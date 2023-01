«La gente sigue usando el coche, pese al bono gratuito de guagua»

¿Cuáles son los grandes retos de la Mancomunidad del Norte para este año?

Vamos a continuar trabajando con los proyectos que teníamos en marcha, como es el coworking en el Parque Científico de Gáldar, y también nos está dando bastantes beneficios la planta fotovoltaica. Hemos acertado con uno de los productos estrella del Norte de Gran Canaria, como es el queso, con la Feria Europea en Teror que triunfó, y ahora esperamos que también lo haga en Tejeda en marzo, y promocionarlo fuera de nuestras fronteras,

¿Pero hay suficiente producción de queso como para exportar, porque ese ha sido uno de los problemas de siempre?

Hay problemas de producción, pero sí es verdad que estas pequeñitas empresas que no tendrían dónde vender este queso, y promocionarlo en Gran Canaria con un sello de calidad, potenciamos que estas pequeñas queserías tendrían el resultado que se merecen. Vamos por el buen camino, porque ya se reconoce nuestro queso fuera. Aunque no tengamos todo el producto, tratamos de que se venda todo. Con eso provocamos que nuevos jóvenes y ganaderías reciban un impulso y vendan su producto como de kilómetro cero.

“No tenemos un modelo alternativo de transporte en el Norte y debemos potenciar las guaguas»

Hace poco tiempo no había dinero para proyectos. Ahora ocurre lo contrario: los ayuntamientos cuentan con más dinero que nunca, pero no encuentran empresas interesadas en los contratos de obras y servicios porque se han encarecido los costes y no les sale rentable porque no se han actualizado, por lo que muchos concursos se quedan desiertos. ¿Qué soluciones están adoptando para evitar que se paren proyectos?

Es verdad que muchas concursos de obras se están quedando desiertos. Desde los ayuntamientos hemos asumido esos sobrecostes. Como la Administración es tan farragosa, se tarda mucho entre lo que se redacta el proyecto y cuando se adjudica. En ese tiempo los precios varían. No hay una varita mágica para solucionarlo, pero se está trabajando con la idea de que los proyectos se incrementen en un 10%. Es la única alternativa, que se haga con vista a seis u ocho meses, y sea apetecible para que se presenten las empresas.

Eso se puede hacer con los contratos nuevos, pero ¿y con las obras que ya se han licitado?

Se puede adjudicar directamente, una vez se ha hecho un concurso y se ha quedado desierto, mediante un negociado sin publicidad, invitando a empresas que puedan estar interesadas por el precio final en el que se estableció el concurso y sin rebajas posteriores que se producen con las distintas ofertas. No hay ya el menor problema. El problema es la tardanza.

"Nos falta personal en los ayuntamientos y tenemos que externalizar servicios»

¿Y existe algún caso en el que ni así, con un negociado sin publicidad, y se queden desiertos?

Hay algún caso, pero mínimo, en el que ni siquiera con negociado aparecen empresas. Y hay que asumir con una modificación de crédito esa partida para poder sacarlo adelante.

¿Abogan por seguir aprovechando los remanentes que se les ha permitido de forma excepcional por la situación?

Este año nos permiten utilizar el techo de gasto, que nos permite usar los remanentes. Es verdad que nos falta personal para adjudicar los proyectos, y muchas veces tenemos que externalizarlos, porque no tenemos técnicos para la cantidad de cosas que queremos hacer.

¿En qué forma se puede potenciar la unión de los ayuntamientos para presentarse a subvenciones nacionales e internacionales, o trabajar en otra líneas de trabajo mancomunadas?

Estamos buscando otras líneas, como el turismo. Pero uno de los puntos fuertes es la sostenibilidad con la Agenda 20-30, el tema de residuos, sector primario y turismo. Y hemos contratado varios ingenieros desde la Mancomunidad para sacar proyectos adelante aprovechando los fondos europeos Next Generation, que no podemos hacer con nuestros técnicos.

Acaba de entrar en vigor una Ley de Residuos estatal que implica nuevos impuestos para tratar de reducir la generación de desechos, con un sobrecoste que asumen los ayuntamientos, sin contar con las tasas del Cabildo. ¿Qué soluciones piensan adoptar los alcaldes?

Esto ha venido a fin de año y lo vamos a tener que asumir en principio los ayuntamientos. No hemos tenido tiempo para buscar una solución clara. Ya iremos caminando para ver, dentro de la Mancomunidad, de qué forma los ayuntamientos podemos pagar estas penalizaciones.

Pero también se lleva mucho retraso en la recogida selectiva. ¿Por qué?

A nivel insular llevamos retraso en el quinto contenedor, que es el que nos falta. El problema es que muchos contratos de recogida estaban adjudicados. En los próximos ya se estudiará con las empresas colocar el quinto contenedor, para que bajemos esas tasas y no tengamos sanciones.

"Estamos en la línea adecuada para potenciar el queso y que sirva de ayuda a los jóvenes ganaderos»

La Mancomunidad aprobó el año pasado su nuevo plan estratégico hasta 2030, que da uno giro respecto a los anteriores vinculados al urbanismo para potenciar ahora un crecimiento sostenible, siguiendo las directrices europeas. ¿Se cumplirá?

Nos quedan años, pero estamos enfocados hacia la sostenibilidad. Lo hemos visto en la Mancomunidad en temas de residuos, alumbrado eficiente, compra de vehículos eléctricos e híbridos y sobre todo la gran planta fotovoltaica que casi daría luz a casi todo el norte. Y hay que seguir de la mano de Fenorte potenciando el pequeño comercio de las zonas comerciales abiertas con la celebración de ferias y actividades, que se muevan, ante esa lucha con las grandes superficies.

Recordó en su toma de posesión los proyectos de carreteras inacabados. ¿Qué se va a hacer?

Sobre todo se trata de esa incorporación a la autovía GC-2 de Valleseco, Firgas, Teror y Arucas, que tenemos un problema de tráfico tanto de mañana como de tarde con esas grandes colas que se montan en la GC-3 (la circunvalación de Las Palmas), seguimos trabajando en el PTP-15 (Arucas-Moya) y el gran reto de El Risco-La Aldea, para acercar a este municipio.

“Los atascos por la mañana y tarde en la circunvalación de Las Palmas afecta a muchos municipios»

Una vez enfocadas las obras de carreteras, que son reivindicaciones histórica, ¿cuándo veremos una planificación de transportes alternativos para el norte, cuando ya ha modelos para la capital y el sur-sureste?

No se han buscado. Es verdad que con la gratuidad de las guaguas esperamos que aumenten, pero se ha mejorado con la red de carreteras, que es primordial. Es verdad que no hoy plan a corto plazo para un tren o una guagua directa hacia el norte. También hay municipios que quieren que pasen esas guaguas directas por sus municipios. El bono gratuito potenciará el transporte público, que es lo importante.

Se temía que hubiera una saturación en las guaguas con el bono gratuito en horas punta con el aumento de usuarios. ¿Están notándolo?

En ningún municipio, ni en Arucas que es el más poblado, se han visto grandes colas. Hay un leve incremento, no mucho más. La gente sigue siendo cómoda con sus vehículos particulares. No ha aumentado vertiginosa. Se ha incrementado pero muy poquito, y hay que seguir potenciando el transporte público.