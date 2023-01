Los vecinos de Juan Grande están cansados de esperar a que un semáforo les permita cruzar con seguridad la GC500 para llegar a la parada de guaguas o acceder al barrio de Castillo de Romeral. Desde hace siete años solicitaron la instalación de este dispositivo de tráfico al Cabildo de Gran Canaria y aunque por fin el pasado año se quedó instalado todavía sigue sin estar operativo porque no está conectado a la red eléctrica.

«No aguantamos más, esto es de juzgado de guardia», asegura Óscar López, presidente de la Asociación de Vecinos Amurga Juan Grande. El representante vecinal no entiende que algo «tan sencillo como conectar un semáforo», que lleva instalado incluso desde el pasado año, resulte una tarea tan complicada para el Cabildo de Gran Canaria. Denuncia que los vecinos no entienden cuál es el motivo que impide que el semáforo puedar estar funcionando, y se preguntan que sí la empresa que realizó la obra dejó algún tubo sin colocar o una arqueta mal, como parece, le corresponde a la corporación insular, en su caso a la Consejería de Transportes, reclamar a la empresa adjudicataria de los trabajos que lo resuelva.

Aunque desde esta asociación de vecinos de Juan Grande han trasladado las quejas al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lo que desde esta corporación le han dicho es que se trata de una carretera insular y las competencias sobre la misma son del Cabildo. Ante esto también han contactado con los técnicos de Transportes que le han respondido que es la empresa adjudicataria la que tenia que solicitar la conexión a la red eléctrica. Asimismo, expone que como las farolas que están colocadas en ese mismo tramo de la vía tampoco se han conectado a la red atravesar esa calle por la noche se convierte en un acto aún más peligroso.

Según datos del departamento de Transportes del Cabildo, la vía GC 500 la transitan cada día unos 6.000 vehículos, de los que muchos son camiones, y una media de 300 personas la cruzan porque van o vienen de Castillo Romeral a Juan Grande.

Durante más de 20 años los residentes en Juan Grande han sorteado esta carretera a través de un puente peatonal de hierro, que con el paso del tiempo se fue deteriorando lo que lo hizo intransitable. No obstante, esta estructura no contaba con rampas con lo que no era accesible para todas las personas y muchos optaban por jugarse la vida y cruzar la vía.

Ante esto, los vecinos empezaron a reclamar que el puente se sustituyera por un paso subterráneo pero finalmente la opción que consideraron los técnicos de la Consejería de Transportes como la más factible fue la de instalar un semáforo.

Si bien ya en 2018 la consejería de Obras Públicas del Cabildo encarga el proyecto de instalación del semáforo, no es hasta 2021 cuando se adjudican a la empresa Betancor Torres Obras y Servicios los trabajos de desmonte del paso elevadizo y la colocación de este dispositivo. El importe de la actuación se eleva a 89.773 euros y el plazo de ejecución era dos meses, por lo que desde hace un año que está puesto y sin funcionar.