo presentación en el que Lisa destacó sus mejores cualidades: su capacidad comunicativa y de relacionarse con los demás, derivada de los distintos cambios de residencia y colegios.

Y el 19 de diciembre, a las 12.00 horas, le llegó la noticia de que fue aceptada en este programa de becas. «Lo miré estando en clase, estaba tan nerviosa que buscaba mi apellido y no lo veía, y lo vio una amiga; se me saltaron las lágrimas; ese día no se me va a olvidar en la vida».

En su vida privada, Lisa apenas tiene tiempo libre porque cuando no estudia está en los entrenamientos. A los tres años comenzó a practicar ballet, con 10 se adentró en el mundo de la gimnasia rítmica y ya en 2016 empezó a practicar karate en el Club de Karate Gym Sur, y tiene el surf como hobby.

Alta tolerancia a la frustración

¿Y cómo lleva el fracaso? Como una parte indispensable de su vida. «Si no se fracasa, no se gana», sostiene, «en el instituto siempre he sido una chica de buenas notas, sin altibajos, pero en el deporte sí he tenido que aprender a perder y ahora empiezo a recoger los premios de todas las derrotas anteriores». Reconoce cada éxito como un trabajo propio, pero también reconoce que parte del mérito es de su madre. «A ella le dedico todos los éxitos porque sin su apoyo hubiese sido complicado conseguir todo esto».

A Lisa, que ahora estudia cuarto de la ESO, todavía le quedan nueve meses para embarcarse en esta nueva aventura, y corto plazo ya se encuentra en Madrid para entrenar con la selección española de Kumité para el campeonato de Europa el 2 de febrero.