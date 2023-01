El Dr. Monagas, el primer hidrólogo

La Hidrología Médica es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de las aguas minero-medicinales, marinas o potables en su doble vertiente, preventiva y/o curativa de diversas patologías, cuando se administran por vía oral o en forma de balneación. Así, dichas aguas se pueden aplicar en trastornos gastrointestinales y renales, afecciones de la piel y del aparato locomotor, enfermedades hepato-biliares, etc. Constituyen un campo importante en la Medicina Preventiva, en la asistencia primaria, en la medicina asistencial, en rehabilitación, etc. Esta materia que se imparte en diversas facultades de Medicina españolas ha dado lugar a que la especialidad médica denominada Hidrología Médica haya sido obtenida por vía MIR (Médico Interno Residente). Es una especialidad, muy poco conocida pero no, por ello, menos importante desde el punto de vista terapéutico.

Son muchos los investigadores y médicos canarios que desde hace siglos se han ocupado del estudio de las aguas minero-medicinales canarias. Entre ellos se pueden citar, por ejemplo, a don José de Viera y Clavijo quien investigó las aguas de Teror y San Roque en la segunda mitad del siglo XVIII. Los doctores Gregorio Chil y Naranjo, Domingo J. Navarro, Manuel de la Rosa o Salvador Monagas Moreno se ocuparon, ente otras, de las aguas de Azuaje y Agaete en el siglo XIX. Por esta misma época el doctor Víctor Grau Bassas estudió las Aguas de Teror. El Dr. Luis Millares Cubas, Dr. Juan Bosch Millares o el Dr. Manuel Paradas Farinós investigaron y prescribieron las aguas de El Rincón en el siglo XX. Y, en mi caso, he investigado las acciones farmacológicas e indicaciones terapéuticas de muchas aguas minero-medicinales de las Islas Canarias desde la última década del siglo XX hasta la actualidad. Mediante un minucioso estudio de la biografía de todos los investigadores que se han ocupado de las aguas minero-medicinales canarias, pensamos que el Dr. Salvador Monagas Moreno, médico cirujano y forense, es merecedor de que se le pueda considerar el primer médico hidrólogo de Canarias. A él se le dedica esta inédita, sintética e interesante biografía. Nació en Guía de Gran Canaria en 1850 y falleció el 7 de noviembre de 1910 a la edad de 60 años. Hijo de Francisco Monagas Fleitas y de Encarnación Moreno, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Contrajo matrimonio con doña Concepción Valenzuela Barrios en el año 1879 y tuvo ocho hijos: Salvador, Concepción, José, Gerónimo, Guadalupe, María del Carmen, Francisco y María Encarnación. Ejerció siempre en su pueblo, llegando a ser médico forense desde abril de 1884 hasta abril de 1910. En 1881, como médico destacado de la ciudad de Guía, participó en el homenaje y despedida de don José María Leal, Promotor fiscal del Juzgado de Guía –personaje muy querido- que, por orden del Gobierno de la Nación, fue trasladado al de La Orotava, en Tenerife. Así queda recogido en el periódico El Independiente (21/07/1881). El Boletín Oficial de la Provincia de Canarias (BOPC) con fecha 27 de febrero de 1881 publica una lista de señores que componen el Ayuntamiento de Santa María de Guía y del cuádruplo de vecinos mayores contribuyentes que tienen derecho a la elección de compromisarios que han de votar los senadores electivos correspondientes a esta provincia. Entre ellos se encontraba el ilustre médico canario y estudioso de las Aguas de Azuaje, el Dr. Salvador Monagas. Por su profesión, era muy conocido y apreciado por la sociedad de su época. Así, el Diario de Las Palmas (21/03/1898) expresaba su condolencia al Dr. Monagas por la muerte en accidente de su cuñado en un artículo que finalizaba diciendo: «A su angustiada familia en la cual tantas amistades tenemos, y en particular a su hermano político nuestro querido amigo facultativo D. Salvador Monagas, acompañamos en su profundo dolor. D.E.P». El Dr. Monagas fue el precursor de la creación del Colegio Santa María de Guía. Perteneció a la primera Junta Directiva de dicho centro, en el año 1899, junto con el médico Dr. Salustiano Esteve y los farmacéuticos Nicasio Galván Pérez y Cayetano Guerra Galván. Siendo Rector del Colegio desde marzo de 1899 hasta septiembre de 1900, fecha en la que por razones laborales presentó la renuncia. También fue subdelegado de Medicina de la dirección general de Sanidad en Santa María de Guía hasta que falleció. En el BOPC de 22 de mayo de 1895 aparece una lista de médicos y médicos-cirujanos que habían sido provistos de las «Patentes» para ejercer su profesión, según lo establecido por el art. 3º del Real Decreto de 13 de agosto de 1894, la cual se publicó en el Boletín Oficial conforme al art. 4º del mismo. En dicha lista figuraba el Dr. Monagas junto a otros prestigiosos médicos coetáneos como el Dr. Chil y Naranjo o el Dr. Millares Cubas. Médico de gran prestigio, era muy respetado y seguido por la prensa de Gran Canaria, la cual seguía los diversos acontecimientos con él relacionados. Así, el Diario de Las Palmas de 8 de enero de 1895 en la Sección de Crónicas, aparecen dos títulos: El primero «Enfermo» que dice: «Lo está en el Hotel Europa de esta población, nuestro muy estimado amigo D. Salvador Monagas, médico titular de la ciudad de Guía. De todas