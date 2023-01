Arucas recibe 190.000 euros tras la crítica del alcalde al área de Deportes

Por la vía de urgencia y con la unanimidad de todos los grupos políticos, el Pleno aprobó una modificación presupuestaria por una cuantía de 190.000 euros para redactar el proyecto de una nueva instalación deportiva en el municipio de Arucas. Aunque el consejero de Hacienda, Pedro Justo, pasó de puntillas al explicar este cambio presupuestario, poco días después de entrar en vigor las Cuentas de 2023, el portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, opinó que este dinero «cierra la herida abierta» entre el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, y el consejero de Deportes, Francisco Castellano.

Facundo, que también es secretario de Organización de los socialistas de Gran Canaria, pidió a Antonio Morales el cese de Castellano, también del PSOE, al considerar que maltrató a Arucas en el reparto de los fondos para infraestructuras deportivas. Con sarcasmo, el portavoz de Cs y también el de UxGC, José Miguel Bravo de Laguna, consideraron una «gran paradoja» que los 190.000 euros para Arucas no salgan de una baja presupuestaria en la Consejería de Deportes, que tiene muchos remanentes, sino de una partida para el acondicionamiento de carreteras, por lo que atribuyeron el acuerdo de ayer a un intento del vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Miguel Ángel Pérez del Pino, de «apagar el fuego» entre sus dos compañeros del PSOE con fondos de su departamento, como ya hizo anteriormente cuando forzó la destitución de Castellano en el Club de Baloncesto Gran Canaria.

Roca en Valsequillo

Pérez del Pino no respondió a esas ironías de la oposición, pero sí intervino ante una pregunta por escrito que había formulado la consejera Ángeles Batista (UxGC) respecto al miedo de los usuarios de la carretera de Telde a Valsequillo por la existencia de una gran piedra en una ladera. El consejero de Obras Públicas explicó que los vecinos de esa zona creen que hay peligro de desprendimiento de esa estructura rocosa, pero un estudio de los técnicos del Cabildo determinó que esa piedra está bien anclada.

No obstante, precisó Pérez del Pino, se encargó un informe externo y que también concluyó que no hay riesgo inminente tras instalar un fisurómetro. Pese a no suponer un peligro, se ha decidido poner una malla de protección para evitar posibles caídas de piedras sobre la calzada y una base de hormigón para reforzar el anclaje de la piedra al terreno.

En una pregunta sobre la situación de los albergues de animales, de Gloria Cabrera (CC) a Antonio Morales, el presidente del Cabildo negó que se estén dando casos de maltrato animal y sostuvo que si en algún municipio hay problemas para atender a los animales abandonados es por la dejación de los ayuntamientos.