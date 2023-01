Las personas con discapacidad y dependencia estrenan centro de atención en Gran Canaria

El nuevo centro de atención social 'Fundación Hermanos Juan y Juana Espino Juárez' abrió ayer sus puertas en el barrio de La Bagacera, dentro del municipio de Ingenio, para cientos de personas con discapacidad intelectual y dependientes. Los usuarios, que antes de la construcción del edificio eran atendidos en el centro ocupacional de Carrizal, pudieron conocer junto a sus familiares las instalaciones, que incluyen, entre otras novedades, un área de rehabilitación y un baño adaptado para personas ostomizadas, que son aquellas que han sido operadas para expulsar la orina y las heces a través de un orificio situado en el abdomen, por lo que han de ser recogidas en una bolsa adaptada.

Este nuevo centro atenderá las necesidades de los usuarios y ofrecerá talleres didácticos a personas de todo el municipio de Ingenio, así como del sureste de la Isla, en decenas de salas pensadas para practicar deportes, potenciar el equilibrio o tocar instrumentos, entre otras funciones. Los pasillos de las nuevas instalaciones, donde prima la luz natural y la ausencia de barreras arquitectónicas, cuentan también con un salón de actos, una cocina, un comedor y una zona exterior de descanso equipada con un suelo de césped artificial.

El nuevo aseo adaptado para personas ostomizadas será el segundo en inaugurarse de toda la isla de Gran Canaria, después del que se encuentra ubicado en el Hospital Universitario Doctor Negrín. Uno de los principales síntomas que sufren las personas que han pasado por esta operación consiste en la necesidad imperiosa de ir al baño lo que, sumado a la escasa cantidad de servicios públicos específicos, les obliga en ocasiones a tener que arrodillarse para poder hacer sus necesidades cuando se encuentran fuera de sus casas.

Las instalaciones también darán su espacio a la Asociación para la Inclusión Social de Personas con Diversidad Funcional del Sureste de Gran Canaria (Apadesur), después de haber pasado por distintos municipios, y con ello al grupo musical Amidagüe, formado por niños y niñas de la Isla. «La ubicación definitiva permitirá ampliar las actividades del colectivo porque ahora tienen un espacio propio donde trabajar para facilitar el aprendizaje, mejorar las habilidades sociales y así desarrollar la creatividad», señaló la alcaldesa de Ingenio, Ana Fernández.

El centro ocupacional que operará en el nuevo espacio lleva en funcionamiento más de veinte años con la finalidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Una de las beneficiadas por esta atención es María Luisa que, desde que comenzó a acudir al centro, ha logrado salir de su zona confort y se ha acostumbrado a seguir unas normas y unos horarios fijos. «Lo que más le gusta es leer, la música y estar con sus amigos pues, aunque los autistas son un poco independientes, ella tiene contacto con todos los compañeros y se sabe todos los nombres», señaló su madre.

Los usuarios del servicio eran atendidos en las instalaciones ubicadas en Carrizal

Lo cierto es que, antes de llegar a la asociación, María Luisa nunca había estado en ningún centro especializado, pues asistía al colegio y al instituto en clases para alumnos con diversidad curricular. «Yo era un poco reacia a llevarla a un centro porque no conocía mucho la labor y desde pequeña me habían dicho que lo que mejor le venía a ella era la familia, hasta que eché la solicitud y tuve la suerte de que, aunque me dijeron que tendría que esperar diez años, solo tuve que esperar tres meses», explicó su madre.

Otra de las participantes que asistió al centro en la jornada de ayer fue Mari Pino Sánchez, que recibió con ganas el estreno del nuevo espacio, si bien admitía que le cuesta adaptarse «un poco cuando hay algún traslado por el cambio de lugar». Los usuarios que pudieron estrenar ayer el nuevo centro de atención social han vivido el cambio después de las vacaciones de Navidad, con el fin de facilitar el traslado. Algunas de las actividades que Sánchez espera con más ganas en las próximas semanas son los talleres de fabricación de materiales que después exponen en las ferias de artesanía locales o las clases de baloncesto, gracias a las que ha podido realizar algún viaje junto a sus compañeros para jugar.

El recién inaugurado edificio también está abierto a los padres y madres, que podrán acompañar a sus hijos en las instalaciones. La familia «es un pilar imprescindible a la hora de sacar políticas fundamentales que benefician de manera integral a las personas con discapacidad en la isla de Gran Canaria», indicó en el acto de inauguración la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena.

La consejera también destacó que la iniciativa social «convierte al Ayuntamiento de Ingenio en un municipio pionero haciendo una apuesta tan decidida como la apertura de este centro y en un ejemplo de lo que debe ser en el presente y en el futuro los centros de discapacidad, que por suerte han evolucionado mucho sobre todo en las últimas dos décadas».

Lo cierto es que el primer borrador para iniciar el proyecto de construcción de este espacio arrancó hace más de quince años, después de que un trabajador municipal pusiera en contacto al Ayuntamiento con la Fundación Juan y Juana, que eran dos hermanos que querían destinar sus propiedades a fines benéficos, haciendo énfasis en especial en la atención de las personas mayores y con discapacidad. Con ese mismo fin la fundación, iniciada por el hijo de Juana, propuso la creación de un centro de mayores, que desde su puesta en marcha destina todos los beneficios que genera a Cáritas. «Lo que nos llevaremos serán las obras buenas que hagamos», enfatizó José Lezcano, presidente de la asociación, después de inaugurar el edificio ubicado en la calle Francisco López Sánchez.