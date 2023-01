Cómo aprender a contar un cuento

Érase una vez el festival de narración oral más antiguo de España. Un festival que este 2023 lleva consigo una novedad que se trata de un taller en el que los jóvenes pueden aprender de los mejores narradores a desarrollar esta maravillosa capacidad. La capacidad de contar cuentos. En cuanto al lugar en el que se celebra ese festival, y por lo tanto el taller, se trata de un bonito municipio en el sureste de Gran Canaria: Agüimes.

Con la idea de acercar a los jóvenes al arte de contar historias, Magda Labarga ha sido la conductora de una 'masterclass' de cuatro días en la que cinco adolescentes han descubierto una nueva forma de ver la vida. "Nos llevamos la experiencia de aprender a narrar cuentos, de saber cómo hacerlos y cómo adaptar la voz cuando cuentas historias", aseguran al final del taller, en el que han aprendido entre otras cosas, la importancia que tienen los aplausos cuando termina una actuación.

Mientras que algunos se enteraron de la celebración de este taller por redes sociales, otros fueron por los carteles que había por las calles que informaban de este evento. El interés al tener la posibilidad de obtener nuevos aprendizajes es clara, y va desde los que ya apuntan maneras en este mundo, hasta los que buscan perder la vergüenza. Todo vale porque una de las participantes hace teatro y otro escribe cuentos desde que era pequeño, y aseguran que "todo lo que sea entrenarse, está bien".

Aunque todos los alumnos han aprendido mucho de este taller, sólo uno de ellos, Giovanni, quiere dedicarse a contar cuentos de manera profesional. "Yo cuento cuentos desde que tengo memoria y ya acumulo más de cuarenta. Siempre son historias bélicas, que es un tema que me apasiona y además mantengo un vínculo con mi abuelo, porque siempre me cuenta historias que él vivió", asegura orgulloso. Sin embargo, a pesar de su talento, aún no se ha atrevido a publicar ninguno de ellos.

Diego, por su parte, ha encontrado en la escritura una vía de escape a las cosas que le pasan en su vida cotidiana, un acto que ha experimentado y que le ha ido bien. " Yo una vez escribí un poema inspirándome en una historia que me estaba pasando y decidí redactarla para inmortalizarla de una manera u otra. Al hacerlo me sentí mejor y mientras en esa época lo veía como algo malo, ahora lo veo como algo positivo de lo que se puede sacar provecho", desvela ante sus compañeros.

Aprender a perder la vergüenza, a sentirse seguro de uno mismo y creer que eres el mejor en lo que haces. A hacer bien los gestos cuando estas narrando, a recibir los aplausos, imaginar lo que estas contando y que se note que te esta gustando lo que estas haciendo son algunas de las cosas que estos cinco participantes se llevan de este taller. "Nos llevamos una sonrisa, seguridad, atrevimiento y la imaginación" aseguran.

Además de la experiencia de poder participar en este taller, aprender a contar cuentos y a narrar de la mano de una profesional como Magda Labarga, estos participantes tendrán la oportunidad de estar hasta el próximo domingo 29 de enero junto a artistas de primer nivel como es el caso de Félix Albo, Cristina Verbena, Melanie Henríquez, Patricia Gomis y Oswaldo Pai en el festival de narración oral 'cuenta con Agüimes', que se celebrará en el mismo municipio de Agüimes. "Nos vamos a poner nerviosos, pero hay que disimular. La experiencia es única y hay que aprovecharla", aseguran mientras se imaginan narrando los próximos días en el Auditorio del municipio.

Magda Labarga: «Cuando subo al escenario siento un placer enorme que se puede comparar con muy pocas cosas»

Estos cinco participantes en el taller de narración no fueron los únicos que enseñaron un pedazo de su corazón, sino que también lo hizo Magda Labarga, quien contó sus inicios en esta profesión. "Mi curiosidad por aprender a contar cuentos fue en la Universidad Central de Venezuela. Todos los miércoles había gente que se reunía debajo de un árbol para contar cuentos. Yo los escuchaba y me enamore de eso que sucedía ahí. Cuando regresamos a España decidí apuntarme en una escuela de teatro porque yo ya sabia que lo que quería era eso".

Después de tardes de ilusión, risas y aprendizaje, estos jóvenes están preparados para subir a un escenario y contar su particular cuento. Una historia que les transmita susmejores sensaciones para creer que sí, que son los mejores en lo que están haciendo y que sienten un enorme placer en lo que hacen. Porque aunque parezca que no, el futuro de la narración en España y en Gran Canaria en particular tiene futuro.