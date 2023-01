Faneque Hernández: «Agüimes en la lengua guanche significa ‘El Poblado de Oriente’»

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

Larga. Toda mi vida ha estado relacionada con el mundo de la docencia y la cultura. He sido profesor y director de diferentes institutos de Canarias e inspector educativo. He llevado a cabo investigaciones históricas y genealógicas además de varias recreaciones literarias. Tengo varias publicaciones relacionadas con la cultura, la historia de Canarias y con el municipio. Llevo 40 años residiendo aquí

¿Siempre tuvo claro que se dedicaría a la historia?

Sí. Cuando era estudiante decidí encaminar mis estudios de humanidades y empecé la proyección. Mi licencié en la Universidad de La Laguna en Filosofía y Letras en la sección de Geografía e Historia y a partir de ahí empecé mi carrera docente. Sin embargo, mi actividad de investigación histórica y recreaciones literarias se inicia en los últimos 20 años.

¿Se ha parado a pensar a qué se podría haber dedicado si no hubiera sido historiador y docente?

No. Siempre tuve muy claro a lo que me quería dedicar. En muchas ocasiones se me ha ofrecido participar en política en distintos puestos y siempre he rechazado esas posibilidades. Siempre confié en que mi puesto no estaba en la política, sino en la docencia y en la investigación histórica. Estoy orgulloso de mi trayectoria

Tiene numerosos libros, ¿Qué le ha aportado cada uno de ellos?

Aparte de mis obras poéticas quiero destacar las obras de teatro, pues son recreaciones históricas que tratan de ser lo más fidedignas posibles. En el campo de investigación todos son artículos de estudios históricos o genealógicos relacionados esencialmente con la isla de Gran Canaria y con nuestros ancestros de los últimos 500 años. Mi objetivo a través de esa investigación es demostrar que todos los canarios actuales descendemos de las mismas personas.

Si tuviera que elegir un libro en cuanto a aprendizaje, ¿con cual se quedaría?

Con La Ópera Prima. Para mi fue un disfrute escribir esa obra porque previo a La Reina de Canarias estuvo mi investigación histórica acerca de un personaje que era desconocido en aquel momento: Juana Hernández, esposa de Don Fernando Guanarteme. Esa investigación histórica que da lugar a un poema como es La Reina de Canarias es lo que ha abarcado en las publicaciones posteriores.

¿Cómo le surge esa curiosidad por empezar a investigar sobre el sureste de la isla?

Mi vecindad en Agüimes me ha influido porque no sólo soy hijo adoptivo del municipio, sino que también investigando mi propio árbol familiar, compruebo que mi abuela paterna procede del sur de Gran Canaria. Siguiendo ese linaje sigo investigando y llego a la primera mujer a la que he podido llegar hasta el momento. Esa primera mujer, ascendiente de mi abuela, Leonor de la Peña, se casó precisamente en Agüimes con Cristóbal Hernández. Todo está unido y mi ascendencia por parte de mi abuela confirma que soy de Agüimes de hace mucho tiempo atrás.

¿Qué puede decir de las penurias que les hizo pasar la inquisición a los aborígenes?

Yo siempre digo algo que es un poco chocante: bendita y sacrosanta inquisición. Gracias a los interrogatorios que hacían los inquisidores a todos aquellos que se salían del plato en cuanto a las estrictas normas morales de la edad moderna, y hasta que la Inquisición dejó de funcionar en el siglo XIX, mis investigaciones están fundamentadas en los archivos que tiene el Museo Canario. Allí aparecen las ascendencias y descendencias de los personajes que querían prosperar en la Santa Inquisición, como aquellos que fueron castigados por tener ascendencia judía o por hacer comentarios en público. Aún así, como historiador, denuncio la barbarie que se cometió con una multitud de personas en la historia de Canarias por el simple hecho de pensar diferente.

¿Qué significa para usted recibir el premio de Hijo Adoptivo?

Es un honor. La sensación que tengo es de estar exultante. A mis 67 años y después de haber sido reconocido en el campo educativo con la medalla Viera y Clavijo esto es lo mejor que me podía pasar y lo más grande desde el punto de vista de mi implicación en aspectos culturales de tantos años. Yo me siento agüimense pero ahora lo soy oficialmente. Recibir esta distinción es algo maravilloso que quiero agradecer a todos mis vecinos, amigos, familiares y gente del municipio con los que de una forma u otra he convivido durante todos estos años. Es un honor que no puedo dejar de agradecer el resto de mi vida.

¿Cómo se entera de que va a ser nombrado hijo adoptivo?

Por una llamada del alcalde, Óscar Hernández, hace un par de meses donde se me anuncia que estoy propuesto para el nombramiento como hijo adoptivo. Me comentó que lo estaba llevando a la junta del Gobierno donde están todos los partidos representados del municipio. Me avisó de la posibilidad. Yo agradecí el detalle de que me pusieran en propuesta y ya después me enteré que en diciembre se llevó a Pleno y que todos los grupos estuvieron de acuerdo en nombrarme a mí con esta distinción.

¿Cuántos años llevan viviendo en Agüimes y por qué se mudan hasta aquí?

Fue azar. Mi mujer y yo somos docentes y el destino cuando decidimos regresar del Hierro a Gran Canaria, nuestra isla natal, a mi mujer le tocó el IES Joaquín Artiles y elegimos donde queríamos criar a nuestros hijos y podía ser la Villa de Agüimes o el sur, donde me tocó la plaza a mi. Nosotros siempre tuvimos claro que queríamos una zona rural y a partir de ahí comenzaron mis conocimientos sobre el municipio.

¿Qué es Agüimes para usted?

Agüimes es un enclave histórico que merece ser destacado en la historia local, insular y en el conjunto del archipiélago de la historia de Canarias. Agüimes significa, según mis investigaciones, ‘el poblado del oriente’. Esta es la traducción de la lengua perdida, la de los guanches. Agüimes es una capital cultural del sur de Canarias que hay que reconocer y valorar. Somos la historia del sur de Gran Canaria y un ejemplo de identidad.

¿Cómo describiría en una palabra lo que significa Agüimes?

Agüimes es mi hogar en la tierra. Es el lugar al que he llegado por azar después de estar por diversos lugares de la Isla y donde he encontrado un lugar sin fronteras donde conviven gentiles y creyentes sin desaires ni conflictos. Es un lugar muy abierto a la mente y a la cultura, además de a la innovación. Es un orgullo pertenecer a esta comunidad.