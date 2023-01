Agaete aprueba un presupuesto de 9,2 millones, el segundo en seis meses

El grupo de gobierno de Agaete aprueba un presupuesto de 9.176.677,71 euros, lo que supone un incremento de 17,59% respecto al anterior, que se aprobó en junio del año pasado y tras algunos ejercicios prorrogados. Las nuevas cuentas del Ayuntamiento permitirán abordar en año electoral la reapertura de la escuela infantil, la rehabilitación del paseo de Los Poetas, el nuevo parque de ocio y deportivo de El Valle, además de nuevos equipamientos.

Tras varios años renovando las mismas partidas económicas, el grupo popular en el gobierno ha logrado en estas ocasión aprobar al inicio de año las partidas municipales para 2023, con la abstención del PSOE. Entre las novedades se incluye un aumento del 285% en la asignación para contratar el alumbrado público, y del 200% para los centros docentes de preescolar y primaria.

Ante la pregunta socialista en la oposición, el Partido Popular descartó una bajada de impuesto. El portavoz del PP, Sebastián Suárez, reconoció que, «si bien es cierto que se habló en el pleno del presupuesto anterior contemplar la bajada de algunos impuestos, esas familias vulnerables han sido atendidas, y con el esfuerzo a veces titánico desde el ayuntamiento por ayudar a esas personas, no queremos que en ese exceso se vea perjudicada la clase media, que no es pobre ni rica, y cargamos con todos estos pagos. Desde Servicios Sociales están bien atendidas. Podemos bajar un porcentaje casi inapreciable de 250 euros a 235, que no nos va a afectar nada en lo individual, y al ayuntamiento sí le supone bastante en la entrada de dinero, ya que atendemos a esas personas de extrema pobreza o necesidad. Nos conocemos todos en el pueblo y ya les atendemos con los medios que tenemos».

Este mes se abre la escuela de folclore, danza y piano

Mientras, la alcaldesa, María del Carmen Rosario, pidió que también el Gobierno Central acometiera una reducción del gasto de ministro y coches oficiales. Y señaló que el sobrecoste que vino por el covid lo han soportado los ayuntamiento sin percibir ayudas económicas externas.

La alcaldesa destacó que en seis meses han aprobado dos presupuestos, y en este caso «en tiempo y forma», aunque todavía debe superar el periodo de exposición pública. Con las nuevas partidas se pretende cubrir las plazas vacantes de policías, así como sustituir a dos funcionarios por jubilación y traslado. Y, entre las obras, apuntó que se acometerá el proyecto del centro de ocio de El Valle, con una inversión de 900.000 euros, también se prevé un campo de fútbol con medidas reglamentarias en el mismo barrio, para lo cual buscan bolsas de suelo; y se busca una solución para los desprendimientos en El Hornillo.

A su vez, se abrirá este mes de enero la escuela de folclore, danza y piano, y se aprobará un plan propio de empleo, y se volverá a poner en marcha la escuela infantil.