veras deseamos el pronto restablecimiento del Sr. Monagas, participando así por deberes de estrechísima y cordial amistad, del vivo deseo que experimentan sus numerosos amigos, entre los cuales nos contamos». El segundo «Le saludamos» que dice: «Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro querido amigo D. Pedro Bautista, alcalde de la ciudad de Guía, que accidentalmente se halla en esta población con motivo de la enfermedad que sufre el Sr. Monagas, de cuya cabecera no se ha separado sino lo indispensable». "Fue el precursor de la creación del Colegio Santa María de Guía; y estuvo en su directiva con Nicasio Galván, Cayetano Guerra y Salustiano Esteve" El 29 de Diciembre de 1899 el BOPC publica una relación de los Médicos residentes en dicha Provincia que reúnen las condiciones fijadas en el artículo 39 de los Estatutos para la constitución del Colegio Médico, con especificación de cargos para los que tienen aptitud. Dentro de la lista propuesta para Presidente se encontraba el Dr. Gregorio Chil. Mientras que en la propuesta para vocal, secretario y tesorero estaba Salvador Monagas. Como médico forense también era muy valorado apareciendo en la prensa en diversos momentos. Así, en el Diario de Las Palmas de 14 de octubre de 1902, en la Sección de noticias se puede leer: «Con motivo de haberse desarrollado en esta población la incómoda y desesperante ‘tos ferina’, creemos que muchas familias leerán la siguiente carta que firma médico tan caracterizado, como el forense de la ciudad de Guía». «Guía 2 de Abril de 1902.- Sr. D. Miguel Grau, Farmacéutico, Arucas.- Distinguido amigo: tengo una verdadera satisfacción en manifestarle que he prescrito a varios enfermos que se hallaban atacados de ‘tos ferina’ el ‘jarabe antiferina Grau’ y he obtenido con él satisfactorios resultados. Como conozco perfectamente la composición del Jarabe no he dudado un momento en suministrarlo a un caso desesperado, a un enfermo que venía padeciendo de una tos crónica pertinaz, logrando con el tal medicamento, aliviar primero y curar tan molesto padecimiento en tiempo brevísimo. Doy pues a V. mi más cordial enhorabuena por su feliz invento, y le autorizo para que haga de la presente carta el uso que más le convenga. Suyo affmo. atto. s. s. q. b. s. m. Salvador Monagas». También en este mismo diario de 9 de diciembre de 1903, en la Sección de noticias se puede leer: «A nuestro amigo D. Salvador Monagas, médico titular de Guía, damos el pésame por el fallecimiento de su padre acaecido en aquella ciudad». En 1905, el Dr. Monagas figura como subdelegado de Medicina de la delegación sanitaria de Guía. Así se puede comprobar en el BOPC de (01/09/1905) en una tabla del Ministerio de la Gobernación que hace referencia a un censo de defunciones por causas edades y sexos y de los nacimientos ocurridos en los pueblos que componen el distrito sanitario durante el mes de octubre de 1904. En 1908, el Dr. Monagas aparece en el BOPC de 18/03/1908, dentro de una relación de Médicos Cirujanos que habían obtenido sus correspondientes patentes por el presente año. "Su contribución se basa en la aplicación de las aguas minero-medicinales canarias y, sobre todo, las de los balnearios de Los Berrazales y de Azuaje" El Dr. Monagas como experto en Hidrología y Climatología Médicas trató, entre otros, al importante y querido cura de Agaete D. Juan Bals y Roca a quien el 3 de julio de 1887 le diagnosticó, en colaboración con el Dr. Enrique Blanco, un herpes tuberculoso. Estos dos prestigiosos médicos de la época, aconsejaron a D. Juan Bals el traslado a otra localidad más fresca para el alivio de sus dolencias y se pensó en Santa Brígida como lugar idóneo por su clima. Como el estado de salud de D. Juan se iba deteriorando progresivamente, precisaba de cuidados más a menudo, por ello y de nuevo por prescripción facultativa del Dr. Salvador Monagas, el 16 de julio de 1891 D. Juan solicitó la licencia para trasladarse a la península con el fin de tomar las aguas alcalinas de un balneario. El tratamiento con las aguas minero-medicinales de la península o con las de Los Berrazales de Agaete, surtió su efecto durante bastante tiempo. Desgraciadamente D. Juan moría el 29 de enero de 1906, constituyendo su sepelio todo un clamor popular. Cuatro años después, el Diario de Las Palmas de 7 de noviembre de 1910, en la Sección de Noticias se publica una corta y triste nota que dice: «Ha dejado de existir en Guía, el médico allí establecido, nuestro apreciable amigo D. Salvador Monagas, persona allí generalmente estimada. Reciba toda su dolorida familia nuestro más sentido pésame. E.P.D.». La contribución del Dr. Monagas a la Hidrología Médica Canaria se basa en el conocimiento y aplicación de las aguas minero-medicinales canarias, y sobre todo las de los balnearios de Los Berrazales y de Azuaje. Estos hechos han dado lugar que se le reconozca como el primer “Médico Hidrólogo” canario. El Dr. Monagas publica en 1887 el trabajo «Las Aguas Minero-Medicinales de Azuage en Gran Canaria. Análisis Químico de su composición e Informe Médico sobre sus cualidades». En este trabajo aporta la composición química, el estudio comparativo con otras aguas de España y extranjero (Marmolejo, Vichy, St. Nectaire, Spa, Seltz, Carlsbad, Mondariz, Sousas), así como su experiencia personal sobre el uso terapéutico de las aguas de Azuage.