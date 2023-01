El Ayuntamiento de San Bartolomé de Triajana presentó ayer los Planes de Seguridad y Salvamento en Playas y Zonas de Baño, que se han elaborado para una correcta distribución de las competencias y actuaciones a desarrollar por los implicados en la seguridad de las zonas de baño del municipio, con el fin de la salvaguarda de la seguridad de las personas que se encuentren en la zona, así como del personal de las playas y zonas de baño, y personal de emergencias que sirva de apoyo a las actuaciones que se lleven a cabo.

«Por primera vez en la historia, San Bartolomé de Tirajana cuenta con un Plan de Seguridad y Salvamento de su litoral, siendo pioneros en la elaboración, redacción y presentación pública en Canarias», según el concejal de Seguridad Ciudadana, Samuel Henríquez.

El concejal informó que en estos momentos «se está trabajando en los pliegos de licitación para la ejecución de estos planes de seguridad y salvamento que marcarán un antes y un después en el servicio que ofrecemos en todas nuestras playas». Esta actuación es consecuencia del Decreto 116/2018, del 30 de julio, por el cual los ayuntamientos deben adaptarse a las nuevas exigencias en materia de seguridad en playas y otras zonas de baño marítimas.

La Jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Motserrat Román, valoró de forma muy positiva el trabajo realizado tanto por los técnicos del área de Seguridad del Ayuntamiento, como de los redactores del plan, quienes han tenido que realizar un trabajo exhaustivo de investigación y conocimiento de las diferentes playas del municipio, atendiendo a las zonas más concurridas, las horas de más actividad y las zonas donde más incidencias se producen». Además, añadió, «estos planes se podrán consultar en el portal https://www.infoplayascanarias.es/ del Gobierno de Canarias, que se actualizará en las próximas semanas y que estarán a disposición de cualquier persona que quiera consultarlos».

Los planes fueron explicados por representantes de la empresa Manuel Asensio, Fernando Álvarez y David Casa. Y se distinguen en función de la tipología de las diferentes playas, según su afluencia de baño, horas de mayor actividad y afluencia y número de incidencias.

Se contemplan un total de 74 medios, 28 sillas/torres de vigilancia, nueve puestos de primeros auxilios y siete puestos de SOS, repartidos en 15 playas y las piscinas naturales de Castillo del Romeral. Dentro de estas playas encontramos Playa del Inglés, Maspalomas, San Agustín, Pasito Blanco, Playa del Cochino, Playa de Las Burras, Playa del Pirata, Playa del Águila, en las que se tendrá servicio todo el año, y las playas de Santa Águeda, Triana, Las Carpinteras, Montaña de Arena, Pasito Bea, Meloneras y Bahía Feliz, en las que se ofrecerá servicio durante el verano, meses de mayor afluencia de bañistas.

En el resto, como El Parchel, de Molina, Lomo Galeón, del Llanillo, Los Bigotes, Cueva del Caldero, de Las Mujeres, de Pedrazo, El Faro, Las Burras Chicas, de Tarajalillo, del Morrete, el Cardón, de la Tabaibita, Corral de Espino Las Casillas, los Tártagos, y Playas Triana, Santa Águeda, Bahía Feliz en época de invierno, no será necesario equipo humano al concluir dichas playas con un grado de protección bajo para la época reseñada, pero será el Ayuntamiento de San Bartolomé el que determine las medidas de prevención. No obstante, las playas tendrán que dotarse de medios materiales de salvamento acuático, (aros salvavidas, etc.), así como las medidas informativas (cartelería, banderas, etc.).

Los horarios del servicio de vigilancia y salvamento se establecen por temporada, siendo en verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) de 9 a 20 horas, y en otoño, invierno y primavera (del 16 de septiembre al 14 de junio) de 9 a 17 horas, exceptuando en Semana Santa (jueves, viernes, sábado y domingo) de 9 a 18 horas.