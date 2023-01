'Érase otra vez...' es el nombre del libro que los alumnos de seis centros educativos de secundaria del municipio de Santa Lucía han puesto en marcha para luchar contra el racismo. En ese libro, tal y como se puede leer en su contraportada, se podrán encontrar las voces de jóvenes del municipio que a través de viñetas e historietas nos lanzan mensajes por la justicia social y nos invitan a la lección por un mundo mejor.

La presentación de este libro tuvo lugar en el Ateneo Municipal, y además de los alumnos participantes en este proyecto y todas las personas que contribuyeron en él, el alcalde del municipio, Francisco García, también quiso acudir para trasladar su orgullo al alumnado. "Quiero agradecer la implicación que han tenido los diferentes centros educativos que han participado en este proyecto realizando este libro porque va a ser una herramienta necesaria en la sociedad actual para seguir avanzando en el municipio. Agradecer a quienes han aportado su experiencia y conocimiento para que esto sea posible", dijo.

Este proyecto, promovido por la concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, contó con un total de 20 horas de trabajo que tuvieron que ser repartidas en sesiones de varias asignaturas. "Como profesora de lengua me encanto. Como la viñeta tiene esa vertiente lingüística en la que el mensaje es importante, me parece muy interesante. El tema de la inmigración es necesario en vecindario y en el municipio de santa lucia, porque una parte enorme es inmigrante. Los alumnos han aprendido mucho", asegura María Aixa Lorenzo Acosta, profesora del IES José Zerpa.

Los alumnos que participaron en este proyecto se mostraron orgullosos por el trabajo conseguido, y es que aunque el proceso fue duro, ver el resultado final de este libro, impreso y en sus manos, ha merecido la pena. Además, esta iniciativa contó con dos fases: la primera de ellas, se basó en charlas de diferentes personalidades para concienciar sobre el racismo, y una segunda en la que se enseñó a los jóvenes a cómo poder realizar una viñeta y llevarla a cabo en el papel para posteriormente poder plasmarla en el libro.

María del Cristo Guedes Santana, alumna de primero de bachillerato, ha visto este proyecto como un aprendizaje más para su futuro, pues tiene pensado dedicarse al diseño gráfico o a la arquitectura. "Me llevo una muy buena experiencia, porque he aprendido más sobre el arte, he podido hacer mejores diseños de los que yo hacía y he adquirido conocimiento de cosas del racismo y la inmigración porque hay datos que no sabemos y ahora lo hemos comprendido mejor todo", asegura orgullosa con su libro en la mano. "Tener este libro y ver mi viñeta me causa orgullo de lo que he hecho y de que todo este esfuerzo haya merecido la pena", sentencia.

La experiencia de Naroa Lourdes Suárez Hernández, alumna también de primero de bachillerato, ha sido enriquecedora en todos los ámbitos. "Desde el punto de vista de alguien que no sabe dibujar, hay que tener en cuenta que nos enseñaron desde cero y me pareció una experiencia muy buena. En cuanto a las charlas también partieron de un punto neutral, y me parece muy positivo para los jóvenes que hagan este tipo de talleres", afirma.

Naroa se lleva consigo el conocimiento adquirido, y es que, tal y como comenta, "hay mucha connotación racista hoy en día por parte de las personas adultas que dejan una perspectiva que está bien cambiar y ser critico en ese sentido. Al hacer la viñeta me inspire en que cuando tratamos temas de racismo mucha gente no le importa, porque todo el mundo tiene sus problemas y no nos paramos a pensar en los demás. A veces esta bien pararse y tener en cuenta a la otra persona", finaliza.

Una de las personas que ha contribuido en que este proyecto saliese adelante ha sido Yenifer Galván Medina, técnica de solidaridad de Santa Lucía de Tirajana. "Hemos hecho formaciones para todo tipo de personas asumiendo que para cambiar este imaginario tenemos que formarnos y dotarnos de herramientas. En un momento dado, nos encontramos con la viñeta como un atractivo para que la gente se acercara y se interesara, además de que encaja con las nuevas narrativas de la narración", asegura.

Por otro lado, Yenifer se ha mostrado orgullosa con el proceso de cambio que han tenido los alumnos conforme iba avanzando este proyecto. "Necesitamos espacios de dialogo, de formación y de encuentro para darnos cuenta de que el racismo es algo heredado que no hemos reflexionado, y cuando lo hagamos vamos a actuar", dijo.