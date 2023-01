¿Cómo resumiría su trayectoria?

Nací en Santa Brígida en una familia de siete hermanos. Me quedé huérfana a los seis años, estuve yendo a la escuela del pueblo, y más adelante empecé a trabajar en el centro tuberculoso. Mi madre no me quería en su casa por trabajar ahí porque decía que iba a contaminar a mis hermanos, pero a mí me gustaba estar con enfermos, cuidarlos y curarlos. Recuerdo familias enteras ingresadas por la tuberculosis, algo tremendo. Veías muchos muertos y fue el momento de vivir la cercanía con el dolor, algo muy interesante e impactante. Trabajando en el centro tuberculoso conozco a las hijas de la caridad y después estuve en santa catalina y de ahí me fui al convento

¿Cómo vivió la época de la tuberculosis?

Muy feliz porque nunca tuve miedo a enfermarme y nunca me enfermé. Trataba con ellos como si estuviesen sanos y no pasara nada, y eso es muy bueno porque no te alejas de ellos.

¿Le marcó esa época?

Sí, porque estaba en un lado hombres, en otro mujeres, niños, niñas… todos separados y era muy triste que no pudiesen estar esas familias juntas. Me impactó pero a la vez me llenó.

"Cuidar y curar a los enfermos ha sido un regalo de Dios"

Si volviera a nacer, ¿volvería a dedicarse a lo mismo?

Sin duda, siempre seria monja y enfermera.

¿Con qué edad decide hacerse monja?

A los nueve años, cuando hice la primera comunión, recuerdo ir por mi pueblo y decir: “yo seré monja el día de mañana”. No sé cómo ni por qué me salió ese pensamiento, pero recuerdo el sitio en el que lo pensé, y ya toda la vida pensé en eso.

¿Cómo recuerda su vida en el convento?

Para no olvidarla nunca. Es un regalo por lo que te aporta y porque todo lo haces desinteresadamente

¿Qué le aporto ser monja?

La felicidad total, seguir a Jesucristo y servir a los demás. Mas no se puede pedir.

"Esta vocación me ha enriquecido mucho. Mi vida ha sido muy gratificante"

De todas las experiencias que ha vivido, ¿con cuál se queda?

Yo me quedaría con lo vivido en la clínica Santa Catalina. Me pasaba las noches de guardia hablando con unos y otros, porque todos tenían sus penas y sus cosas y tengo una recuerdo muy feliz de esa época.

¿Qué significa este premio para usted?

Es algo que me sobrepasa, porque yo nunca pensé en premios ni en nada, mi idea siempre ha sido servir a los demás y que me premien por esto me sobrepasa.

¿Cómo reacciona cuando se entera que va a ser premiada?

Me sobrepasa, porque como franciscana nunca quiero tener protagonismo y que te ofrezcan este premio, que de alguna forma tiene un prestigio, es algo que me llena de gratitud.

¿Cómo describiría en una palabra Ingenio?

Ingenio es ingeniosa, porque siempre esta creando cosas. Todo ha crecido montón y se ha enriquecido todo. Su gente es muy cercana.