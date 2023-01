El Paje Real enviado por sus Reyes Magos de Oriente llegó el pasado martes al municipio de Mogán para recoger las cartas de deseos de los más pequeños, concretamente a la localidad marinera de Playa de Mogán. Este miércoles, el Paje estará en el casco histórico y el jueves 5 de enero será la esperada visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, que recorrerán los barrios y celebrarán su tradicional desfile por las calles de Arguineguín como antes de la pandemia por Covid-19.

La del martes fue una tarde impregnada por la magia de la Navidad. Las familias disfrutaron en Playa de Mogán de un pasacalles con populares personajes de animación infantiles al ritmo de la Charanga Archipiélago. La comitiva, en la que se encontraba también la edil accidental de Cultura, Consuelo Díaz, partió de la avenida Los Marrero, continuó por la plaza de Las Gañanías, la avenida de la playa, el Puerto de Mogán y finalizó en la plaza doctor Pedro Betancor León, donde ya esperaba el Paje Real para recoger las cartas de deseos dirigidas a Sus Majestades.

Este miércoles por la tarde, el Centro Cultural El Mocán acogerá el show de magia de Raúl Magic y a continuación la entrega de cartas al Paje Real. Para acudir es necesario reservar entradas (son gratuitas) en www.agendamogan.es. Todavía quedan localidades disponibles. No obstante, en caso de agotarse, los niños y niñas no tienen de qué preocuparse, pues el Paje no se marchará hasta recoger todas las cartas.

Visita de los Reyes Magos

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento organiza la visita de Sus Majestades a los barrios del municipio a bordo de vehículos descapotables para que los vecinos y vecinas puedan saludarlos.

El recorrido comenzará a las 10.00 horas del jueves 5 de enero en Veneguera. Continuará por el casco de Mogán, el Barranco de Mogán, Playa de Mogán y Motor Grande. Ya por la tarde, a las 16.00 horas, saldrá de Soria para recorrer todo el Barranco de Arguineguín.

Será a las 18.00 horas cuando comience el desfile en Arguineguín, en concreto junto al acceso al muelle de la localidad. De ahí partirá por la avenida Manuel Álamo Suárez (Carpintero de Ribera), el tramo de la calle Miguel Marrero Rodríguez anexo a la playa de Las Marañuelas y terminará en la plaza Pérez Galdós. Allí los recibirá para entregarles la llave del municipio la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y a continuación recogerán las cartas de deseos.